https://ru.sputnik.md/20211001/povyshenie-zarplat-medpersonal-45194465.html

В парламенте утвердили повышение зарплат медперсоналу

В парламенте утвердили повышение зарплат медперсоналу

В парламенте утвердили повышение зарплат медперсоналу

2021-10-01T16:45+0300

2021-10-01T16:45+0300

2021-10-01T16:45+0300

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КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. С первого ноября заработная плата персонала в медицинских учреждениях увеличится на 57%, соответствующий законопроект утвердили на заседании парламента в пятницу.Согласно документу, власти также намерены покрыть расходы на больничные услуги, предоставляемые пациентам при лечении от COVID-19.Для исполнения этих решений внесены поправки в закон об обязательных страховых медицинских фондах. После изучения годовых показателей фондов было решено уточнить уровень доходов и расходов.Изменение расходов вызвано ростом финансовых потребностей на оплату медицинских и фармацевтических услуг на 521,9 миллиона леев и уменьшением на 8,7 миллиона леев фонда профилактических мероприятий.По данным авторов проекта, дефицит вырастет на 200 миллионов и составит 400 миллионов леев.

https://ru.sputnik.md/20211001/moldova-mery-covid-45170041.html

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2021

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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