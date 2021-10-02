https://ru.sputnik.md/20211002/klip-zivert-na-trek-cry-bet-rekordy-prosmotrov-45217850.html
Клип Zivert на трек Cry бьет рекорды просмотров
Клип Zivert на трек Cry бьет рекорды просмотров
Клип Zivert на трек Cry бъет рекорды просмотров
2021-10-02T19:28+0300
2021-10-02T19:28+0300
2021-10-02T19:28+0300
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КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Клип певицы Zivert (Юлия Зиверт) на ее новую песню Cry за несколько часов с момента релиза набрал более двух миллионов просмотров на YouTube, пишет РИА Новости.В музыкальном видео, снятом режиссером Аланом Бадоевым, действие напоминают культовый фильм "Привидение" (1990). Только, в отличие от ленты Джерри Цукера, работа Бадоева получилась более фантасмагорической.В комментариях зрители написали, что клип получился "стильным" и "душевным". Песня Cry войдет в новый альбом Юлии Зиверт под названием Vinyl #2. Его релиз запланирован на 8 октября.
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, музыка, певица, поп
Клип Zivert на трек Cry бьет рекорды просмотров
Уже в первые часы после выхода клип посмотрели около двух миллионов человек.
КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik.
Клип певицы Zivert (Юлия Зиверт) на ее новую песню Cry за несколько часов с момента релиза набрал более двух миллионов просмотров на YouTube, пишет РИА Новости
.
В музыкальном видео, снятом режиссером Аланом Бадоевым, действие напоминают культовый фильм "Привидение" (1990). Только, в отличие от ленты Джерри Цукера, работа Бадоева получилась более фантасмагорической.
"Эту историю мы готовили два года. Это самое глобальное и дорогое нашему сердцу из всего, что мы когда-либо делали. В этой картине столько правды и столько нас, что, наверное, после просмотра и прослушивания возникнет ощущение, что мы знакомы всю жизнь", — рассказала Zivert.
В комментариях зрители написали, что клип получился "стильным" и "душевным".
Песня Cry войдет в новый альбом Юлии Зиверт под названием Vinyl #2. Его релиз запланирован на 8 октября.