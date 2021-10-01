https://ru.sputnik.md/20211001/uydut-li-moldavskie-polya-s-molotka-ili-zachem-inostrantsu-chuzhaya-zemlya-45175176.html
Уйдут ли молдавские поля с молотка, или зачем иностранцу чужая земля
Уйдут ли молдавские поля с молотка, или зачем иностранцу чужая земля
Уйдут ли молдавские поля с молотка, или зачем иностранцу чужая земля
2021-10-01T08:30+0300
2021-10-01T08:30+0300
2021-10-01T08:30+0300
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молдова
продажа
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иностранцы
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Серьезные зарубежные инвесторы заинтересовались земельным вопросом в Молдове и обратились к властям с инициативой о предоставлении им права продавать и покупать сельскохозяйственные земли. По мнению инвесторов, это улучшит сотрудничество. Кроме того, утверждается, что запрет на продажу сельхозугодий иностранцам противоречит европейской директиве 88/361 / CEE, а также некоторым пунктам Плана действий Молдова – ЕС. К чему приведет распродажа молдавской земли и нужно ли этого бояться или это закономерный этап глобализации? А также – Молдова и МВФ – каким будет их сотрудничество. Обо всем этом расскажут экономисты Виорел Гырбу, Анатол Игнат и Михаил Пойсик.
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Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
молдова, продажа, мвф, земля, иностранцы
Уйдут ли молдавские поля с молотка, или зачем иностранцу чужая земля
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем сотрудничество Молдовы и МВФ и пытаемся выяснить, будут ли продавать молдавские сельхозугодия иностранцам.
Серьезные зарубежные инвесторы заинтересовались земельным вопросом в Молдове и обратились к властям с инициативой о предоставлении им права продавать и покупать сельскохозяйственные земли. По мнению инвесторов, это улучшит сотрудничество. Кроме того, утверждается, что запрет на продажу сельхозугодий иностранцам противоречит европейской директиве 88/361 / CEE, а также некоторым пунктам Плана действий Молдова – ЕС. К чему приведет распродажа молдавской земли и нужно ли этого бояться или это закономерный этап глобализации?
А также – Молдова и МВФ – каким будет их сотрудничество. Обо всем этом расскажут экономисты Виорел Гырбу, Анатол Игнат и Михаил Пойсик.