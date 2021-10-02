Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20211002/gde-v-kishineve-2-oktyabrya-nakhodyatsya-mobilnye-punkty-vaktsinatsii-45209187.html
Где в Кишиневе 2 октября находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 2 октября находятся мобильные пункты вакцинации
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу. 02.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-02T09:10+0300
2021-10-02T09:12+0300
кишинев
молдова
вакцинация
коронавирус
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/1a/34888901_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bf277e404393cdbf24437d09fc8ea129.jpg
КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в октябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в субботу, 2 октября, до 18.00.Троллейбус находится в секторе Чеканы, на перекрестке проспекта Мирча чел Бэтрын с улицей Петру Заднипру.Автобус также будет располагаться на Чеканах, на проспекте Мирча чел Бэтрын, 25/2, у магазина Kaufland.Где будут находиться мобильные пункты вакцинации 3 октябряТроллейбус находится в секторе Рышкановка, на улице Мирон Костин, у парка.Автобус будет располагаться на Чеканах, на проспекте Мирча чел Бэтрын, 25/2, у магазина Kaufland.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля по 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
кишинев
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/1a/34888901_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_20c16fde353850a1ddf2df37af4ef8bf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
кишинев, молдова, вакцинация, в молдове

Где в Кишиневе 2 октября находятся мобильные пункты вакцинации

09:10 02.10.2021 (обновлено: 09:12 02.10.2021)
153
© Sputnik / Mihai CarausAu fost lansate punctele mobile de vaccinare
Au fost lansate punctele mobile de vaccinare - Sputnik Молдова, 1920, 02.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в октябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в субботу, 2 октября, до 18.00.
Троллейбус находится в секторе Чеканы, на перекрестке проспекта Мирча чел Бэтрын с улицей Петру Заднипру.
Автобус также будет располагаться на Чеканах, на проспекте Мирча чел Бэтрын, 25/2, у магазина Kaufland.

Где будут находиться мобильные пункты вакцинации 3 октября

Троллейбус находится в секторе Рышкановка, на улице Мирон Костин, у парка.
Автобус будет располагаться на Чеканах, на проспекте Мирча чел Бэтрын, 25/2, у магазина Kaufland.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля по 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.
Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.
В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:32На госгранице продолжают выявлять фальсифицированные тесты на COVID-19
11:10В одной из гостиниц Бельц загорелась кровать: три расчета потушили ее за шесть минут
11:03Саакашвили планировал госпереворот в Грузии - заявление
10:32Разработана Стратегия социально-экономического развития Кишинева: дальше - Генплан
10:02Кофе может быть полезен в борьбе с онкологией - эксперт
09:28Взрыв газа в Нижнем Новгороде: есть пострадавшие
09:10Где в Кишиневе 2 октября находятся мобильные пункты вакцинации
09:00Молдавская готика и масонские тайны кишиневских зданий-близнецов
08:32Мир за сутки: свет колеса в Кишиневе, землетрясение и вакцинация трехлетних детей
08:00Унгуряну: стоимость газа – вопрос высшего уровня, а не простых чиновников
07:30В Кишиневе продолжается "большая уборка"
07:00Самый точный прогноз погоды: в Молдове ожидаются заморозки
00:01Погодные рекорды Молдовы 2 октября
ВчераГлава российского Минздрава обсудил с главой ВОЗ борьбу с COVID-19
ВчераЖизнь в спорте: история советской королевы фигурного катания
ВчераКак избавиться от диабета второго типа – исследование ученых
ВчераТерритория испанского острова Пальма выросла благодаря извержению вулкана
ВчераПочем газ для народа: эксперты – о том, как и когда в Молдове вырастут тарифы
ВчераВ Германии вышли учебные видеоролики о том, как выжить без тепла и света
ВчераСША проиграли России сражение за Европу