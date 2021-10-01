https://ru.sputnik.md/20211001/prognoz-direktor-nare-tarif-gaz-vyrastet-bolee-chem-na-50-45189966.html

Прогноз директора НАРЭ: к весне тариф на газ вырастет более чем на 50%

Прогноз директора НАРЭ: к весне тариф на газ вырастет более чем на 50%

Прогноз директора НАРЭ: к весне тариф на газ вырастет более чем на 50%

2021-10-01T13:41+0300

2021-10-01T13:41+0300

2021-10-01T13:49+0300

штефан крянгэ

газ

общество

газпром

молдовагаз

цена на газ

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КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. К весне тариф на газ для молдавских потребителей вырастет более чем на 50%. И чем быстрее тарифы на газ приведут в соответствие с новыми ценами, тем меньше придется переплачивать потребителям. Об этом Sputnik Молдова рассказал один из директоров НАРЭ Штефан Крянгэ.Закупочная цена на газ составляет около 80% стоимости кубометра для потребителя. В действующем тарифе для потребителей заложена цена на газ — 147 долларов за тысячу кубометров. С первого октября Молдова покупает газ по 790 долларов, в августе покупала по 440, в сентябре по 550.По словам одного из директоров НАРЭ Штефана Крянгэ, к настоящему моменту накопились серьезные тарифные отклонения, которые по существующим правилам должны быть компенсированы за счет повышения тарифа. В НАРЭ говорят, что пока "Молдовагаз" не отправил им заявку с требованием поднять тариф.По прогнозам главы НАРЭ, цена на газ вырастет не на 35%, как недавно объявил глава "Молдовагаз", а более чем на 50%."Они тоже понимают, что если сразу потребуют 50-60% повышение, люди просто не смогут платить", — заявил Крянгэ.По словам специалиста, за первым осенним повышением на 35%, уже анонсированным главой "Молдовагаз", посреди зимы или весной может последовать еще одно такое же.Как рассказал Sputnik Молдова Штефан Крянгэ — слишком позднее повышение тарифа невыгодно потребителю, поскольку при наличии финансовых отклонений в тариф включаются еще и проценты на ту сумму, которую потребитель "недоплатил" из-за несправедливо низкого тарифа.Напомним, как сообщил на брифинге вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну, в октябре Молдова будет закупать природный газ по цене 790 долларов за тысячу кубометров. Такая цена установлена в контракте, который "Молдовагаз" продлил на месяц с "Газпромом". За этот месяц стороны должны согласовать условия нового долгосрочного контракта.Газ в Молдову поступает из России транзитом через Украину. Российский концерн "Газпром", которому принадлежит 50% в АО "Молдовагаз", является основным поставщиком газа в республику. Страна приобретает голубое топливо у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. Это соглашение регулярно продлевается. Так, 31 декабря 2020 года стороны подписали дополнение к существующему контракту, который истекает 30 сентября 2021 года.

https://ru.sputnik.md/20211001/spynu-nazval-tsenu-po-kotoroy-moldova-zakupaet-gaz-tarif-45185990.html

https://ru.sputnik.md/20210930/rekord-tsena-gaz-evropa-1000-dollar-45152200.html

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2021

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штефан крянгэ, газ, газпром, молдовагаз, цена на газ