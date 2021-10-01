Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20211001/prognoz-pogody-45173220.html
Самый точный прогноз погоды: каким будет первый день октября
Самый точный прогноз погоды: каким будет первый день октября
Самый точный прогноз погоды: каким будет первый день октября
2021-10-01T07:00+0300
2021-10-01T07:00+0300
в молдове
климат
прогноз погоды
народные приметы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/0d/34726433_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_f2369351771e86c203cddf2988b963f6.jpg
КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, первого октября погода в Молдове будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, без осадков.Ветер юго-восточный, слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +14 до +19 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +2 до +7 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе первого октября: ночью – от +4 до +6, днем – от +15 до +17.В первые дни октября в республике будет от +14 до +18 градусов, ожидается туман на протяжении нескольких дней.Праздники и народные приметыЕсли верить народному календарю, в этот прекрасный день верующие чтут память Ирины Шиповницы, а также священнослужителя Харитона, который распространял христианскую веру даже во время гонений на христиан. Еще один праздник, который выпадает на первое октября, это празднование иконы Богоматери под названием "Целительница".
https://ru.sputnik.md/20210929/pravoslavnyy-kalendar-samye-vazhnye-prazdniki-oktyabrya-45136543.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/0d/34726433_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d49afb9d53673fc6e4e84b7eb1b75725.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, климат, прогноз погоды, народные приметы

Самый точный прогноз погоды: каким будет первый день октября

07:00 01.10.2021
301
© Sputnik / Mihai CarausПарк
Парк - Sputnik Молдова, 1920, 01.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, первого октября погода в Молдове будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер юго-восточный, слабый.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +14 до +19 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +2 до +7 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе первого октября: ночью – от +4 до +6, днем – от +15 до +17.
В первые дни октября в республике будет от +14 до +18 градусов, ожидается туман на протяжении нескольких дней.

Праздники и народные приметы

Если верить народному календарю, в этот прекрасный день верующие чтут память Ирины Шиповницы, а также священнослужителя Харитона, который распространял христианскую веру даже во время гонений на христиан. Еще один праздник, который выпадает на первое октября, это празднование иконы Богоматери под названием "Целительница".
Православный храм - Sputnik Молдова, 1920, 29.09.2021
Общество
Православный календарь: самые важные праздники октября
29 сентября, 18:00
265
нельзя убирать паутину;
не стоит много переживать и печалиться по пустякам;
нельзя просить у Бога больше, чем нужно вам;
нельзя отказывать в помощи нуждающимся;
не стоит принимать важные решения поспешно.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:37В Румынии внесли Молдову в список "красной зоны": что изменилось
10:18Где в Кишиневе 1 октября находятся мобильные пункты вакцинации
10:01В Молдову прилетел президент Словении
09:45Саакашвили заявил, что вернулся в Грузию впервые за восемь лет
09:26Врач – о том, как не "убить" поджелудочную железу
09:00Зубец: визит МВФ - не всегда к добру
08:43Пока все спали: орден на арест пограничников, газ для Венгрии и ситуация с COVID
08:30Уйдут ли молдавские поля с молотка, или зачем иностранцу чужая земля
08:00Хроленко: курс Молдовы в НАТО вредит национальным интересам
07:30В Молдове вступили в силу новые ограничения: какие меры введены
07:00Самый точный прогноз погоды: каким будет первый день октября
00:01Погодные рекорды Молдовы 1 октября
ВчераЗаконодательный форум изменил состав некоторых парламентских комиссий
ВчераНачальников подконтрольных парламенту госструктур будут привлекать к ответственности
ВчераЧернобыльцам-ликвидаторам без инвалидности будет выделено пособие
ВчераСветлана Балмуш назначена новым членом Высшего совета прокуроров
ВчераМэрия Санкт-Петербурга подарила книги Дому-музею Пушкина в Кишиневе
ВчераКурс валют на пятницу: основные игроки теряют в весе
ВчераОстанется ли Молдова с российским газом
ВчераРуководство Высшей судебной палаты будет назначаться Высшим советом магистратуры