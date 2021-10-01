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Саакашвили заявил, что вернулся в Грузию впервые за восемь лет
Саакашвили заявил, что вернулся в Грузию впервые за восемь лет
Саакашвили заявил, что вернулся в Грузию впервые за восемь лет
2021-10-01T09:45+0300
2021-10-01T10:26+0300
граница
грузия
михаил саакашвили
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КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. Михаил Саакашвили написал на своей странице в социальной сети, что находится в Грузии."Доброе утро, Грузия, уже из Грузии спустя восемь лет", — говорится в его публикации в Facebook.Ранее политик заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. При этом он объявлен во внутригосударственный розыск и проходит по нескольким уголовным делам. Власти неоднократно заявляли, что задержат его, как только он пересечет границу.В МВД Грузии заявили РИА Новости, что Саакашвили не пересекал государственную границу.Саакашвили был президентом Грузии с 2004-го по 2013 год, бежал из страны. Против него возбуждено несколько уголовных дел, в том числе об убийстве и избиении, по которым суд заочно приговорил его к реальным срокам.Бывший грузинский лидер активно поддерживал смену власти на Украине, и в 2015 году стал председателем Одесской областной государственной администрации, а позже — советником президента Петра Порошенко. Получил украинское гражданство.В 2016-ом покинул занимаемые посты и стал выступать против Порошенко, в итоге в 2018 году его депортировали. Некоторое время жил в Нидерландах, при Владимире Зеленском снова вернулся на Украину.
https://ru.sputnik.md/20210311/gosudarstvo-kidalovo-saakashvili-otsenil-ukrainskuyu-ekonomiku-33941734.html
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граница, грузия, михаил саакашвили

Саакашвили заявил, что вернулся в Грузию впервые за восемь лет

09:45 01.10.2021 (обновлено: 10:26 01.10.2021)
187
© Sputnik / Алексей Вовк / Перейти в фотобанкБывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили - Sputnik Молдова, 1920, 01.10.2021
© Sputnik / Алексей Вовк
/
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Политик объявлен во внутригосударственный розыск и проходит по нескольким уголовным делам.
КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. Михаил Саакашвили написал на своей странице в социальной сети, что находится в Грузии.
"Доброе утро, Грузия, уже из Грузии спустя восемь лет", — говорится в его публикации в Facebook.
Ранее политик заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. При этом он объявлен во внутригосударственный розыск и проходит по нескольким уголовным делам. Власти неоднократно заявляли, что задержат его, как только он пересечет границу.
В МВД Грузии заявили РИА Новости, что Саакашвили не пересекал государственную границу.
Михаил Саакашвили заявил, что участники акции протеста возле Верховной рады Украины не вернутся домой без победы - Sputnik Молдова, 1920, 11.03.2021
"Государство-кидалово" – Саакашвили оценил украинскую экономику
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Саакашвили был президентом Грузии с 2004-го по 2013 год, бежал из страны. Против него возбуждено несколько уголовных дел, в том числе об убийстве и избиении, по которым суд заочно приговорил его к реальным срокам.
Бывший грузинский лидер активно поддерживал смену власти на Украине, и в 2015 году стал председателем Одесской областной государственной администрации, а позже — советником президента Петра Порошенко. Получил украинское гражданство.
В 2016-ом покинул занимаемые посты и стал выступать против Порошенко, в итоге в 2018 году его депортировали. Некоторое время жил в Нидерландах, при Владимире Зеленском снова вернулся на Украину.
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