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Трагедия в Румынии – не менее девяти пациентов погибли во время пожара в больнице
Трагедия в Румынии – не менее девяти пациентов погибли во время пожара в больнице
Количество погибших может увеличиться. 01.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-01T11:27+0300
2021-10-01T12:36+0300
румыния
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КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. В отделении интенсивной терапии инфекционной больницы румынского города Констанца вспыхнул пожар. В результате около 50 пациентов были эвакуированы, Министерство внутренних дел сообщает о том, что девять человек погибли. Ранее сообщалось о том, что жертвами стали четыре пациента. Пожар сопровождается сильным задымлением, на месте происшествия работают пожарные и спасатели.О трагедии сообщили премьер-министру страны Флорину Кыцу.
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Светлана Маркова
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румыния, пожар

Трагедия в Румынии – не менее девяти пациентов погибли во время пожара в больнице

11:27 01.10.2021 (обновлено: 12:36 01.10.2021)
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© Inquam Photos / Costin DincaIncendiu la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța
Incendiu la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța - Sputnik Молдова, 1920, 01.10.2021
© Inquam Photos / Costin Dinca
Светлана Маркова - Sputnik Молдова
Светлана Маркова
Все материалы
Количество погибших может увеличиться.
КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. В отделении интенсивной терапии инфекционной больницы румынского города Констанца вспыхнул пожар.
В результате около 50 пациентов были эвакуированы, Министерство внутренних дел сообщает о том, что девять человек погибли. Ранее сообщалось о том, что жертвами стали четыре пациента.
Пожар сопровождается сильным задымлением, на месте происшествия работают пожарные и спасатели.
О трагедии сообщили премьер-министру страны Флорину Кыцу.
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