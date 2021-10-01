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Врач – о том, как не "убить" поджелудочную железу
Врач – о том, как не "убить" поджелудочную железу
Мясников рассказал о самых распространенных причинах, вызывающих воспаление поджелудочной железы
2021-10-01T09:26+0300
2021-10-01T09:26+0300
здоровье
врач
курение
лечение
алкоголь
болезнь
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КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о самых распространенных причинах, вызывающих воспаление поджелудочной железы.По его словам, острый панкреатит вызывает злоупотребление алкоголем, передает РИА Новости."Когда омертвевает часть поджелудочной железы, отказывают все органы. Они (пациенты. — Прим. ред.) умирают от мультисистемной недостаточности, когда перестают работать почки, не держит сердце, легкие. Это страшно", — отметил Мясников.Медик подчеркнул, что к хроническому панкреатиту может привести употребление по 200 граммов крепкого алкоголя пять раз в неделю.Мясников также включил в список причин, "убивающих" поджелудочную железу, камни желчного пузыря, вирусные инфекции, генетическую предрасположенность, повышенный уровень триглицеридов и прием некоторых лекарств.
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врач, курение, лечение, алкоголь, болезнь

Врач – о том, как не "убить" поджелудочную железу

09:26 01.10.2021
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© Pixabay / HansMartinPaulБоль в животе
Боль в животе - Sputnik Молдова, 1920, 01.10.2021
© Pixabay / HansMartinPaul
Проблемы с поджелудочной железой вызывают острый панкреатит.
КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о самых распространенных причинах, вызывающих воспаление поджелудочной железы.
По его словам, острый панкреатит вызывает злоупотребление алкоголем, передает РИА Новости.
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"Когда омертвевает часть поджелудочной железы, отказывают все органы. Они (пациенты. — Прим. ред.) умирают от мультисистемной недостаточности, когда перестают работать почки, не держит сердце, легкие. Это страшно", — отметил Мясников.
Медик подчеркнул, что к хроническому панкреатиту может привести употребление по 200 граммов крепкого алкоголя пять раз в неделю.

Из других частых причин — курение. Причина столько не острого, сколько хронического. Она потенцирует алкоголь. Кто регулярно выпивает и еще при этом курит, у них чаще панкреатит, причем в дозозависимой пропорции.

Александр Леонидович Мясников - Sputnik Молдова
Александр Мясников
Российский врач и телеведущий
Мясников также включил в список причин, "убивающих" поджелудочную железу, камни желчного пузыря, вирусные инфекции, генетическую предрасположенность, повышенный уровень триглицеридов и прием некоторых лекарств.
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