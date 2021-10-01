https://ru.sputnik.md/20211001/preduprezhdenie-sinoptikov-moldove-ozhidayutsya-zamorozki-45190354.html

Предупреждение синоптиков: в Молдове ожидаются заморозки

Предупреждение синоптиков: в Молдове ожидаются заморозки

Предупреждение синоптиков: в Молдове ожидаются заморозки

2021-10-01T13:30+0300

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в молдове

молдова

предупреждение синоптиков

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КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. Государственная гидрометеослужба вынесла предупреждение в связи с заморозками в Молдове. Предупреждение будет действовать 2-4 октября. "В ночные и утренние часы 2-4 октября ожидаются заморозки интенсивностью до -1, -3 градуса по Цельсию", - говорится в сообщении метеорологов. Напомним, согласно последним прогнозам синоптиков, в ночные часы в среднем по Молдове ожидалось от +2 до +4 градусов. Первые заморозки в Молдове в этом году прошли 7 сентября.

https://ru.sputnik.md/20210921/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-pervye-zamorozki-44900457.html

молдова

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2021

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