https://ru.sputnik.md/20211001/poka-vse-spali-gaz-vengria-vremennyy-byudzhet-ssha-covid-45180602.html

Пока все спали: орден на арест пограничников, газ для Венгрии и ситуация с COVID

Пока все спали: орден на арест пограничников, газ для Венгрии и ситуация с COVID

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире. 01.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-01T08:43+0300

2021-10-01T08:43+0300

2021-10-01T10:41+0300

арест

газ

сша

бюджет

"газпром"

пограничная полиция

венгрия

международный аэропорт кишинева

вакцинация

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КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. Прокуратура запросила ордер на досудебный арест 11 пограничников из 13 задержанных, фигурирующих в деле о коррупционных схемах в кишиневском аэропорту.В отношении двух обвиняемых прокуратура потребовала домашнего ареста и судебного пересмотра в связи с некоторыми относящимися к делу обстоятельствами.Напомним, в среду, 29 июня, в результате обысков в аэропорту Кишинева правоохранители задержали 13 сотрудников Пограничной полиции. Всего подозреваемыми по делу проходят 15 пограничников.Пограничников задержали по делу, которое было открыто 23 июня и содержит 59 эпизодов, в том числе 38 случаев, когда подозреваемые вымогали взятки, и еще 21 случай других нарушений.Расследование началось на основании оперативной информации и привело к раскрытию коррупционной схемы. Эти нарушения задокументировали сотрудники Службы информации и безопасности, а также Национального инспектората пограничной полиции.В Венгрию начались поставки газа от "Газпрома"C 1 октября российский "Газпром" начинает поставки природного газа в Венгрию из "Турецкого потока" через ГТС Болгарии и Сербии в рамках новых договоренностей, передает РИА Новости.Ранее компания MVM CEEnergy Ltd заключила с российской корпорацией контракт на поставку 4,5 миллиарда кубометров голубого топлива в год. Контракт действителен на 15 лет. Договоренности предусматривают возможность изменения условий через 10 лет.Как говорила зампред правления "Газпрома" Елена Бурмистрова, соглашение гарантирует надежные и стабильные поставки для Венгрии в ближайшие 15 лет, а также обеспечивает диверсификацию маршрутов поставок голубого топлива. Таким образом, теперь уже семь европейских стран смогут получить российский газ по "Турецкому потоку", речь идет о Болгарии, Греции, Северной Македонии, Румынии, Сербии, Боснии и Герцеговине и Венгрии.В США подписан временный бюджетАмериканский президент Джо Байден подписал закон о продолжении финансирования правительства до 3 декабря, сообщает пресс-служба Белого дома.Байден также поблагодарил участвовавших в работе над документом законодателей, отмечается в сообщении.Ранее палата представителей США вслед за сенатом утвердила законопроект о продолжении финансирования федерального правительства, предотвратив прекращение его работы (шатдаун), передает РИА Новости.Документ, который принимают в отсутствие постоянного бюджета на 2022 финансовый год, предполагает продолжение финансирования на прежнем уровне до 3 декабря с выделением дополнительных сумм на ликвидацию последствий ЧП и прием афганских беженцев.Ситуация с COVID-19Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 233,7 миллиона.К 8.35 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 233 714 841. Из них 4 782 664 скончались. Применена 6 229 870 541 доза вакцины от коронавируса.На первой строчке по числу инфицированных остаются США (43 459 809). Следом идут Индия (33 739 980) и Бразилия (21 427 073).В Великобритании выявили 7 843 887случая, в России, согласно предоставленным данным, всего было зарегистрировано 7 401 104случая заражения, в Турции –7 124 654.В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 1553 новых случая инфицирования COVID-19.Общее число случаев заражения в стране достигло 294 392.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 24 человека. Общее число скончавшихся на данный момент – 6777.

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https://ru.sputnik.md/20210929/kak-pogranichniki-brali-vzyatki-za-perekhod-granitsy-po-poddelnym-covid-testam---video-45139488.html

https://ru.sputnik.md/20210930/vengriya-gazprom-kishinevu-45144038.html

https://ru.sputnik.md/20210816/byudzhet-sotsstrakha-postupilo-bolee-60-ot-godovogo-plana-43960746.html

https://ru.sputnik.md/20210929/podrobnosti-ob-ispytaniyakh-preparata-ot-koronavirusa-mir-19-45131334.html

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арест, газ, сша, бюджет, "газпром", пограничная полиция, венгрия, международный аэропорт кишинева, вакцинация