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Спыну назвал цену, по которой Молдова закупает газ: что будет с тарифами
Спыну назвал цену, по которой Молдова закупает газ: что будет с тарифами
Вице-премьер представил детали переговоров с "Газпромом" по продлению контракта. 01.10.2021, Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. Молдова будет закупать природный газ по цене 790 долларов за тысячу кубометров в октябре 2021 года. Об этом сообщил на брифинге вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. По его словам, такая цена будет в контракте, который "Молдовагаз" продлила на месяц с "Газпромом". "Мы решили продлить контракт на один месяц, переговоры о контракте на более длительный срок продолжаются. На следующей неделе с представителями "Молдовагаз" я приму участие в Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге, где продолжим переговоры", - заявил Спыну. По данным Спыну, в августе и сентябре цена была 550 долларов за тысячу кубометров газа. Напомним, с начала года цена на газ для Молдовы была 148,8 долларов.
https://ru.sputnik.md/20210930/kontrakt-moldovagaz-gazprom-45173343.html
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в молдове, молдова, "газпром", молдовагаз, поставки газа

Спыну назвал цену, по которой Молдова закупает газ: что будет с тарифами

11:38 01.10.2021 (обновлено: 12:07 01.10.2021)
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© Photo : Guvernul Republicii Moldova Андрей Спыну
Андрей Спыну - Sputnik Молдова, 1920, 01.10.2021
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Вице-премьер представил детали переговоров с "Газпромом" по продлению контракта.
КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. Молдова будет закупать природный газ по цене 790 долларов за тысячу кубометров в октябре 2021 года. Об этом сообщил на брифинге вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.
По его словам, такая цена будет в контракте, который "Молдовагаз" продлила на месяц с "Газпромом".
"Мы решили продлить контракт на один месяц, переговоры о контракте на более длительный срок продолжаются. На следующей неделе с представителями "Молдовагаз" я приму участие в Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге, где продолжим переговоры", - заявил Спыну.
По данным Спыну, в августе и сентябре цена была 550 долларов за тысячу кубометров газа.

Пока мы не закончим переговоры и не будет продлен контракт на более длительный срок, тариф для физических и юридических лиц не изменится.

Secretar general al Guvernului, Andrei Spînu - Sputnik Молдова
Андрей Спыну
Вице-премьер Молдовы
Напомним, с начала года цена на газ для Молдовы была 148,8 долларов.
Moldovagaz - Sputnik Молдова, 1920, 30.09.2021
Экономика
Контракт АО "Молдовагаз" с "Газпромом" продлен на один месяц
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