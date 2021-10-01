https://ru.sputnik.md/20211001/spynu-nazval-tsenu-po-kotoroy-moldova-zakupaet-gaz-tarif-45185990.html

Спыну назвал цену, по которой Молдова закупает газ: что будет с тарифами

Спыну назвал цену, по которой Молдова закупает газ: что будет с тарифами

Вице-премьер представил детали переговоров с "Газпромом" по продлению контракта. 01.10.2021, Sputnik Молдова

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КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. Молдова будет закупать природный газ по цене 790 долларов за тысячу кубометров в октябре 2021 года. Об этом сообщил на брифинге вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. По его словам, такая цена будет в контракте, который "Молдовагаз" продлила на месяц с "Газпромом". "Мы решили продлить контракт на один месяц, переговоры о контракте на более длительный срок продолжаются. На следующей неделе с представителями "Молдовагаз" я приму участие в Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге, где продолжим переговоры", - заявил Спыну. По данным Спыну, в августе и сентябре цена была 550 долларов за тысячу кубометров газа. Напомним, с начала года цена на газ для Молдовы была 148,8 долларов.

https://ru.sputnik.md/20210930/kontrakt-moldovagaz-gazprom-45173343.html

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