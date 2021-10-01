https://ru.sputnik.md/20211001/tsik-pavel-postike-45200888.html
Вице-председателем ЦИК стал Павел Постикэ
Вице-председателем ЦИК стал Павел Постикэ
Вице-председателем ЦИК стал Павел Постикэ
2021-10-01T20:12+0300
2021-10-01T20:12+0300
2021-10-01T20:12+0300
политика
центральная избирательная комиссия
цик
майя санду
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Павел Постикэ был избран вице-председателем Центральной избирательной комиссии, а Александр Берлински — секретарем ЦИК.Такое решение члены Центризбиркома приняли на заседании в пятницу.Ранее президент страны Майя Санду подписала указ о назначении Павла Постикэ членом Центральной избирательной комиссии.Новый вице-председатель ЦИК ранее долгое время работал в неправительственной организации Promo-LEX. В настоящее время он является менеджером по развитию и оценке в этой же организации.
https://ru.sputnik.md/20210917/izbran-novyy-predsedatel-tsik-44825919.html
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Александр Исаев
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центральная избирательная комиссия, цик, майя санду, в молдове, молдова
Вице-председателем ЦИК стал Павел Постикэ
Ранее он был назначен членом Центризбиркома указом президента Молдовы.
КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Павел Постикэ был избран вице-председателем Центральной избирательной комиссии, а Александр Берлински — секретарем ЦИК.
Такое решение члены Центризбиркома приняли на заседании в пятницу.
Ранее президент страны Майя Санду подписала указ о назначении Павла Постикэ членом Центральной избирательной комиссии.
Новый вице-председатель ЦИК ранее долгое время работал в неправительственной организации Promo-LEX. В настоящее время он является менеджером по развитию и оценке в этой же организации.