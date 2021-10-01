https://ru.sputnik.md/20211001/zubets-vizit-mvf---ne-vsegda-k-dobru-45131101.html
Зубец: визит МВФ - не всегда к добру
Зубец: визит МВФ - не всегда к добру
Экономист объяснил, почему Международный валютный фонд (МВФ) является кредитором последней надежды, и чем молдаване заплатят за спасение экономики страны.
2021-10-01T09:00+0300
2021-10-01T09:00+0300
2021-10-01T10:32+0300
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Зубец: визит МВФ - не всегда к добру
Зубец: визит МВФ - не всегда к добру
"Визит миссии МВФ в Молдову говорит о том, что экономическое положение в стране не самое лучшее, потому что МВФ – это кредитор последней надежды. Эта международная организация может помочь стабилизировать ситуацию в стране, предоставив для этого какое-то финансирование, чтобы страна чувствовала себя относительно успешно, поэтому стоит посмотреть на результаты визита миссии в Молдову", - такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал доктор экономических наук, проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.Зубец напомнил, что многие в мире считают, что визит МВФ в страну – это не к добру. Все дело в том, что у МВФ есть стандартные приемы борьбы с кризисами, которые часто ухудшают сам кризис. Стремясь оздоровить экономику, нужно понимать, что МВФ является организацией, которую создали после Второй мировой войны в рамках Бреттон-Вудской американоцентричной экономической системы, и задача МВФ – продвигать западный американский капитал в слаборазвитые страны мира."Если экономика страны начинает крениться и возникает угроза банкротства, то МВФ предоставляет для ее устранения стране финансирование, а иностранные инвесторы, избежав дефолта, сохраняют свои капиталы. Центральным рецептом МВФ, с которым они ездят в разные страны, является сокращение государственных расходов. То есть стабилизируется правительство, политическая система и государственный бюджет без повышения или со незначительным повышением налогов", - заключил собеседник.
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Валентина Топоривская
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
утро на sputnik’e, подкасты, аудио, мвф
Зубец: визит МВФ - не всегда к добру
09:00 01.10.2021 (обновлено: 10:32 01.10.2021)
Экономист объяснил, почему Международный валютный фонд (МВФ) является кредитором последней надежды, и чем молдаване заплатят за спасение экономики страны.
"Визит миссии МВФ в Молдову говорит о том, что экономическое положение в стране не самое лучшее, потому что МВФ – это кредитор последней надежды. Эта международная организация может помочь стабилизировать ситуацию в стране, предоставив для этого какое-то финансирование, чтобы страна чувствовала себя относительно успешно, поэтому стоит посмотреть на результаты визита миссии в Молдову", - такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова
высказал доктор экономических наук, проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.
Зубец напомнил, что многие в мире считают, что визит МВФ в страну – это не к добру. Все дело в том, что у МВФ есть стандартные приемы борьбы с кризисами, которые часто ухудшают сам кризис. Стремясь оздоровить экономику, нужно понимать, что МВФ является организацией, которую создали после Второй мировой войны в рамках Бреттон-Вудской американоцентричной экономической системы, и задача МВФ – продвигать западный американский капитал в слаборазвитые страны мира.
"Если экономика страны начинает крениться и возникает угроза банкротства, то МВФ предоставляет для ее устранения стране финансирование, а иностранные инвесторы, избежав дефолта, сохраняют свои капиталы. Центральным рецептом МВФ, с которым они ездят в разные страны, является сокращение государственных расходов. То есть стабилизируется правительство, политическая система и государственный бюджет без повышения или со незначительным повышением налогов", - заключил собеседник.