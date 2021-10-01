https://ru.sputnik.md/20211001/prokuratura-souchastnik-ulanov-45197901.html
Прокуратура нашла соучастника Уланова по делу о "краже миллиарда"
Прокуратура нашла соучастника Уланова по делу о "краже миллиарда"
Прокуратура нашла соучастника Уланова по делу о "краже миллиарда"
2021-10-01T17:01+0300
2021-10-01T17:01+0300
2021-10-01T17:01+0300
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КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. Спустя три месяца после того, как Антикоррупционная прокуратура завершила и направила в суд уголовное дело, в котором депутат Денис Уланов обвиняется в мошенничестве и отмывании денег, совершенных в особо крупных размерах в интересах преступного сообщества, к суду был привлечен еще один соучастник преступлений.Соответствующее уголовное дело является частью дела о "краже миллиарда", и для возмещения ущерба, причиненного этим преступлением, прокуратура наложила арест на активы фигурантов на общую сумму в 27 миллионов леев. В настоящее время прокуратура также расследует множество эпизодов преступных действий, имевших место в период с 2010 по 2015 год, которые также являются предметом дела о "краже миллиарда". Как отметили в Генпрокуратуре, расследование будет продолжаться до тех пор, пока к ответственности не будут привлечены не только организаторы и бенефициары, но и те, кто выступал за принятие незаконных решений, допустивших ограбление национальной банковской системы.
https://ru.sputnik.md/20211001/krazha-milliarda-andronaki-45196298.html
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Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
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в молдове, молдова, генпрокуратура молдовы, кража века
Прокуратура нашла соучастника Уланова по делу о "краже миллиарда"
В Генпрокуратуре сообщили о продвижении расследования.
КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. Спустя три месяца после того, как Антикоррупционная прокуратура завершила и направила в суд уголовное дело, в котором депутат Денис Уланов обвиняется в мошенничестве и отмывании денег, совершенных в особо крупных размерах в интересах преступного сообщества, к суду был привлечен еще один соучастник преступлений.
Соответствующее уголовное дело является частью дела о "краже миллиарда", и для возмещения ущерба, причиненного этим преступлением, прокуратура наложила арест на активы фигурантов на общую сумму в 27 миллионов леев.
В настоящее время прокуратура также расследует множество эпизодов преступных действий, имевших место в период с 2010 по 2015 год, которые также являются предметом дела о "краже миллиарда".
Как отметили в Генпрокуратуре, расследование будет продолжаться до тех пор, пока к ответственности не будут привлечены не только организаторы и бенефициары, но и те, кто выступал за принятие незаконных решений, допустивших ограбление национальной банковской системы.