https://ru.sputnik.md/20211001/tsik-pavel-postike-45200888.html

Вице-председателем ЦИК стал Павел Постикэ

Вице-председателем ЦИК стал Павел Постикэ

Вице-председателем ЦИК стал Павел Постикэ

2021-10-01T20:12+0300

2021-10-01T20:12+0300

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политика

центральная избирательная комиссия

цик

майя санду

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Павел Постикэ был избран вице-председателем Центральной избирательной комиссии, а Александр Берлински — секретарем ЦИК.Такое решение члены Центризбиркома приняли на заседании в пятницу.Ранее президент страны Майя Санду подписала указ о назначении Павла Постикэ членом Центральной избирательной комиссии.Новый вице-председатель ЦИК ранее долгое время работал в неправительственной организации Promo-LEX. В настоящее время он является менеджером по развитию и оценке в этой же организации.

https://ru.sputnik.md/20210917/izbran-novyy-predsedatel-tsik-44825919.html

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2021

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центральная избирательная комиссия, цик, майя санду, в молдове, молдова