https://ru.sputnik.md/20211002/glava-minzdrava-napisala-emotsionalnyy-post-s-prizyvom-vaktsinirovatsya-45217195.html

Глава Минздрава написала эмоциональный пост с призывом вакцинироваться

Глава Минздрава написала эмоциональный пост с призывом вакцинироваться

Министр здравоохранения Алла Немеренко поделилась наболевшим. 02.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-02T15:05+0300

2021-10-02T15:05+0300

2021-10-02T15:05+0300

минздрав

вакцинация

алла немеренко

коронавирус

в молдове

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КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Около 95% пациентов интенсивной терапии не вакцинированы, из 1,384 миллиона введенных доз вакцины в Молдове только в полутора тысячах случаев зафиксированы побочные реакции. Об этом в субботу в соцсетях сообщила глава Минздрава Молдовы Алла Немеренко. "Нет ничего удивительного в том, что у нас будет больше случаев заболеваемости. Это волна, которая катится по всему региону, и мы не можем избежать ее. Посмотрите, что делается в соседних странах. Нет ничего удивительного в том, что мы снова, как и весной, испытываем такое давление на больницы и медперсонал. Но мы справимся — мы готовы", — сообщила Немеренко. По ее словам, очень серьезно то, что страна снова теряет человеческие жизни. Немеренко признает, что вакцины, как и любой медпрепарат, также имеют побочные эффекты. Однако приводит статистику, которая говорит о небольшом количестве случаев побочных реакций. На сегодняшний день в Республике Молдова зарегистрировано 1497 нежелательных явлений на 1 миллион 384 372 тысячи введений вакцины, из которых только 120 средней тяжести, 1377 легких и ни одного серьезного случая. Вакцина, по ее словам, создает определенную защиту за счет вырабатываемого ею специфического иммунитета. "И мы, и наши дети прошли через это. Часто. Позаботьтесь о своем здоровье и здоровье своих близких. Думайте позитивно и защитите себя. Жизнь одна", — призывает министр.

https://ru.sputnik.md/20211001/covid-19-moldova-45201777.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

минздрав, вакцинация, алла немеренко, в молдове