https://ru.sputnik.md/20211002/kishinev-subbotnik-45199323.html

В Кишиневе продолжается "большая уборка"

В Кишиневе продолжается "большая уборка"

В Кишиневе продолжается "большая уборка" - субботник в столице

2021-10-02T07:30+0300

2021-10-02T07:30+0300

2021-10-02T09:13+0300

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КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан объявил о продолжении в Кишиневе "большой уборки", то есть проведения регулярных субботников. По словам градоначальника, сотрудники муниципалитета и все управления будут убирать участок от улицы Измаильской до улицы Лунка Быкулуй. В заключение он выразил надежду, что усилия команды примэрии будут поддержаны как можно большим количеством жителей города как посредством активного участия в акции, так и поддержанием чистоты на протяжении всего года.

https://ru.sputnik.md/20210926/kishineve-subbotnik-45051689.html

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2021

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, кишинев, молдова, ион чебан, субботник