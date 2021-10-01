https://ru.sputnik.md/20211001/povyshenie-zarplat-medpersonal-45194465.html
В парламенте утвердили повышение зарплат медперсоналу
В парламенте утвердили повышение зарплат медперсоналу
В парламенте утвердили повышение зарплат медперсоналу
2021-10-01T16:45+0300
2021-10-01T16:45+0300
2021-10-01T16:45+0300
в молдове
кишинев
молдова
общество
медицина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/1f/34197407_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_a100d8694964d26d7cf00c8faba0e253.jpg
КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. С первого ноября заработная плата персонала в медицинских учреждениях увеличится на 57%, соответствующий законопроект утвердили на заседании парламента в пятницу.Согласно документу, власти также намерены покрыть расходы на больничные услуги, предоставляемые пациентам при лечении от COVID-19.Для исполнения этих решений внесены поправки в закон об обязательных страховых медицинских фондах. После изучения годовых показателей фондов было решено уточнить уровень доходов и расходов.Изменение расходов вызвано ростом финансовых потребностей на оплату медицинских и фармацевтических услуг на 521,9 миллиона леев и уменьшением на 8,7 миллиона леев фонда профилактических мероприятий.По данным авторов проекта, дефицит вырастет на 200 миллионов и составит 400 миллионов леев.
https://ru.sputnik.md/20211001/moldova-mery-covid-45170041.html
кишинев
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/1f/34197407_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ad5ec063316d6be56575c2e8a7261367.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, кишинев, молдова, медицина
В парламенте утвердили повышение зарплат медперсоналу
Оплата труда вспомогательного медперсонала значительно вырастет.
КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. С первого ноября заработная плата персонала в медицинских учреждениях увеличится на 57%, соответствующий законопроект утвердили на заседании парламента в пятницу.
Согласно документу, власти также намерены покрыть расходы на больничные услуги, предоставляемые пациентам при лечении от COVID-19.
Для исполнения этих решений внесены поправки в закон об обязательных страховых медицинских фондах. После изучения годовых показателей фондов было решено уточнить уровень доходов и расходов.
"Проект предусматривает увеличение доходов на 313 223,7 тысячи леев, или 2,8%, и составит 11 457 321 тысячу леев. А также предусмотрено увеличение расходов на 513 223,7 тысячи леев, или 4,5%, всего они составят 11 857 321 тысячу леев", – говорится в сообщении правительства.
Изменение расходов вызвано ростом финансовых потребностей на оплату медицинских и фармацевтических услуг на 521,9 миллиона леев и уменьшением на 8,7 миллиона леев фонда профилактических мероприятий.
По данным авторов проекта, дефицит вырастет на 200 миллионов и составит 400 миллионов леев.