https://ru.sputnik.md/20211001/territoriya-palma-vulkan-45206992.html

Территория испанского острова Пальма выросла благодаря извержению вулкана

Территория испанского острова Пальма выросла благодаря извержению вулкана

Территория испанского острова Пальма выросла благодаря извержению вулкана

2021-10-01T22:19+0300

2021-10-01T22:19+0300

2021-10-01T22:19+0300

в мире

испания

извержение вулкана

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КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. На испанском острове Пальма вторую неделю не прекращается извержение вулкана. При этом лава уже захватила у моря полкилометра, сообщает испанский Высший совет по научным исследованиям.На настоящий момент лава покрыла 338 гектаров земли, пострадали почти 1000 строений, из которых 855 разрушены. Также затронуты почти 30 километров дорог. Извержение вулкана на острове Пальма началось 19 сентября. Ранее Национальный географический институт Испании фиксировал рост сейсмической активности. Из-за извержения эвакуированы около 6 тысяч жителей Пальмы, жители еще нескольких прибрежных районов должны оставаться дома. В ночь на 29 сентября лава дошла до океана.

https://ru.sputnik.md/20210920/izverzhenie-vulkan-kanari-lava-ogon-dym-44893951.html

испания

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в мире, испания, извержение вулкана