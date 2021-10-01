https://ru.sputnik.md/20211001/prognoz-pogody-45173220.html

Самый точный прогноз погоды: каким будет первый день октября

Самый точный прогноз погоды: каким будет первый день октября

Самый точный прогноз погоды: каким будет первый день октября

2021-10-01T07:00+0300

2021-10-01T07:00+0300

2021-10-01T07:00+0300

в молдове

климат

прогноз погоды

народные приметы

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КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, первого октября погода в Молдове будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, без осадков.Ветер юго-восточный, слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +14 до +19 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +2 до +7 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе первого октября: ночью – от +4 до +6, днем – от +15 до +17.В первые дни октября в республике будет от +14 до +18 градусов, ожидается туман на протяжении нескольких дней.Праздники и народные приметыЕсли верить народному календарю, в этот прекрасный день верующие чтут память Ирины Шиповницы, а также священнослужителя Харитона, который распространял христианскую веру даже во время гонений на христиан. Еще один праздник, который выпадает на первое октября, это празднование иконы Богоматери под названием "Целительница".

https://ru.sputnik.md/20210929/pravoslavnyy-kalendar-samye-vazhnye-prazdniki-oktyabrya-45136543.html

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2021

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

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в молдове, климат, прогноз погоды, народные приметы