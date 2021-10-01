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https://ru.sputnik.md/20211001/tsik-pavel-postike-45200888.html
Вице-председателем ЦИК стал Павел Постикэ
Вице-председателем ЦИК стал Павел Постикэ
Вице-председателем ЦИК стал Павел Постикэ
2021-10-01T20:12+0300
2021-10-01T20:12+0300
политика
центральная избирательная комиссия
цик
майя санду
в молдове
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КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Павел Постикэ был избран вице-председателем Центральной избирательной комиссии, а Александр Берлински — секретарем ЦИК.Такое решение члены Центризбиркома приняли на заседании в пятницу.Ранее президент страны Майя Санду подписала указ о назначении Павла Постикэ членом Центральной избирательной комиссии.Новый вице-председатель ЦИК ранее долгое время работал в неправительственной организации Promo-LEX. В настоящее время он является менеджером по развитию и оценке в этой же организации.
https://ru.sputnik.md/20210917/izbran-novyy-predsedatel-tsik-44825919.html
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центральная избирательная комиссия, цик, майя санду, в молдове, молдова

Вице-председателем ЦИК стал Павел Постикэ

20:12 01.10.2021
83
© Sputnik / Mihai CarausЦентризбирком Молдовы
Центризбирком Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 01.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Ранее он был назначен членом Центризбиркома указом президента Молдовы.
КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Павел Постикэ был избран вице-председателем Центральной избирательной комиссии, а Александр Берлински — секретарем ЦИК.
Такое решение члены Центризбиркома приняли на заседании в пятницу.
Ранее президент страны Майя Санду подписала указ о назначении Павла Постикэ членом Центральной избирательной комиссии.
Центральная избирательная комиссия Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 17.09.2021
Политика
Избран новый председатель ЦИК Молдовы
17 сентября, 15:22
304
Новый вице-председатель ЦИК ранее долгое время работал в неправительственной организации Promo-LEX. В настоящее время он является менеджером по развитию и оценке в этой же организации.
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