https://ru.sputnik.md/20211001/rossia-pravila-ispolzovanie-inostrannye-elektronnye-koshelki-45181427.html
В России ввели новые правила использования иностранных электронных кошельков
В России ввели новые правила использования иностранных электронных кошельков
В России ввели новые правила использования иностранных электронных кошельков
2021-10-01T10:56+0300
2021-10-01T10:56+0300
2021-10-01T11:59+0300
россия
штраф
денежные переводы
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КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. Граждане России с середины этого года должны отчитываться о движении средств по иностранным электронным кошелькам, а с 1 октября вводятся штрафы за непредоставление этой информации в налоговую, передает РИА Новости. Соответствующие изменения внесены в Кодекс об административных правонарушениях.С 1 июля вступила в силу обязанность отчитываться о движении средств по иностранным электронным кошелькам, если в течение года они пополняются более чем на 600 тысяч рублей (или эквивалент в валюте). Если потребитель использует иностранный кошелек для небольших покупок, никаких специальных действий предпринимать не нужно."Отчетность подается за календарный год, до 1 июня года, следующего за отчетным. То есть подать отчет за 2021 год надо будет не позднее 1 июня 2022 года. И хотя штрафы формально вводятся с 1 октября, применяться они будут после 1 июня 2022 года, когда появятся первые факты непредставления отчетов", - пояснил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.Перечень сведений, которые надо будет подать в ФНС, аналогичен тому, что сейчас подается для иностранных банковских счетов. Отчет передается в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика, лично или почте, добавил эксперт.Поскольку выплаты могут быть структурированы по-разному, нужно будет внимательно ознакомиться с договором на оказание услуг, чтобы понять, открывается ли вам электронный кошелек или просто осуществляется перевод на российский банковский счет, посоветовал он.
https://ru.sputnik.md/20210817/moldova-denezhnie-perevod-rossia-43972122.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
штраф, денежные переводы
В России ввели новые правила использования иностранных электронных кошельков
10:56 01.10.2021 (обновлено: 11:59 01.10.2021)
Россиянам грозит штраф за непредоставление информации о движении средств по иностранным электронным кошелькам.
КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik.
Граждане России с середины этого года должны отчитываться о движении средств по иностранным электронным кошелькам, а с 1 октября вводятся штрафы за непредоставление этой информации в налоговую, передает РИА Новости
. Соответствующие изменения внесены в Кодекс об административных правонарушениях.
С 1 июля вступила в силу обязанность отчитываться о движении средств по иностранным электронным кошелькам, если в течение года они пополняются более чем на 600 тысяч рублей (или эквивалент в валюте). Если потребитель использует иностранный кошелек для небольших покупок, никаких специальных действий предпринимать не нужно.
"Отчетность подается за календарный год, до 1 июня года, следующего за отчетным. То есть подать отчет за 2021 год надо будет не позднее 1 июня 2022 года. И хотя штрафы формально вводятся с 1 октября, применяться они будут после 1 июня 2022 года, когда появятся первые факты непредставления отчетов", - пояснил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.
Перечень сведений, которые надо будет подать в ФНС, аналогичен тому, что сейчас подается для иностранных банковских счетов. Отчет передается в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика, лично или почте, добавил эксперт.
"Мы не ожидаем, что изменения затронут большое число потребителей – вероятно, речь идет об ограниченном круге клиентов. Вероятно, наиболее внимательно к новации следует отнестись фрилансерам или предпринимателям, которые принимают оплату за свои услуги через зарубежные системы электронных денег", - отметил Шуст.
Поскольку выплаты могут быть структурированы по-разному, нужно будет внимательно ознакомиться с договором на оказание услуг, чтобы понять, открывается ли вам электронный кошелек или просто осуществляется перевод на российский банковский счет, посоветовал он.