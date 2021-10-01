https://ru.sputnik.md/20211001/territoriya-palma-vulkan-45206992.html
Территория испанского острова Пальма выросла благодаря извержению вулкана
Территория испанского острова Пальма выросла благодаря извержению вулкана
Территория испанского острова Пальма выросла благодаря извержению вулкана
2021-10-01T22:19+0300
2021-10-01T22:19+0300
2021-10-01T22:19+0300
в мире
испания
извержение вулкана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/17/44989108_0:223:2849:1826_1920x0_80_0_0_8931c1696625921662593ff16432c175.jpg
КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. На испанском острове Пальма вторую неделю не прекращается извержение вулкана. При этом лава уже захватила у моря полкилометра, сообщает испанский Высший совет по научным исследованиям.На настоящий момент лава покрыла 338 гектаров земли, пострадали почти 1000 строений, из которых 855 разрушены. Также затронуты почти 30 километров дорог. Извержение вулкана на острове Пальма началось 19 сентября. Ранее Национальный географический институт Испании фиксировал рост сейсмической активности. Из-за извержения эвакуированы около 6 тысяч жителей Пальмы, жители еще нескольких прибрежных районов должны оставаться дома. В ночь на 29 сентября лава дошла до океана.
https://ru.sputnik.md/20210920/izverzhenie-vulkan-kanari-lava-ogon-dym-44893951.html
испания
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/17/44989108_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_a0e797aca547719d64b1ab265f9d99ac.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, испания, извержение вулкана
Территория испанского острова Пальма выросла благодаря извержению вулкана
Лава из вулкана, извергающегося на испанском острове Пальма уже захватила у моря полкилометра.
КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. На испанском острове Пальма вторую неделю не прекращается извержение вулкана. При этом лава уже захватила у моря полкилометра, сообщает испанский Высший совет по научным исследованиям.
"Остров Пальма растет. Изображение платформы шириной полкилометра, которую отвоевал у моря поток лавы, что приводит к облакам газа при контакте с водой", – говорится в сообщении совета в Twitter.
На настоящий момент лава покрыла 338 гектаров земли, пострадали почти 1000 строений, из которых 855 разрушены. Также затронуты почти 30 километров дорог.
Извержение вулкана на острове Пальма началось 19 сентября. Ранее Национальный географический институт Испании фиксировал рост сейсмической активности. Из-за извержения эвакуированы около 6 тысяч жителей Пальмы, жители еще нескольких прибрежных районов должны оставаться дома. В ночь на 29 сентября лава дошла до океана.