https://ru.sputnik.md/20211002/itogi-nedeli-kak-slozhatsya-otnosheniya-moldovy-s-rossiey-i-es-45213188.html
Итоги недели: как сложатся отношения Молдовы с Россией и ЕС
Итоги недели: как сложатся отношения Молдовы с Россией и ЕС
Итоги недели: как сложатся отношения Молдовы с Россией и ЕС
2021-10-02T14:25+0300
2021-10-02T14:25+0300
2021-10-02T14:25+0300
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экспертиза
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Одним из главных политических событий уходящей недели стал визит в Молдову президента Федеративной Республики Германия Франка-Вальтера Штайнмайера в Молдову.Германия - один из главных коммерческих партнеров Молдовы, заявила в среду на брифинге президент страны Майя Санду по завершении встречи со своим немецким коллегой.Между тем глава государства не раз заявляла о приверженности новой власти курсу евроинтеграции страны. Правда, принимать одну из самых бедных стран Европы, коей является Молдова, в Европейский союз никто не обещал. Даже статус страны-кандидата на членство в ЕС Молдове не светит.Каковы перспективы Молдовы на пути евроинтеграции, за которую так настойчиво выступают представители новой власти?Как Молдове не растерять отношения с Россией, научиться договариваться с официальной Москвой по всем вопросам двусторонней повестки дня?Об этом в программе "Экспертиза" говорят обозреватели радиостудии Sputnik Молдова Сергей Цуркану, Андрей Петрик и Геннадий Вакуловский.
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2021
Андрей Петрик
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Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
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Sputnik Молдова
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
в молдове, экспертиза, видео
Итоги недели: как сложатся отношения Молдовы с Россией и ЕС
Внешнеполитические отношения Молдовы с приходом новой власти приобрели особую актуальность.
Одним из главных политических событий уходящей недели стал визит в Молдову президента Федеративной Республики Германия Франка-Вальтера Штайнмайера в Молдову.
Германия - один из главных коммерческих партнеров Молдовы, заявила в среду на брифинге президент страны Майя Санду по завершении встречи со своим немецким коллегой.
Между тем глава государства не раз заявляла о приверженности новой власти курсу евроинтеграции страны. Правда, принимать одну из самых бедных стран Европы, коей является Молдова, в Европейский союз никто не обещал. Даже статус страны-кандидата на членство в ЕС Молдове не светит.
Примером того, насколько избирательным является Евросоюз в выборе будущих стран-членов, является Турция – экономически мощная и развитая страна, которая, однако, "стоит в очереди" еще с конца 50-х годов прошлого столетия.
Каковы перспективы Молдовы на пути евроинтеграции, за которую так настойчиво выступают представители новой власти?
Как Молдове не растерять отношения с Россией, научиться договариваться с официальной Москвой по всем вопросам двусторонней повестки дня?
Об этом в программе "Экспертиза" говорят обозреватели радиостудии Sputnik Молдова
Сергей Цуркану, Андрей Петрик и Геннадий Вакуловский.