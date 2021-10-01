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Уйдут ли молдавские поля с молотка, или зачем иностранцу чужая земля
Уйдут ли молдавские поля с молотка, или зачем иностранцу чужая земля
Уйдут ли молдавские поля с молотка, или зачем иностранцу чужая земля
2021-10-01T08:30+0300
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Серьезные зарубежные инвесторы заинтересовались земельным вопросом в Молдове и обратились к властям с инициативой о предоставлении им права продавать и покупать сельскохозяйственные земли. По мнению инвесторов, это улучшит сотрудничество. Кроме того, утверждается, что запрет на продажу сельхозугодий иностранцам противоречит европейской директиве 88/361 / CEE, а также некоторым пунктам Плана действий Молдова – ЕС. К чему приведет распродажа молдавской земли и нужно ли этого бояться или это закономерный этап глобализации? А также – Молдова и МВФ – каким будет их сотрудничество. Обо всем этом расскажут экономисты Виорел Гырбу, Анатол Игнат и Михаил Пойсик.
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Сергей Цуркану
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молдова, продажа, мвф, земля, иностранцы

Уйдут ли молдавские поля с молотка, или зачем иностранцу чужая земля

08:30 01.10.2021
168
Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем сотрудничество Молдовы и МВФ и пытаемся выяснить, будут ли продавать молдавские сельхозугодия иностранцам.
Серьезные зарубежные инвесторы заинтересовались земельным вопросом в Молдове и обратились к властям с инициативой о предоставлении им права продавать и покупать сельскохозяйственные земли. По мнению инвесторов, это улучшит сотрудничество. Кроме того, утверждается, что запрет на продажу сельхозугодий иностранцам противоречит европейской директиве 88/361 / CEE, а также некоторым пунктам Плана действий Молдова – ЕС. К чему приведет распродажа молдавской земли и нужно ли этого бояться или это закономерный этап глобализации?
А также – Молдова и МВФ – каким будет их сотрудничество. Обо всем этом расскажут экономисты Виорел Гырбу, Анатол Игнат и Михаил Пойсик.
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