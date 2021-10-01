https://ru.sputnik.md/20211001/preduprezhdenie-sinoptikov-moldove-ozhidayutsya-zamorozki-45190354.html
Предупреждение синоптиков: в Молдове ожидаются заморозки
Предупреждение синоптиков: в Молдове ожидаются заморозки
Предупреждение синоптиков: в Молдове ожидаются заморозки
2021-10-01T13:30+0300
2021-10-01T13:30+0300
2021-10-01T13:42+0300
в молдове
молдова
предупреждение синоптиков
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КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. Государственная гидрометеослужба вынесла предупреждение в связи с заморозками в Молдове. Предупреждение будет действовать 2-4 октября. "В ночные и утренние часы 2-4 октября ожидаются заморозки интенсивностью до -1, -3 градуса по Цельсию", - говорится в сообщении метеорологов. Напомним, согласно последним прогнозам синоптиков, в ночные часы в среднем по Молдове ожидалось от +2 до +4 градусов. Первые заморозки в Молдове в этом году прошли 7 сентября.
https://ru.sputnik.md/20210921/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-pervye-zamorozki-44900457.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, предупреждение синоптиков
Предупреждение синоптиков: в Молдове ожидаются заморозки
13:30 01.10.2021 (обновлено: 13:42 01.10.2021)
В Молдове вновь ожидаются заморозки до -3 градусов.
КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. Государственная гидрометеослужба вынесла предупреждение в связи с заморозками в Молдове.
Предупреждение будет действовать 2-4 октября.
"В ночные и утренние часы 2-4 октября ожидаются заморозки интенсивностью до -1, -3 градуса по Цельсию", - говорится в сообщении метеорологов.
Напомним, согласно последним прогнозам синоптиков, в ночные часы в среднем по Молдове ожидалось от +2 до +4 градусов.
Первые заморозки в Молдове в этом году прошли 7 сентября.