https://ru.sputnik.md/20211001/prognoz-pogody-45173220.html
Самый точный прогноз погоды: каким будет первый день октября
Самый точный прогноз погоды: каким будет первый день октября
Самый точный прогноз погоды: каким будет первый день октября
2021-10-01T07:00+0300
2021-10-01T07:00+0300
2021-10-01T07:00+0300
в молдове
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КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, первого октября погода в Молдове будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, без осадков.Ветер юго-восточный, слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +14 до +19 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +2 до +7 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе первого октября: ночью – от +4 до +6, днем – от +15 до +17.В первые дни октября в республике будет от +14 до +18 градусов, ожидается туман на протяжении нескольких дней.Праздники и народные приметыЕсли верить народному календарю, в этот прекрасный день верующие чтут память Ирины Шиповницы, а также священнослужителя Харитона, который распространял христианскую веру даже во время гонений на христиан. Еще один праздник, который выпадает на первое октября, это празднование иконы Богоматери под названием "Целительница".
https://ru.sputnik.md/20210929/pravoslavnyy-kalendar-samye-vazhnye-prazdniki-oktyabrya-45136543.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
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в молдове, климат, прогноз погоды, народные приметы
Самый точный прогноз погоды: каким будет первый день октября
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КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, первого октября погода в Молдове будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер юго-восточный, слабый.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +14 до +19 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +2 до +7 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе первого октября: ночью – от +4 до +6, днем – от +15 до +17.
В первые дни октября в республике будет от +14 до +18 градусов, ожидается туман на протяжении нескольких дней.
Праздники и народные приметы
Если верить народному календарю, в этот прекрасный день верующие чтут память Ирины Шиповницы, а также священнослужителя Харитона, который распространял христианскую веру даже во время гонений на христиан. Еще один праздник, который выпадает на первое октября, это празднование иконы Богоматери под названием "Целительница".
не стоит много переживать и печалиться по пустякам;
нельзя просить у Бога больше, чем нужно вам;
нельзя отказывать в помощи нуждающимся;
не стоит принимать важные решения поспешно.