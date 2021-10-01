https://ru.sputnik.md/20211001/sandu-slovenii-nuzhna-podderzhka-vneshnikh-partnerov-45187449.html

Санду - на встрече с лидером Словении: нам нужна поддержка внешних партнеров

Санду - на встрече с лидером Словении: нам нужна поддержка внешних партнеров

Санду - на встрече с лидером Словении: нам нужна поддержка внешних партнеров

2021-10-01T12:26+0300

2021-10-01T12:26+0300

2021-10-01T12:48+0300

политика

в молдове

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майя санду

словения

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КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. Для реализации внутренних изменений Молдове нужна поддержка внешних партнеров, такое заявление сделала Майя Санду после встречи с лидером Словении Борутом Пахором, который находится с официальным визитом в Кишиневе 1 и 2 октября. По словам Санду, диджитализация государственных услуг является приоритетом для правительства страны, а Словения является признанным авторитетом в регионе в этом отношении. В этом контексте Санду отметила, что одним из направлений сотрудничества между странами будет обмен опытом с Цифровым центром в Словении и Международным исследовательским центром в области искусственного интеллекта в Любляне. Глава государства сообщила, что в ходе беседы речь также шла о повышении квалификации молдавских специалистов в области финансов. Что касается экономического сотрудничества между двумя странами, Санду уточнила, что существует значительный потенциал для улучшения показателей торговли.По мнению Санду, визит словенского коллеги своевременен, поскольку Словения в настоящее время председательствует в Совете Европейского союза.Помимо этого, как подчеркнула Санду, Молдова заинтересована в продолжении участия в Восточном партнерстве.

https://ru.sputnik.md/20211001/moldovu-priletel-prezident-slovenii-45182789.html

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Родика Герчиу https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

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в молдове, молдова, майя санду, словения