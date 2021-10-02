https://ru.sputnik.md/20211002/itogi-nedeli-kak-slozhatsya-otnosheniya-moldovy-s-rossiey-i-es-45213188.html

Итоги недели: как сложатся отношения Молдовы с Россией и ЕС

Итоги недели: как сложатся отношения Молдовы с Россией и ЕС

Итоги недели: как сложатся отношения Молдовы с Россией и ЕС

2021-10-02T14:25+0300

2021-10-02T14:25+0300

2021-10-02T14:25+0300

радио

в молдове

экспертиза

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/02/45214273_0:223:3074:1952_1920x0_80_0_0_7084699f6851559d495209cd224fd7bf.jpg

Одним из главных политических событий уходящей недели стал визит в Молдову президента Федеративной Республики Германия Франка-Вальтера Штайнмайера в Молдову.Германия - один из главных коммерческих партнеров Молдовы, заявила в среду на брифинге президент страны Майя Санду по завершении встречи со своим немецким коллегой.Между тем глава государства не раз заявляла о приверженности новой власти курсу евроинтеграции страны. Правда, принимать одну из самых бедных стран Европы, коей является Молдова, в Европейский союз никто не обещал. Даже статус страны-кандидата на членство в ЕС Молдове не светит.Каковы перспективы Молдовы на пути евроинтеграции, за которую так настойчиво выступают представители новой власти?Как Молдове не растерять отношения с Россией, научиться договариваться с официальной Москвой по всем вопросам двусторонней повестки дня?Об этом в программе "Экспертиза" говорят обозреватели радиостудии Sputnik Молдова Сергей Цуркану, Андрей Петрик и Геннадий Вакуловский.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

в молдове, экспертиза, видео