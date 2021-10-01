https://ru.sputnik.md/20211001/srazhenie-za-evropu-45189329.html
США проиграли России сражение за Европу
США проиграли России сражение за Европу
США проиграли России сражение за Европу
2021-10-01T21:00+0300
2021-10-01T21:00+0300
2021-10-01T21:00+0300
газ
сша
европа
цена на газ
колумнистика
северный поток-2
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https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/10/31696681_0:122:2787:1689_1920x0_80_0_0_52f6ba2ccd2149b41471166d34b993f2.jpg
Мировые СМИ скрепя сердце сообщают, что на фоне глобального энергетического кризиса, который охватил все ведущие рынки, в вопросе обеспечения собственной энергетической безопасности Европейский союз должен рассчитывать только на себя: звездно-полосатые танкеры со сжиженными "молекулами свободы" — как альтернатива авторитарному российскому газу — не придут. Если перефразировать известную фразу, то сланцевая революция, о необходимости которой все время говорили наши американские друзья, провалилась с оглушительным грохотом, пишет в своей авторской колонке для РИА Новости Сергей Савчук.Чтобы оценить трагикомизм сложившейся ситуации, обратимся к базовым цифрам, которые, впрочем, были известны с первых минут сражения за "Северный поток — 2".Активное наступление на европейские рынки продавцы американского СПГ развернули в период 2018-2019 годов. Производство сжиженного газа в Штатах выросло сразу на сто миллиардов и достигло 840 миллиардов кубометров. Вплоть до осени 2018-го экспорт газа из США в Европу находился на уровне статистической погрешности, однако в сентябре того года напористый Дональд Трамп во время личной встречи фактически вынудил Жан-Клода Юнкера, тогдашнего председателя Европейской комиссии, дать зеленый свет поставкам, предоставив экспортерам беспрецедентно льготные условия.Объем поставок с мизерных 250 миллионов в июне уже к декабрю взлетел сразу до полутора миллиардов. Именно на этот период и приходится цунами публикаций в отечественной и зарубежной прессе, когда всевозможные эксперты и аналитики прогнозировали российскому экспорту в целом и "Северному потоку — 2" в частности бесславный конец.В тот момент казалось, что все будет именно так. Ровно через год, в декабре 2019-го, экспорт произведенного в Штатах СПГ достиг своего исторического максимума, перевалив отметку в три миллиарда кубометров. Американская доля на европейском рынке СПГ составила 16 процентов, то есть всего за год удвоилась. Газовозы деловито сновали через океан, сливая содержимое своих трюмов в регазификационные терминалы от Картахены в Испании до Торнио Манга в Финляндии. Главными получателями американских топливных гарантий стали Британия, Испания, Польша и Португалия.Здесь нужно обязательно уточнить, что речь идет только о сжиженном газе, а не всем потреблении Евросоюза в целом.А потом на мировую арену вырвался коронавирус — и все замерло. Уже в первом квартале 2020 года поставки из США просели втрое и на рекордные высоты больше не возвращались, а если учесть минорную тональность публикаций в американской прессе, то в повторный успех не верят даже в Вашингтоне.Как только COVID-19 немного разжал свои удушающие объятия, мировая экономика (и в особенности промышленно развитые страны) энергично бросилась восстанавливать темпы производства. И тут внезапно выяснилось, что политика и обещания помощи — это одно, а свободный рынок — совсем другое. Рекордные 914 миллиардов кубометров, произведенные на американских заводах в 2020-м, либо остались в стране, которая то замерзала всем Техасом, то сидела впотьмах всей Калифорнией, либо отправились в Азиатско-Тихоокеанский регион. Потому что последний всегда является премиальным, то есть цены на природный газ там по умолчанию выше, а частные продавцы (государство США не занимается продажей СПГ) предпочитают получать гарантированную и высокую прибыль.Если бы политики Европы удосужились полистать школьный учебник географии, они бы узнали, что АТР — это 58 стран с совокупным населением более пяти миллиардов человек. Но главное — именно тут находится Китай, способный поглотить практически любое количество энергоресурсов. По данным International Energy Agency, Пекин в текущем году удвоил закупки СПГ, и по этой причине в том числе СПГ-заводы по всему миру нарастили производство на 40 процентов.Весь Европейский союз, вместе взятый, в год потребляет 394 миллиарда кубометров голубого топлива, а КНР — 330 миллиардов, при этом первый рынок практически статичен и растет весьма умеренно, а второй пухнет опережающими темпами. А ведь на этих же биржах за кубометры, гигакалории и термальные единицы сражаются еще покупатели из Индии, Сингапура и Японии.Именно поэтому, когда средняя цена за тысячу кубометров в Европе лежала в районе приятных глазу и кошельку потребителя 320 долларов, в АТР он же торговался по 700.Сегодня американские издания сообщают, что подземные хранилища страны, как и европейские, недозаполнены по сравнению с прошлым годом, а цены на генерацию летят ракетой в небо, что уже гарантированно приведет к резкому увеличению цифр в счетах за электроэнергию для населения.Фактически Вашингтон, решая внутренние проблемы и продолжая удерживать свою долю в Азии, дает "Газпрому" карт-бланш на захват европейского рынка. Не словом, но действием подтверждается безальтернативность трубопроводных поставок, которые только и могут гарантировать энергетическую безопасность и восстановление индустрии Евросоюза.Соединенные Штаты четыре года всеми силами пытались вырвать пресловутые газовые рычаги влияния на Европу из наших рук только для того, чтобы в финале торжественно вручить их обратно, обвязав красной подарочной лентой.
https://ru.sputnik.md/20210917/ozhidanie-severnogo-potoka-44837785.html
https://ru.sputnik.md/20210930/vengriya-gazprom-kishinevu-45144038.html
https://ru.sputnik.md/20210930/rekord-tsena-gaz-evropa-1000-dollar-45152200.html
https://ru.sputnik.md/20210620/usa-sanktsii-severnyi-potok-2-35185662.html
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Сергей Савчук
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/08/35040391_0:32:225:257_100x100_80_0_0_8de358acd43e8415107ba8e52ae13c96.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Савчук
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/08/35040391_0:32:225:257_100x100_80_0_0_8de358acd43e8415107ba8e52ae13c96.jpg
газ, сша, европа, цена на газ, колумнистика, северный поток-2
США проиграли России сражение за Европу
Цена на газ остается одним из самых острых вопросов для всего мира.
