https://ru.sputnik.md/20211001/prognoz-direktor-nare-tarif-gaz-vyrastet-bolee-chem-na-50-45189966.html
Прогноз директора НАРЭ: к весне тариф на газ вырастет более чем на 50%
Прогноз директора НАРЭ: к весне тариф на газ вырастет более чем на 50%
Прогноз директора НАРЭ: к весне тариф на газ вырастет более чем на 50%
2021-10-01T13:41+0300
2021-10-01T13:41+0300
2021-10-01T13:49+0300
штефан крянгэ
газ
общество
газпром
молдовагаз
цена на газ
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КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. К весне тариф на газ для молдавских потребителей вырастет более чем на 50%. И чем быстрее тарифы на газ приведут в соответствие с новыми ценами, тем меньше придется переплачивать потребителям. Об этом Sputnik Молдова рассказал один из директоров НАРЭ Штефан Крянгэ.Закупочная цена на газ составляет около 80% стоимости кубометра для потребителя. В действующем тарифе для потребителей заложена цена на газ — 147 долларов за тысячу кубометров. С первого октября Молдова покупает газ по 790 долларов, в августе покупала по 440, в сентябре по 550.По словам одного из директоров НАРЭ Штефана Крянгэ, к настоящему моменту накопились серьезные тарифные отклонения, которые по существующим правилам должны быть компенсированы за счет повышения тарифа. В НАРЭ говорят, что пока "Молдовагаз" не отправил им заявку с требованием поднять тариф.По прогнозам главы НАРЭ, цена на газ вырастет не на 35%, как недавно объявил глава "Молдовагаз", а более чем на 50%."Они тоже понимают, что если сразу потребуют 50-60% повышение, люди просто не смогут платить", — заявил Крянгэ.По словам специалиста, за первым осенним повышением на 35%, уже анонсированным главой "Молдовагаз", посреди зимы или весной может последовать еще одно такое же.Как рассказал Sputnik Молдова Штефан Крянгэ — слишком позднее повышение тарифа невыгодно потребителю, поскольку при наличии финансовых отклонений в тариф включаются еще и проценты на ту сумму, которую потребитель "недоплатил" из-за несправедливо низкого тарифа.Напомним, как сообщил на брифинге вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну, в октябре Молдова будет закупать природный газ по цене 790 долларов за тысячу кубометров. Такая цена установлена в контракте, который "Молдовагаз" продлил на месяц с "Газпромом". За этот месяц стороны должны согласовать условия нового долгосрочного контракта.Газ в Молдову поступает из России транзитом через Украину. Российский концерн "Газпром", которому принадлежит 50% в АО "Молдовагаз", является основным поставщиком газа в республику. Страна приобретает голубое топливо у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. Это соглашение регулярно продлевается. Так, 31 декабря 2020 года стороны подписали дополнение к существующему контракту, который истекает 30 сентября 2021 года.
https://ru.sputnik.md/20211001/spynu-nazval-tsenu-po-kotoroy-moldova-zakupaet-gaz-tarif-45185990.html
https://ru.sputnik.md/20210930/rekord-tsena-gaz-evropa-1000-dollar-45152200.html
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штефан крянгэ, газ, газпром, молдовагаз, цена на газ
Прогноз директора НАРЭ: к весне тариф на газ вырастет более чем на 50%
13:41 01.10.2021 (обновлено: 13:49 01.10.2021)
Если высокие цены на газ на мировых биржах сохранятся, а тарифы в Молдове будут держать низкими, позже гражданам придется выплачивать проценты за кредитование потребителей.
КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. К весне тариф на газ для молдавских потребителей вырастет более чем на 50%. И чем быстрее тарифы на газ приведут в соответствие с новыми ценами, тем меньше придется переплачивать потребителям. Об этом Sputnik Молдова рассказал один из директоров НАРЭ Штефан Крянгэ.
Закупочная цена на газ составляет около 80% стоимости кубометра для потребителя. В действующем тарифе для потребителей заложена цена на газ — 147 долларов за тысячу кубометров. С первого октября Молдова покупает газ по 790 долларов, в августе покупала по 440, в сентябре по 550.
По словам одного из директоров НАРЭ Штефана Крянгэ, к настоящему моменту накопились серьезные тарифные отклонения, которые по существующим правилам должны быть компенсированы за счет повышения тарифа. В НАРЭ говорят, что пока "Молдовагаз" не отправил им заявку с требованием поднять тариф.
"Пока они не напишут заявление на изменение тарифа, будут негативные отклонения. В будущем тарифе их придется компенсировать. Мы еще точно не знаем их размер, официального подтверждения нет. Неофициально в "Молдовагаз" говорят, что уже накопились около 500 миллионов леев негативных отклонений, которые уже нужно компенсировать", — рассказывает Крянгэ.
По прогнозам главы НАРЭ, цена на газ вырастет не на 35%, как недавно объявил глава "Молдовагаз", а более чем на 50%.
"Они тоже понимают, что если сразу потребуют 50-60% повышение, люди просто не смогут платить", — заявил Крянгэ.
По словам специалиста, за первым осенним повышением на 35%, уже анонсированным главой "Молдовагаз", посреди зимы или весной может последовать еще одно такое же.
Как рассказал Sputnik Молдова
Штефан Крянгэ — слишком позднее повышение тарифа невыгодно потребителю, поскольку при наличии финансовых отклонений в тариф включаются еще и проценты на ту сумму, которую потребитель "недоплатил" из-за несправедливо низкого тарифа.
"Мы обязаны им давать еще и процентную ставку. Когда потребитель платит по тарифу ниже реальной стоимости поставки, согласно методологии, это такое кредитование потребителя. Поэтому мы обязаны это принимать во внимание. Проценты привязаны к ставке Национального банка. Это где-то 6-7 процентов. Поэтому лучше сразу исправлять тарифы", — говорит Крянгэ.
Напомним, как сообщил на брифинге вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну, в октябре Молдова будет закупать природный газ по цене 790 долларов за тысячу кубометров. Такая цена установлена в контракте, который "Молдовагаз" продлил на месяц с "Газпромом". За этот месяц стороны должны согласовать условия нового долгосрочного контракта.
Газ в Молдову поступает из России транзитом через Украину. Российский концерн "Газпром", которому принадлежит 50% в АО "Молдовагаз", является основным поставщиком газа в республику. Страна приобретает голубое топливо у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. Это соглашение регулярно продлевается. Так, 31 декабря 2020 года стороны подписали дополнение к существующему контракту, который истекает 30 сентября 2021 года.