https://ru.sputnik.md/20211002/glava-minzdrava-napisala-emotsionalnyy-post-s-prizyvom-vaktsinirovatsya-45217195.html
Глава Минздрава написала эмоциональный пост с призывом вакцинироваться
Глава Минздрава написала эмоциональный пост с призывом вакцинироваться
Министр здравоохранения Алла Немеренко поделилась наболевшим. 02.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-02T15:05+0300
2021-10-02T15:05+0300
2021-10-02T15:05+0300
минздрав
вакцинация
алла немеренко
коронавирус
в молдове
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КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Около 95% пациентов интенсивной терапии не вакцинированы, из 1,384 миллиона введенных доз вакцины в Молдове только в полутора тысячах случаев зафиксированы побочные реакции. Об этом в субботу в соцсетях сообщила глава Минздрава Молдовы Алла Немеренко. "Нет ничего удивительного в том, что у нас будет больше случаев заболеваемости. Это волна, которая катится по всему региону, и мы не можем избежать ее. Посмотрите, что делается в соседних странах. Нет ничего удивительного в том, что мы снова, как и весной, испытываем такое давление на больницы и медперсонал. Но мы справимся — мы готовы", — сообщила Немеренко. По ее словам, очень серьезно то, что страна снова теряет человеческие жизни. Немеренко признает, что вакцины, как и любой медпрепарат, также имеют побочные эффекты. Однако приводит статистику, которая говорит о небольшом количестве случаев побочных реакций. На сегодняшний день в Республике Молдова зарегистрировано 1497 нежелательных явлений на 1 миллион 384 372 тысячи введений вакцины, из которых только 120 средней тяжести, 1377 легких и ни одного серьезного случая. Вакцина, по ее словам, создает определенную защиту за счет вырабатываемого ею специфического иммунитета. "И мы, и наши дети прошли через это. Часто. Позаботьтесь о своем здоровье и здоровье своих близких. Думайте позитивно и защитите себя. Жизнь одна", — призывает министр.
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минздрав, вакцинация, алла немеренко, в молдове
Глава Минздрава написала эмоциональный пост с призывом вакцинироваться
Министр здравоохранения Алла Немеренко поделилась наболевшим.
КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Около 95% пациентов интенсивной терапии не вакцинированы, из 1,384 миллиона введенных доз вакцины в Молдове только в полутора тысячах случаев зафиксированы побочные реакции. Об этом в субботу в соцсетях сообщила глава Минздрава Молдовы Алла Немеренко.
"Нет ничего удивительного в том, что у нас будет больше случаев заболеваемости. Это волна, которая катится по всему региону, и мы не можем избежать ее. Посмотрите, что делается в соседних странах. Нет ничего удивительного в том, что мы снова, как и весной, испытываем такое давление на больницы и медперсонал. Но мы справимся — мы готовы", — сообщила Немеренко.
По ее словам, очень серьезно то, что страна снова теряет человеческие жизни.
"Мы сможем построить новые больницы, персонал выздоровеет, но эти люди потеряны навсегда. Вчера — 27 смертей. Около 95% пациентов интенсивной терапии не вакцинированы. В прошлом году вакцины не было. Весной мы только начали вакцинацию. Так что шансы тогда были другие. Но сейчас есть широкий доступ к такому большому спектру вакцин: Pfizer, Astra Zeneca, Sinovac, Sinopharm, Jonhson & Jonhson", — пишет министр.
Немеренко признает, что вакцины, как и любой медпрепарат, также имеют побочные эффекты. Однако приводит статистику, которая говорит о небольшом количестве случаев побочных реакций.
На сегодняшний день в Республике Молдова зарегистрировано 1497 нежелательных явлений на 1 миллион 384 372 тысячи введений вакцины, из которых только 120 средней тяжести, 1377 легких и ни одного серьезного случая.
"Я лично потеряла близких родственников, по которым мы скорбим каждый день. Я потеряла коллег, с которыми училась в университете или с которыми работала. У них не было возможности получить вакцину. У всех вас есть такой шанс", — обращается Немеренко к гражданам.
Вакцина, по ее словам, создает определенную защиту за счет вырабатываемого ею специфического иммунитета. "И мы, и наши дети прошли через это. Часто. Позаботьтесь о своем здоровье и здоровье своих близких. Думайте позитивно и защитите себя. Жизнь одна", — призывает министр.