Мировые СМИ скрепя сердце сообщают, что на фоне глобального энергетического кризиса, который охватил все ведущие рынки, в вопросе обеспечения собственной энергетической безопасности Европейский союз должен рассчитывать только на себя: звездно-полосатые танкеры со сжиженными "молекулами свободы" — как альтернатива авторитарному российскому газу — не придут. Если перефразировать известную фразу, то сланцевая революция, о необходимости которой все время говорили наши американские друзья, провалилась с оглушительным грохотом, пишет в своей авторской колонке для РИА Новости
Сергей Савчук.
Чтобы оценить трагикомизм сложившейся ситуации, обратимся к базовым цифрам, которые, впрочем, были известны с первых минут сражения за "Северный поток — 2".
Активное наступление на европейские рынки продавцы американского СПГ развернули в период 2018-2019 годов. Производство сжиженного газа в Штатах выросло сразу на сто миллиардов и достигло 840 миллиардов кубометров. Вплоть до осени 2018-го экспорт газа из США в Европу находился на уровне статистической погрешности, однако в сентябре того года напористый Дональд Трамп во время личной встречи фактически вынудил Жан-Клода Юнкера, тогдашнего председателя Европейской комиссии, дать зеленый свет поставкам, предоставив экспортерам беспрецедентно льготные условия.
Объем поставок с мизерных 250 миллионов в июне уже к декабрю взлетел сразу до полутора миллиардов. Именно на этот период и приходится цунами публикаций в отечественной и зарубежной прессе, когда всевозможные эксперты и аналитики прогнозировали российскому экспорту в целом и "Северному потоку — 2" в частности бесславный конец.
В тот момент казалось, что все будет именно так. Ровно через год, в декабре 2019-го, экспорт произведенного в Штатах СПГ достиг своего исторического максимума, перевалив отметку в три миллиарда кубометров. Американская доля на европейском рынке СПГ составила 16 процентов, то есть всего за год удвоилась. Газовозы деловито сновали через океан, сливая содержимое своих трюмов в регазификационные терминалы от Картахены в Испании до Торнио Манга в Финляндии. Главными получателями американских топливных гарантий стали Британия, Испания, Польша и Португалия.
Здесь нужно обязательно уточнить, что речь идет только о сжиженном газе, а не всем потреблении Евросоюза в целом.
А потом на мировую арену вырвался коронавирус — и все замерло. Уже в первом квартале 2020 года поставки из США просели втрое и на рекордные высоты больше не возвращались, а если учесть минорную тональность публикаций в американской прессе, то в повторный успех не верят даже в Вашингтоне.
Как только COVID-19 немного разжал свои удушающие объятия, мировая экономика (и в особенности промышленно развитые страны) энергично бросилась восстанавливать темпы производства. И тут внезапно выяснилось, что политика и обещания помощи — это одно, а свободный рынок — совсем другое. Рекордные 914 миллиардов кубометров, произведенные на американских заводах в 2020-м, либо остались в стране, которая то замерзала всем Техасом, то сидела впотьмах всей Калифорнией, либо отправились в Азиатско-Тихоокеанский регион. Потому что последний всегда является премиальным, то есть цены на природный газ там по умолчанию выше, а частные продавцы (государство США не занимается продажей СПГ) предпочитают получать гарантированную и высокую прибыль.
Если бы политики Европы удосужились полистать школьный учебник географии, они бы узнали, что АТР — это 58 стран с совокупным населением более пяти миллиардов человек. Но главное — именно тут находится Китай, способный поглотить практически любое количество энергоресурсов. По данным International Energy Agency, Пекин в текущем году удвоил закупки СПГ, и по этой причине в том числе СПГ-заводы по всему миру нарастили производство на 40 процентов.
Весь Европейский союз, вместе взятый, в год потребляет 394 миллиарда кубометров голубого топлива, а КНР — 330 миллиардов, при этом первый рынок практически статичен и растет весьма умеренно, а второй пухнет опережающими темпами. А ведь на этих же биржах за кубометры, гигакалории и термальные единицы сражаются еще покупатели из Индии, Сингапура и Японии.
Именно поэтому, когда средняя цена за тысячу кубометров в Европе лежала в районе приятных глазу и кошельку потребителя 320 долларов, в АТР он же торговался по 700.
Сегодня американские издания сообщают, что подземные хранилища страны, как и европейские, недозаполнены по сравнению с прошлым годом, а цены на генерацию летят ракетой в небо, что уже гарантированно приведет к резкому увеличению цифр в счетах за электроэнергию для населения.
Фактически Вашингтон, решая внутренние проблемы и продолжая удерживать свою долю в Азии, дает "Газпрому" карт-бланш на захват европейского рынка. Не словом, но действием подтверждается безальтернативность трубопроводных поставок, которые только и могут гарантировать энергетическую безопасность и восстановление индустрии Евросоюза.
Соединенные Штаты четыре года всеми силами пытались вырвать пресловутые газовые рычаги влияния на Европу из наших рук только для того, чтобы в финале торжественно вручить их обратно, обвязав красной подарочной лентой.