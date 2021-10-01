https://ru.sputnik.md/20211001/sandu-slovenii-nuzhna-podderzhka-vneshnikh-partnerov-45187449.html
Санду - на встрече с лидером Словении: нам нужна поддержка внешних партнеров
Санду - на встрече с лидером Словении: нам нужна поддержка внешних партнеров
Санду - на встрече с лидером Словении: нам нужна поддержка внешних партнеров
2021-10-01T12:26+0300
2021-10-01T12:26+0300
2021-10-01T12:48+0300
политика
в молдове
молдова
майя санду
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КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. Для реализации внутренних изменений Молдове нужна поддержка внешних партнеров, такое заявление сделала Майя Санду после встречи с лидером Словении Борутом Пахором, который находится с официальным визитом в Кишиневе 1 и 2 октября. По словам Санду, диджитализация государственных услуг является приоритетом для правительства страны, а Словения является признанным авторитетом в регионе в этом отношении. В этом контексте Санду отметила, что одним из направлений сотрудничества между странами будет обмен опытом с Цифровым центром в Словении и Международным исследовательским центром в области искусственного интеллекта в Любляне. Глава государства сообщила, что в ходе беседы речь также шла о повышении квалификации молдавских специалистов в области финансов. Что касается экономического сотрудничества между двумя странами, Санду уточнила, что существует значительный потенциал для улучшения показателей торговли.По мнению Санду, визит словенского коллеги своевременен, поскольку Словения в настоящее время председательствует в Совете Европейского союза.Помимо этого, как подчеркнула Санду, Молдова заинтересована в продолжении участия в Восточном партнерстве.
https://ru.sputnik.md/20211001/moldovu-priletel-prezident-slovenii-45182789.html
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в молдове, молдова, майя санду, словения
Санду - на встрече с лидером Словении: нам нужна поддержка внешних партнеров
12:26 01.10.2021 (обновлено: 12:48 01.10.2021)
Президент Молдовы Майя Санду сделала заявления после встречи с лидером Словении.
КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. Для реализации внутренних изменений Молдове нужна поддержка внешних партнеров, такое заявление сделала Майя Санду после встречи с лидером Словении Борутом Пахором, который находится с официальным визитом в Кишиневе 1 и 2 октября.
Мы благодарны Словении за ее готовность поддержать программу реформ. Эти преобразования открывают больше возможностей для изменений между нашими странами.
Майя Санду
Президент Молдовы
По словам Санду, диджитализация государственных услуг является приоритетом для правительства страны, а Словения является признанным авторитетом в регионе в этом отношении.
В этом контексте Санду отметила, что одним из направлений сотрудничества между странами будет обмен опытом с Цифровым центром в Словении и Международным исследовательским центром в области искусственного интеллекта в Любляне.
Глава государства сообщила, что в ходе беседы речь также шла о повышении квалификации молдавских специалистов в области финансов.
Что касается экономического сотрудничества между двумя странами, Санду уточнила, что существует значительный потенциал для улучшения показателей торговли.
По мнению Санду, визит словенского коллеги своевременен, поскольку Словения в настоящее время председательствует в Совете Европейского союза.
Помимо этого, как подчеркнула Санду, Молдова заинтересована в продолжении участия в Восточном партнерстве.