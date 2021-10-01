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В парламенте утвердили повышение зарплат медперсоналу
В парламенте утвердили повышение зарплат медперсоналу
В парламенте утвердили повышение зарплат медперсоналу
2021-10-01T16:45+0300
2021-10-01T16:45+0300
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КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. С первого ноября заработная плата персонала в медицинских учреждениях увеличится на 57%, соответствующий законопроект утвердили на заседании парламента в пятницу.Согласно документу, власти также намерены покрыть расходы на больничные услуги, предоставляемые пациентам при лечении от COVID-19.Для исполнения этих решений внесены поправки в закон об обязательных страховых медицинских фондах. После изучения годовых показателей фондов было решено уточнить уровень доходов и расходов.Изменение расходов вызвано ростом финансовых потребностей на оплату медицинских и фармацевтических услуг на 521,9 миллиона леев и уменьшением на 8,7 миллиона леев фонда профилактических мероприятий.По данным авторов проекта, дефицит вырастет на 200 миллионов и составит 400 миллионов леев.
https://ru.sputnik.md/20211001/moldova-mery-covid-45170041.html
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в молдове, кишинев, молдова, медицина

В парламенте утвердили повышение зарплат медперсоналу

16:45 01.10.2021
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© Inquam Photos / OCTAV GANEAМедики
Медики - Sputnik Молдова, 1920, 01.10.2021
© Inquam Photos / OCTAV GANEA
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Оплата труда вспомогательного медперсонала значительно вырастет.
КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. С первого ноября заработная плата персонала в медицинских учреждениях увеличится на 57%, соответствующий законопроект утвердили на заседании парламента в пятницу.
Согласно документу, власти также намерены покрыть расходы на больничные услуги, предоставляемые пациентам при лечении от COVID-19.
Для исполнения этих решений внесены поправки в закон об обязательных страховых медицинских фондах. После изучения годовых показателей фондов было решено уточнить уровень доходов и расходов.

"Проект предусматривает увеличение доходов на 313 223,7 тысячи леев, или 2,8%, и составит 11 457 321 тысячу леев. А также предусмотрено увеличение расходов на 513 223,7 тысячи леев, или 4,5%, всего они составят 11 857 321 тысячу леев", – говорится в сообщении правительства.

Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920, 01.10.2021
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Изменение расходов вызвано ростом финансовых потребностей на оплату медицинских и фармацевтических услуг на 521,9 миллиона леев и уменьшением на 8,7 миллиона леев фонда профилактических мероприятий.
По данным авторов проекта, дефицит вырастет на 200 миллионов и составит 400 миллионов леев.
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