https://ru.sputnik.md/20211002/churya-pochemu-moldova-ne-mozhet-dogovoritsya-s-rossiey-o-tsene-na-gaz-45211450.html

Чуря: почему Молдова не может договориться с Россией о цене на газ

Чуря: почему Молдова не может договориться с Россией о цене на газ

В октябре Молдова будет закупать природный газ по цене 790 долларов за тысячу кубометров. На каких условиях голубое топливо будет поступать в страну в ноябре ... 02.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-02T12:28+0300

2021-10-02T12:28+0300

2021-10-02T12:28+0300

газ

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КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Власти Молдовы оказались в зависимости от своей геополитической позиции и не могут позволить себе идти на малейшие уступки перед российскими партнерами в переговорах по цене на газ для Молдовы. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал политический аналитик Корнелиу Чуря. Он считает, что молдавские власти смогли бы договориться с Москвой о более выгодной цене на газ и при этом не идти на существенные и жизненно важные для страны уступки.К такому выводу эксперт пришел, изучив поведение молдавских властей за последнее время.По логике властей, говорит Чуря, обсуждение контракта на более высоком уровне будет означать "политическую" цену на газ с условиями, которые идут вразрез с интересами Молдовы. При этом эксперт уверен, что в интересах республики в первую очередь заключить контракт с выгодной ценой на газ."В наших интересах заключить как можно более выгодный контракт на поставку газа, даже с какими-то политическими уступками. Не думаю, что русские просят очень многого от Молдовы", — говорит Чуря.По его словам, одним из условий такого политического соглашения о цене на газ могло быть обязательство покупать электроэнергию в дальнейшем на Молдавской ГРЭС.Пример такого подхода, по словам эксперта, можно было наблюдать, когда Молдова не смогла получить кредит от Москвы.Напомним, на брифинге в пятницу вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну сообщил, что в октябре Молдова будет закупать природный газ по цене 790 долларов за тысячу кубометров. Такая цена установлена в контракте, который "Молдовагаз" продлил на месяц с "Газпромом". За этот месяц стороны должны согласовать условия нового долгосрочного контракта.Газ в Молдову поступает из РФ транзитом через Украину. Российский концерн "Газпром", которому принадлежит 50% в АО "Молдовагаз", является основным поставщиком газа в республику. Страна приобретает голубое топливо у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. Это соглашение регулярно продлевается. Так, 31 декабря 2020 года стороны подписали дополнение к существующему контракту, который истекает 30 сентября 2021 года.

https://ru.sputnik.md/20211001/spynu-nazval-tsenu-po-kotoroy-moldova-zakupaet-gaz-tarif-45185990.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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