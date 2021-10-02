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В Кишиневе продолжается "большая уборка"
В Кишиневе продолжается "большая уборка"
В Кишиневе продолжается "большая уборка" - субботник в столице
2021-10-02T07:30+0300
2021-10-02T09:13+0300
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КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан объявил о продолжении в Кишиневе "большой уборки", то есть проведения регулярных субботников. По словам градоначальника, сотрудники муниципалитета и все управления будут убирать участок от улицы Измаильской до улицы Лунка Быкулуй. В заключение он выразил надежду, что усилия команды примэрии будут поддержаны как можно большим количеством жителей города как посредством активного участия в акции, так и поддержанием чистоты на протяжении всего года.
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в молдове, кишинев, молдова, ион чебан, субботник

В Кишиневе продолжается "большая уборка"

07:30 02.10.2021 (обновлено: 09:13 02.10.2021)
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Юлия Липовая
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В столице снова собирают жителей города на традиционную уборку.
КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан объявил о продолжении в Кишиневе "большой уборки", то есть проведения регулярных субботников.

"В субботу, 2 октября, в 09.00 мы проведем масштабную акцию по уборке на реке Бык", – сообщил Чебан.

По словам градоначальника, сотрудники муниципалитета и все управления будут убирать участок от улицы Измаильской до улицы Лунка Быкулуй.
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В заключение он выразил надежду, что усилия команды примэрии будут поддержаны как можно большим количеством жителей города как посредством активного участия в акции, так и поддержанием чистоты на протяжении всего года.
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