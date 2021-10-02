https://ru.sputnik.md/20211002/kofe-mozhet-byt-polezen-v-borbe-s-onkologiey-dietolog-45210568.html
Кофе может быть полезен в борьбе с онкологией - эксперт
Кофе может быть полезен в борьбе с онкологией - эксперт
Кофе может быть полезен в борьбе с онкологией
2021-10-02T10:02+0300
2021-10-02T10:02+0300
2021-10-02T10:02+0300
общество
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кофе
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КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Кофе может помочь облегчить симптомы у больных раком, напиток является подспорьем и в профилактике некоторых видов онкозаболеваний. Об этом "Известиям" рассказал главный онколог "СМ-Клиника", врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков.Эксперт особо подчеркнул: речь идет не о растворимом, суррогатном кофе, а о натуральном, содержащем кофеин.Так, специалисты из NCI (Национального института онкологии, США) изучили данные почти 450 тысяч респондентов в возрасте 50–71 года, у которых к моменту начала сбора информации отсутствовали онкозаболевания. Состояние их здоровья отслеживалось на протяжении 10 лет, пока проводилось исследование. За эти годы примерно у 3 тысяч респондентов развилась меланома. Проанализировав результаты, ученые пришли к выводу, что чем больше кофе пьет человек, тем ниже у него риск развития меланомы. Четыре и более выпитых чашек кофе в день на 20% снижают риск развития меланомы, свидетельствуют результаты исследования."Пока сложно сказать почему — может быть, определенным защитным действием обладает кофеин и/или другие ингредиенты. Хочется надеяться, что в ближайшие годы мы определим, что это за вещества. В целом важных компонентов в составе кофе достаточно много — до 2 тыс. наименований. Среди них — важнейшие для организма человека жирные кислоты (линолевая и линоленовая, пальмитиновая и др.), антиоксиданты — полифенолы, хлорогеновая кислота", — уточнил онколог.Хлорогеновая кислота, как подчеркнул Серяков, тормозит воспалительные процессы, тем самым препятствуя развитию рака.Кроме того, учеными доказано, что в кофе содержится в четыре раза больше обладающих противораковым действием антиоксидантов, чем в зеленом чае, чьи полезные свойства не вызывают сомнений.Врач также привел результаты исследования, проводившегося в США в период с 1984 по 2008 год, благодаря которому было выявлено положительное воздействие кофе на другой вид рака кожи — базалиому. Оказалось, что положительный эффект напрямую связан с крепостью напитка (при норме "не менее трех чашек в день")."Для сравнения с кофеманами, которые пили натуральный кофе, авторы исследования привлекли людей, предпочитавших кофе без кофеина, — и во второй группе какого-либо значительного результата не обнаружили, что позволило сделать предположение о защитных свойствах кофеина. Упомяну и другой интересный факт: оказалось, что среди женщин, регулярно употребляющих кофе, риск развития базалиомы снижался на 21%, тогда как среди мужчин — только на 10%", — рассказал онколог.Серяков упомянул и исследование итальянских ученых, целью которого стала попытка ответить на вопрос: обладает ли кофе профилактическим противораковым действием. Результаты продемонстрировали, насколько положительно кофе влияет на предупреждение развития такого заболевания, как гепатоцеллюлярный рак (ГЦР — самая часто встречающаяся опухоль печени). Употребление кофе уменьшало риск развития ГЦР на 40% (и более чем на 50%, если ежедневная доза составляла не менее трех чашек).Кроме того, описано позитивное влияние кофе на предотвращение развития рака толстой кишки, предстательной железы, яичников и рака эндометрия. Ежедневно выпиваемый в объеме двух-трех чашек в день черный кофе значительно уменьшает риск развития рака молочных желез. Среди других опухолей, на которые еще может оказывать влияние кофе, — глиобластома, наиболее агрессивная злокачественная опухоль головного мозга. Кофе замедляет скорость распространения этой опухоли в смежные ткани.В заключение онколог привел результаты исследований американских ученых, которые утверждали, что любители кофе живут дольше, чем те, кто кофе не пьет вообще.
https://ru.sputnik.md/20210713/skolko-kofe-nuzhno-vypit-chtoby-snizit-risk-zarazitsya-covid-19-35501453.html
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в мире, кофе
Кофе может быть полезен в борьбе с онкологией - эксперт
В ароматном и бодрящем напитке присутствует вещество, способное тормозить развитие воспалительных процессов, утверждают врачи.
КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik.
Кофе может помочь облегчить симптомы у больных раком, напиток является подспорьем и в профилактике некоторых видов онкозаболеваний. Об этом "Известиям"
рассказал главный онколог "СМ-Клиника", врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков.
Эксперт особо подчеркнул: речь идет не о растворимом, суррогатном кофе, а о натуральном, содержащем кофеин.
"Не так давно сделанные научные открытия говорят о том, что кофе действительно продлевает жизнь, позитивно влияя на внимание, память, повышение работоспособности, тонус, эмоциональный настрой человека, предотвращая развитие некоторых болезней, в том числе рака", — отметил Серяков.
Так, специалисты из NCI (Национального института онкологии, США) изучили данные почти 450 тысяч респондентов в возрасте 50–71 года, у которых к моменту начала сбора информации отсутствовали онкозаболевания. Состояние их здоровья отслеживалось на протяжении 10 лет, пока проводилось исследование. За эти годы примерно у 3 тысяч респондентов развилась меланома. Проанализировав результаты, ученые пришли к выводу, что чем больше кофе пьет человек, тем ниже у него риск развития меланомы. Четыре и более выпитых чашек кофе в день на 20% снижают риск развития меланомы, свидетельствуют результаты исследования.
"Пока сложно сказать почему — может быть, определенным защитным действием обладает кофеин и/или другие ингредиенты. Хочется надеяться, что в ближайшие годы мы определим, что это за вещества. В целом важных компонентов в составе кофе достаточно много — до 2 тыс. наименований. Среди них — важнейшие для организма человека жирные кислоты (линолевая и линоленовая, пальмитиновая и др.), антиоксиданты — полифенолы, хлорогеновая кислота", — уточнил онколог.
Хлорогеновая кислота, как подчеркнул Серяков, тормозит воспалительные процессы, тем самым препятствуя развитию рака.
Кроме того, учеными доказано, что в кофе содержится в четыре раза больше обладающих противораковым действием антиоксидантов, чем в зеленом чае, чьи полезные свойства не вызывают сомнений.
Врач также привел результаты исследования, проводившегося в США в период с 1984 по 2008 год, благодаря которому было выявлено положительное воздействие кофе на другой вид рака кожи — базалиому. Оказалось, что положительный эффект напрямую связан с крепостью напитка (при норме "не менее трех чашек в день").
"Для сравнения с кофеманами, которые пили натуральный кофе, авторы исследования привлекли людей, предпочитавших кофе без кофеина, — и во второй группе какого-либо значительного результата не обнаружили, что позволило сделать предположение о защитных свойствах кофеина. Упомяну и другой интересный факт: оказалось, что среди женщин, регулярно употребляющих кофе, риск развития базалиомы снижался на 21%, тогда как среди мужчин — только на 10%", — рассказал онколог.
Серяков упомянул и исследование итальянских ученых, целью которого стала попытка ответить на вопрос: обладает ли кофе профилактическим противораковым действием. Результаты продемонстрировали, насколько положительно кофе влияет на предупреждение развития такого заболевания, как гепатоцеллюлярный рак (ГЦР — самая часто встречающаяся опухоль печени). Употребление кофе уменьшало риск развития ГЦР на 40% (и более чем на 50%, если ежедневная доза составляла не менее трех чашек).
Кроме того, описано позитивное влияние кофе на предотвращение развития рака толстой кишки, предстательной железы, яичников и рака эндометрия. Ежедневно выпиваемый в объеме двух-трех чашек в день черный кофе значительно уменьшает риск развития рака молочных желез. Среди других опухолей, на которые еще может оказывать влияние кофе, — глиобластома, наиболее агрессивная злокачественная опухоль головного мозга. Кофе замедляет скорость распространения этой опухоли в смежные ткани.
"Однако не следует думать, что кофе обладает защитным эффектом от любого вида рака: доказано, что он никак, например, не влияет на опухоли пищевода, полости рта, мочевого пузыря, легкого, желудка и поджелудочной железы. Впрочем, и отрицательного эффекта не замечено", — отметил Серяков.
В заключение онколог привел результаты исследований американских ученых, которые утверждали, что любители кофе живут дольше, чем те, кто кофе не пьет вообще.