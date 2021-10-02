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Итоги недели: как сложатся отношения Молдовы с Россией и ЕС
Итоги недели: как сложатся отношения Молдовы с Россией и ЕС
Итоги недели: как сложатся отношения Молдовы с Россией и ЕС
2021-10-02T14:25+0300
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Одним из главных политических событий уходящей недели стал визит в Молдову президента Федеративной Республики Германия Франка-Вальтера Штайнмайера в Молдову.Германия - один из главных коммерческих партнеров Молдовы, заявила в среду на брифинге президент страны Майя Санду по завершении встречи со своим немецким коллегой.Между тем глава государства не раз заявляла о приверженности новой власти курсу евроинтеграции страны. Правда, принимать одну из самых бедных стран Европы, коей является Молдова, в Европейский союз никто не обещал. Даже статус страны-кандидата на членство в ЕС Молдове не светит.Каковы перспективы Молдовы на пути евроинтеграции, за которую так настойчиво выступают представители новой власти?Как Молдове не растерять отношения с Россией, научиться договариваться с официальной Москвой по всем вопросам двусторонней повестки дня?Об этом в программе "Экспертиза" говорят обозреватели радиостудии Sputnik Молдова Сергей Цуркану, Андрей Петрик и Геннадий Вакуловский.
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в молдове, экспертиза, видео

Итоги недели: как сложатся отношения Молдовы с Россией и ЕС

14:25 02.10.2021
293
Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
Все материалы
Внешнеполитические отношения Молдовы с приходом новой власти приобрели особую актуальность.
Одним из главных политических событий уходящей недели стал визит в Молдову президента Федеративной Республики Германия Франка-Вальтера Штайнмайера в Молдову.
Германия - один из главных коммерческих партнеров Молдовы, заявила в среду на брифинге президент страны Майя Санду по завершении встречи со своим немецким коллегой.
Между тем глава государства не раз заявляла о приверженности новой власти курсу евроинтеграции страны. Правда, принимать одну из самых бедных стран Европы, коей является Молдова, в Европейский союз никто не обещал. Даже статус страны-кандидата на членство в ЕС Молдове не светит.
Примером того, насколько избирательным является Евросоюз в выборе будущих стран-членов, является Турция – экономически мощная и развитая страна, которая, однако, "стоит в очереди" еще с конца 50-х годов прошлого столетия.
Каковы перспективы Молдовы на пути евроинтеграции, за которую так настойчиво выступают представители новой власти?
Как Молдове не растерять отношения с Россией, научиться договариваться с официальной Москвой по всем вопросам двусторонней повестки дня?
Об этом в программе "Экспертиза" говорят обозреватели радиостудии Sputnik Молдова Сергей Цуркану, Андрей Петрик и Геннадий Вакуловский.
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