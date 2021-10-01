https://ru.sputnik.md/20211001/rossia-pravila-ispolzovanie-inostrannye-elektronnye-koshelki-45181427.html

В России ввели новые правила использования иностранных электронных кошельков

В России ввели новые правила использования иностранных электронных кошельков

В России ввели новые правила использования иностранных электронных кошельков

2021-10-01T10:56+0300

2021-10-01T10:56+0300

2021-10-01T11:59+0300

россия

штраф

денежные переводы

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КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. Граждане России с середины этого года должны отчитываться о движении средств по иностранным электронным кошелькам, а с 1 октября вводятся штрафы за непредоставление этой информации в налоговую, передает РИА Новости. Соответствующие изменения внесены в Кодекс об административных правонарушениях.С 1 июля вступила в силу обязанность отчитываться о движении средств по иностранным электронным кошелькам, если в течение года они пополняются более чем на 600 тысяч рублей (или эквивалент в валюте). Если потребитель использует иностранный кошелек для небольших покупок, никаких специальных действий предпринимать не нужно."Отчетность подается за календарный год, до 1 июня года, следующего за отчетным. То есть подать отчет за 2021 год надо будет не позднее 1 июня 2022 года. И хотя штрафы формально вводятся с 1 октября, применяться они будут после 1 июня 2022 года, когда появятся первые факты непредставления отчетов", - пояснил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.Перечень сведений, которые надо будет подать в ФНС, аналогичен тому, что сейчас подается для иностранных банковских счетов. Отчет передается в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика, лично или почте, добавил эксперт.Поскольку выплаты могут быть структурированы по-разному, нужно будет внимательно ознакомиться с договором на оказание услуг, чтобы понять, открывается ли вам электронный кошелек или просто осуществляется перевод на российский банковский счет, посоветовал он.

https://ru.sputnik.md/20210817/moldova-denezhnie-perevod-rossia-43972122.html

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штраф, денежные переводы