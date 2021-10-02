Клип Zivert на трек Cry бьет рекорды просмотров

"Эту историю мы готовили два года. Это самое глобальное и дорогое нашему сердцу из всего, что мы когда-либо делали. В этой картине столько правды и столько нас, что, наверное, после просмотра и прослушивания возникнет ощущение, что мы знакомы всю жизнь", — рассказала Zivert.