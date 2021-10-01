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Территория испанского острова Пальма выросла благодаря извержению вулкана
Территория испанского острова Пальма выросла благодаря извержению вулкана
Территория испанского острова Пальма выросла благодаря извержению вулкана
2021-10-01T22:19+0300
2021-10-01T22:19+0300
в мире
испания
извержение вулкана
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КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. На испанском острове Пальма вторую неделю не прекращается извержение вулкана. При этом лава уже захватила у моря полкилометра, сообщает испанский Высший совет по научным исследованиям.На настоящий момент лава покрыла 338 гектаров земли, пострадали почти 1000 строений, из которых 855 разрушены. Также затронуты почти 30 километров дорог. Извержение вулкана на острове Пальма началось 19 сентября. Ранее Национальный географический институт Испании фиксировал рост сейсмической активности. Из-за извержения эвакуированы около 6 тысяч жителей Пальмы, жители еще нескольких прибрежных районов должны оставаться дома. В ночь на 29 сентября лава дошла до океана.
https://ru.sputnik.md/20210920/izverzhenie-vulkan-kanari-lava-ogon-dym-44893951.html
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в мире, испания, извержение вулкана

Территория испанского острова Пальма выросла благодаря извержению вулкана

22:19 01.10.2021
170
© REUTERS / Nacho DoceДым поднимается от извергающегося вулкана в национальном парке Кумбре Вьеха в Лос-Льянос-де-Аридане, на Канарском острове Ла-Пальма, Испания
Дым поднимается от извергающегося вулкана в национальном парке Кумбре Вьеха в Лос-Льянос-де-Аридане, на Канарском острове Ла-Пальма, Испания - Sputnik Молдова, 1920, 01.10.2021
© REUTERS / Nacho Doce
Лава из вулкана, извергающегося на испанском острове Пальма уже захватила у моря полкилометра.
КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. На испанском острове Пальма вторую неделю не прекращается извержение вулкана. При этом лава уже захватила у моря полкилометра, сообщает испанский Высший совет по научным исследованиям.

"Остров Пальма растет. Изображение платформы шириной полкилометра, которую отвоевал у моря поток лавы, что приводит к облакам газа при контакте с водой", – говорится в сообщении совета в Twitter.

На настоящий момент лава покрыла 338 гектаров земли, пострадали почти 1000 строений, из которых 855 разрушены. Также затронуты почти 30 километров дорог.
Spain: Fires rage on La Palma island following volcanic eruption - Sputnik Молдова, 1920, 20.09.2021
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Извержение вулкана на острове Пальма началось 19 сентября. Ранее Национальный географический институт Испании фиксировал рост сейсмической активности. Из-за извержения эвакуированы около 6 тысяч жителей Пальмы, жители еще нескольких прибрежных районов должны оставаться дома. В ночь на 29 сентября лава дошла до океана.
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