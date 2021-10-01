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Спыну: со следующей недели начнет работу газопровод Яссы-Унгены-Кишинев
Спыну: со следующей недели начнет работу газопровод Яссы-Унгены-Кишинев
Спыну: начиная со следующей недели начнет работу газопровод Яссы-Унгены-Кишинев
2021-10-01T12:13+0300
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КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. Cо следующей недели начнет работать газопровод Яссы-Унгены-Кишинев, по этому газопроводу Молдова также сможет получать голубое топливо. Об этом сообщил вице-премьер Андрей Спыну, представляя детали продления контракта "Молдовагаз" с российским "Газпромом". По его словам, если станет известно, что в Молдову будет поступать газ из Румынии, "это не будет означать сразу и то, что цена станет ниже". По данным Спыну, в четверг он провел беседы с министрами энергетики Румынии и Украины, чтобы понимать, каковы цены на газ в регионе и у соседей Молдовы, чтобы в итоге добиться наиболее выгодных тарифов для молдавских граждан. "Мы хотим сохранить формулу на год, чтобы преодолеть аномальную ситуацию на газовых рынках. Самое важное - цена. Остальное - не столь актуально", - заключил Спыну.Ранее Спыну заявил, что руководство "Молдовагаз" продлило контракт с "Газпромом" на один месяц. Согласно новому контракту, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров голубого топлива.
https://ru.sputnik.md/20211001/spynu-nazval-tsenu-po-kotoroy-moldova-zakupaet-gaz-tarif-45185990.html
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в молдове, молдова, газпром, молдовагаз, поставки газа

Спыну: со следующей недели начнет работу газопровод Яссы-Унгены-Кишинев

12:13 01.10.2021 (обновлено: 12:32 01.10.2021)
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© Photo : Ministerul Economiei și InfrastructuriiGazoductul Iași-Ungheni
Gazoductul Iași-Ungheni - Sputnik Молдова, 1920, 01.10.2021
© Photo : Ministerul Economiei și Infrastructurii
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Что может измениться для Молдовы, если станет доступен газопровод из Румынии.
КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. Cо следующей недели начнет работать газопровод Яссы-Унгены-Кишинев, по этому газопроводу Молдова также сможет получать голубое топливо. Об этом сообщил вице-премьер Андрей Спыну, представляя детали продления контракта "Молдовагаз" с российским "Газпромом".

На данный момент ведутся дискуссии о том, не откуда будет идти газ, а о том, по какой цене. Вероятно, вы видели новости, что газ и в Румынии дорогой. Цена там выше, чем та, которая у нас будет в октябре.

Secretar general al Guvernului, Andrei Spînu - Sputnik Молдова
Андрей Спыну
Вице-премьер Молдовы
По его словам, если станет известно, что в Молдову будет поступать газ из Румынии, "это не будет означать сразу и то, что цена станет ниже".
По данным Спыну, в четверг он провел беседы с министрами энергетики Румынии и Украины, чтобы понимать, каковы цены на газ в регионе и у соседей Молдовы, чтобы в итоге добиться наиболее выгодных тарифов для молдавских граждан.
"Мы хотим сохранить формулу на год, чтобы преодолеть аномальную ситуацию на газовых рынках. Самое важное - цена. Остальное - не столь актуально", - заключил Спыну.
Андрей Спыну - Sputnik Молдова, 1920, 01.10.2021
Общество
Спыну назвал цену, по которой Молдова закупает газ: что будет с тарифами
11:38
548
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Ранее Спыну заявил, что руководство "Молдовагаз" продлило контракт с "Газпромом" на один месяц. Согласно новому контракту, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров голубого топлива.
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