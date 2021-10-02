https://ru.sputnik.md/20211002/gde-v-kishineve-2-oktyabrya-nakhodyatsya-mobilnye-punkty-vaktsinatsii-45209187.html
Где в Кишиневе 2 октября находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 2 октября находятся мобильные пункты вакцинации
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу. 02.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-02T09:10+0300
2021-10-02T09:10+0300
2021-10-02T09:12+0300
кишинев
молдова
вакцинация
коронавирус
в молдове
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КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в октябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в субботу, 2 октября, до 18.00.Троллейбус находится в секторе Чеканы, на перекрестке проспекта Мирча чел Бэтрын с улицей Петру Заднипру.Автобус также будет располагаться на Чеканах, на проспекте Мирча чел Бэтрын, 25/2, у магазина Kaufland.Где будут находиться мобильные пункты вакцинации 3 октябряТроллейбус находится в секторе Рышкановка, на улице Мирон Костин, у парка.Автобус будет располагаться на Чеканах, на проспекте Мирча чел Бэтрын, 25/2, у магазина Kaufland.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля по 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
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Евгений Чебан
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кишинев, молдова, вакцинация, в молдове
Где в Кишиневе 2 октября находятся мобильные пункты вакцинации
09:10 02.10.2021 (обновлено: 09:12 02.10.2021)
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в октябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в субботу, 2 октября, до 18.00.
Троллейбус находится в секторе Чеканы, на перекрестке проспекта Мирча чел Бэтрын с улицей Петру Заднипру.
Автобус также будет располагаться на Чеканах, на проспекте Мирча чел Бэтрын, 25/2, у магазина Kaufland.
Где будут находиться мобильные пункты вакцинации 3 октября
Троллейбус находится в секторе Рышкановка, на улице Мирон Костин, у парка.
Автобус будет располагаться на Чеканах, на проспекте Мирча чел Бэтрын, 25/2, у магазина Kaufland.
Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове
С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля по 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.
Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.
В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.
Вакцинация от коронавируса в Молдове
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.