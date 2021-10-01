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https://ru.sputnik.md/20211001/sandu-slovenii-nuzhna-podderzhka-vneshnikh-partnerov-45187449.html
Санду - на встрече с лидером Словении: нам нужна поддержка внешних партнеров
Санду - на встрече с лидером Словении: нам нужна поддержка внешних партнеров
Санду - на встрече с лидером Словении: нам нужна поддержка внешних партнеров
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2021-10-01T12:48+0300
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КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. Для реализации внутренних изменений Молдове нужна поддержка внешних партнеров, такое заявление сделала Майя Санду после встречи с лидером Словении Борутом Пахором, который находится с официальным визитом в Кишиневе 1 и 2 октября. По словам Санду, диджитализация государственных услуг является приоритетом для правительства страны, а Словения является признанным авторитетом в регионе в этом отношении. В этом контексте Санду отметила, что одним из направлений сотрудничества между странами будет обмен опытом с Цифровым центром в Словении и Международным исследовательским центром в области искусственного интеллекта в Любляне. Глава государства сообщила, что в ходе беседы речь также шла о повышении квалификации молдавских специалистов в области финансов. Что касается экономического сотрудничества между двумя странами, Санду уточнила, что существует значительный потенциал для улучшения показателей торговли.По мнению Санду, визит словенского коллеги своевременен, поскольку Словения в настоящее время председательствует в Совете Европейского союза.Помимо этого, как подчеркнула Санду, Молдова заинтересована в продолжении участия в Восточном партнерстве.
https://ru.sputnik.md/20211001/moldovu-priletel-prezident-slovenii-45182789.html
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в молдове, молдова, майя санду, словения

Санду - на встрече с лидером Словении: нам нужна поддержка внешних партнеров

12:26 01.10.2021 (обновлено: 12:48 01.10.2021)
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© Photo : Președinția Republicii MoldovaМайя Санду
Майя Санду - Sputnik Молдова, 1920, 01.10.2021
© Photo : Președinția Republicii Moldova
Rodica Gherciu - Sputnik Молдова
Родика Герчиу
Все материалы
Президент Молдовы Майя Санду сделала заявления после встречи с лидером Словении.
КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. Для реализации внутренних изменений Молдове нужна поддержка внешних партнеров, такое заявление сделала Майя Санду после встречи с лидером Словении Борутом Пахором, который находится с официальным визитом в Кишиневе 1 и 2 октября.

Мы благодарны Словении за ее готовность поддержать программу реформ. Эти преобразования открывают больше возможностей для изменений между нашими странами.

Майя Санду на онлайн-встрече с представителями винодельческой отрасли Молдовы - Sputnik Молдова
Майя Санду
Президент Молдовы
По словам Санду, диджитализация государственных услуг является приоритетом для правительства страны, а Словения является признанным авторитетом в регионе в этом отношении.
В этом контексте Санду отметила, что одним из направлений сотрудничества между странами будет обмен опытом с Цифровым центром в Словении и Международным исследовательским центром в области искусственного интеллекта в Любляне.
Глава государства сообщила, что в ходе беседы речь также шла о повышении квалификации молдавских специалистов в области финансов.
Borut Pahor - Sputnik Молдова, 1920, 01.10.2021
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Что касается экономического сотрудничества между двумя странами, Санду уточнила, что существует значительный потенциал для улучшения показателей торговли.
По мнению Санду, визит словенского коллеги своевременен, поскольку Словения в настоящее время председательствует в Совете Европейского союза.
Помимо этого, как подчеркнула Санду, Молдова заинтересована в продолжении участия в Восточном партнерстве.
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