https://ru.sputnik.md/20211001/spynu-nazval-tsenu-po-kotoroy-moldova-zakupaet-gaz-tarif-45185990.html
Спыну назвал цену, по которой Молдова закупает газ: что будет с тарифами
Спыну назвал цену, по которой Молдова закупает газ: что будет с тарифами
Вице-премьер представил детали переговоров с "Газпромом" по продлению контракта. 01.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-01T11:38+0300
2021-10-01T11:38+0300
2021-10-01T12:07+0300
в молдове
молдова
"газпром"
молдовагаз
поставки газа
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/13/44070337_0:0:1601:901_1920x0_80_0_0_f4ff9ab211fea14e7b3ae9f8700c710a.jpg
КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. Молдова будет закупать природный газ по цене 790 долларов за тысячу кубометров в октябре 2021 года. Об этом сообщил на брифинге вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. По его словам, такая цена будет в контракте, который "Молдовагаз" продлила на месяц с "Газпромом". "Мы решили продлить контракт на один месяц, переговоры о контракте на более длительный срок продолжаются. На следующей неделе с представителями "Молдовагаз" я приму участие в Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге, где продолжим переговоры", - заявил Спыну. По данным Спыну, в августе и сентябре цена была 550 долларов за тысячу кубометров газа. Напомним, с начала года цена на газ для Молдовы была 148,8 долларов.
https://ru.sputnik.md/20210930/kontrakt-moldovagaz-gazprom-45173343.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/13/44070337_32:0:1455:1067_1920x0_80_0_0_3a5c0d77f250873ef9f6ec84f3c2aa50.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова, "газпром", молдовагаз, поставки газа
Спыну назвал цену, по которой Молдова закупает газ: что будет с тарифами
11:38 01.10.2021 (обновлено: 12:07 01.10.2021)
Вице-премьер представил детали переговоров с "Газпромом" по продлению контракта.
КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. Молдова будет закупать природный газ по цене 790 долларов за тысячу кубометров в октябре 2021 года. Об этом сообщил на брифинге вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.
По его словам, такая цена будет в контракте, который "Молдовагаз" продлила на месяц с "Газпромом".
"Мы решили продлить контракт на один месяц, переговоры о контракте на более длительный срок продолжаются. На следующей неделе с представителями "Молдовагаз" я приму участие в Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге, где продолжим переговоры", - заявил Спыну.
По данным Спыну, в августе и сентябре цена была 550 долларов за тысячу кубометров газа.
Пока мы не закончим переговоры и не будет продлен контракт на более длительный срок, тариф для физических и юридических лиц не изменится.
Андрей Спыну
Вице-премьер Молдовы
Напомним, с начала года цена на газ для Молдовы была 148,8 долларов.