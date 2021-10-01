https://ru.sputnik.md/20211001/rossia-vaktsina-ptichii-gripp-45183994.html

"Вектор" разрабатывает вакцину от высокопатогенных штаммов птичьего гриппа

"Вектор" разрабатывает вакцину от высокопатогенных штаммов птичьего гриппа

В России разрабатывают вакцины от высокопатогенных штаммов птичьего гриппа

2021-10-01T14:31+0300

2021-10-01T14:31+0300

2021-10-01T14:31+0300

россия

вакцина

птичий грипп

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КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. Российский научный центр "Вектор" Роспотребнадзора готовит вакцины против высокопатогенных штаммов птичьего гриппа, сообщил журналистам в пятницу заместитель генерального директора по научной работе "Вектора" Александр Агафонов."Субтипы вируса гриппа H5 и H7 могут вызывать заболеваемость с летальностью до 70%. И сейчас опасность этого гриппа (для человека – прим. ред.) никто не снимает. Мы готовим и вакцину против этих высокопатогенных вирусов гриппа, потому что при такой летальности при переходе на человека это будет очень серьезная угроза для всего населения", - сказал он.Специалист отметил, что все вирусы, которые сейчас есть у человека, на 80-90% - зооантропонозные, то есть им подвержены и животные, и человек, однако реакция на них разная. При этом есть подходы, которые показывают, насколько эффективно вирус будет размножаться в человеке."Пример гриппа наиболее яркий. При изменении рецепторной активности вируса гриппа он может размножаться либо в верхних дыхательных путях человека, либо в нижних дыхательных путях, и эта преграда как раз позволяет нам пока не болеть вирусами, заболевание которыми вызывается высокопатогенными штаммами птичьего гриппа", - пояснил Агафонов.Он отметил, что все ученые в мире понимают опасность возможного перехода таких высокопатогенных типов вируса от животных к человеку, и центр "Вектор" в том числе занимается изучением возможностей таких переходов, передает РИА Новости.По словам ученого, пандемия коронавируса также показала важность исследования еще неизвестных человеку вирусов и постоянного слежения за вновь появляющимися вирусами."По оценкам специалистов, сейчас известно не более 0,001% процента от всех вирусов, которые существуют. Опыт "Вектора" за предыдущий год… показал, что действительно, эта оценка очень близка к реальности. Только за прошлый год мы смогли обнаружить 67 новых вирусов. При этом мы должны засекать появление новых опасных для человека вирусов. Сколько вирусов есть у животных, сколько у насекомых, растений и просто находятся в окружающей среде, нам неизвестно и только предстоит выяснить", - сказал он.

https://ru.sputnik.md/20210723/v-kitae-zafiksirovana-vspyshka-ptichego-grippa---odin-chelovek-pogib-43112047.html

https://ru.sputnik.md/20210601/v-china-chelovek-vpervye-zarazilsya-novym-shtammom-ptichego-grippa-34954585.html

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вакцина, птичий грипп