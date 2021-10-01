https://ru.sputnik.md/20211001/rt-apellyatsia-youtube-udalenie-kanal-45184613.html
RT подал апелляцию в YouTube после удаления канала
RT подал апелляцию в YouTube после удаления канала
RT DE и Der Fehlende Part подали апелляции в YouTube на решение соцсети удалить каналы
2021-10-01T15:50+0300
2021-10-01T15:50+0300
2021-10-01T15:50+0300
апелляция
каналы
youtube
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КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. RT DE и Der Fehlende Part подали апелляции в YouTube на решение соцсети удалить каналы, передает РИА Новости. Юридическая служба видеохостинга подтвердила получение жалобы и передала ее на рассмотрение."RT DE и Der Fehlende Part подали апелляции в YouTube на решение соцсети удалить каналы. В тексте апелляции говорится, что в правилах соцсети прописано: YouTube оставляет за собой право устанавливать ограничения по своему усмотрению; попытка обойти ограничение будет рассматриваться как нарушение условий использования. Но ни RT DE, ни Der Fehlende Part не пытались обойти ограничения", - сообщается в Telegram-канале RT на русском.В апелляции уточняется, что владельцы каналов RT DE и Der Fehlende Part "действовали добросовестно, в полном соответствии с правилами, установленными YouTube, в том числе для каналов, являющихся участниками единой многоканальной сети". Там же отмечается, что блокировка канала RT DE является неправомерной, а также содержится просьба ее отменить.Руководитель RT DE Динара Токтосунова сообщила РИА Новости, что в службе юридической поддержки YouTube подтвердили получение жалобы.Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. Роскомнадзор заявил, что владельцу YouTube – компании Google – грозит штраф от 1 до 3 миллионов рублей в случае неразблокировки каналов, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о признаках нарушения законов РФ в удалении каналов RT на YouTube: это сопряжено и с цензурой, и с воспрепятствованием деятельности СМИ.
https://ru.sputnik.md/20210930/youtube-blokirovka-rt-45162811.html
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апелляция, каналы, youtube
RT подал апелляцию в YouTube после удаления канала
RT DE и Der Fehlende Part подали апелляции в YouTube на решение соцсети удалить каналы.
КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik.
RT DE и Der Fehlende Part подали апелляции в YouTube на решение соцсети удалить каналы, передает РИА Новости
. Юридическая служба видеохостинга подтвердила получение жалобы и передала ее на рассмотрение.
"RT DE и Der Fehlende Part подали апелляции в YouTube на решение соцсети удалить каналы. В тексте апелляции говорится, что в правилах соцсети прописано: YouTube оставляет за собой право устанавливать ограничения по своему усмотрению; попытка обойти ограничение будет рассматриваться как нарушение условий использования. Но ни RT DE, ни Der Fehlende Part не пытались обойти ограничения", - сообщается в Telegram-канале RT на русском.
В апелляции уточняется, что владельцы каналов RT DE и Der Fehlende Part "действовали добросовестно, в полном соответствии с правилами, установленными YouTube, в том числе для каналов, являющихся участниками единой многоканальной сети". Там же отмечается, что блокировка канала RT DE является неправомерной, а также содержится просьба ее отменить.
Руководитель RT DE Динара Токтосунова сообщила РИА Новости, что в службе юридической поддержки YouTube подтвердили получение жалобы.
"Они написали нам, что получили нашу жалобу и передали ее на рассмотрение специалистам. Обещали скоро с нами связаться", - сказала она.
Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. Роскомнадзор заявил, что владельцу YouTube – компании Google – грозит штраф от 1 до 3 миллионов рублей в случае неразблокировки каналов, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о признаках нарушения законов РФ в удалении каналов RT на YouTube: это сопряжено и с цензурой, и с воспрепятствованием деятельности СМИ.