https://ru.sputnik.md/20211001/pozhar-bolnitse-konstantsy-unes-zhizni-chetyrekh-patsientov-45185555.html

Трагедия в Румынии – не менее девяти пациентов погибли во время пожара в больнице

Трагедия в Румынии – не менее девяти пациентов погибли во время пожара в больнице

Количество погибших может увеличиться. 01.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-01T11:27+0300

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румыния

пожар

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КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. В отделении интенсивной терапии инфекционной больницы румынского города Констанца вспыхнул пожар. В результате около 50 пациентов были эвакуированы, Министерство внутренних дел сообщает о том, что девять человек погибли. Ранее сообщалось о том, что жертвами стали четыре пациента. Пожар сопровождается сильным задымлением, на месте происшествия работают пожарные и спасатели.О трагедии сообщили премьер-министру страны Флорину Кыцу.

румыния

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2021

Светлана Маркова https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/13/34436726_544:0:2592:2048_100x100_80_0_0_6e2daf34460e298696d03f8beacb6512.jpg

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Светлана Маркова https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/13/34436726_544:0:2592:2048_100x100_80_0_0_6e2daf34460e298696d03f8beacb6512.jpg

румыния, пожар