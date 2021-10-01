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Трагедия в Румынии – не менее девяти пациентов погибли во время пожара в больнице
Трагедия в Румынии – не менее девяти пациентов погибли во время пожара в больнице
Количество погибших может увеличиться. 01.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-01T11:27+0300
2021-10-01T11:27+0300
2021-10-01T12:36+0300
румыния
пожар
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КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. В отделении интенсивной терапии инфекционной больницы румынского города Констанца вспыхнул пожар. В результате около 50 пациентов были эвакуированы, Министерство внутренних дел сообщает о том, что девять человек погибли. Ранее сообщалось о том, что жертвами стали четыре пациента. Пожар сопровождается сильным задымлением, на месте происшествия работают пожарные и спасатели.О трагедии сообщили премьер-министру страны Флорину Кыцу.
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Светлана Маркова
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/13/34436726_544:0:2592:2048_100x100_80_0_0_6e2daf34460e298696d03f8beacb6512.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Светлана Маркова
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/13/34436726_544:0:2592:2048_100x100_80_0_0_6e2daf34460e298696d03f8beacb6512.jpg
румыния, пожар
Трагедия в Румынии – не менее девяти пациентов погибли во время пожара в больнице
11:27 01.10.2021 (обновлено: 12:36 01.10.2021)
Количество погибших может увеличиться.
КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. В отделении интенсивной терапии инфекционной больницы румынского города Констанца вспыхнул пожар.
В результате около 50 пациентов были эвакуированы, Министерство внутренних дел сообщает о том, что девять человек погибли. Ранее сообщалось о том, что жертвами стали четыре пациента.
Пожар сопровождается сильным задымлением, на месте происшествия работают пожарные и спасатели.
О трагедии сообщили премьер-министру страны Флорину Кыцу.