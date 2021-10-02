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Куда можно выехать с молдавским COVID-сертификатом: обновленные данные
Куда можно выехать с молдавским COVID-сертификатом: обновленные данные
Куда можно выехать с молдавским COVID-сертификатом
2021-10-02T14:03+0300
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КИШИНЕВ, 2 октября - Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы опубликовало обновленную информацию о признании свидетельств о вакцинации, выданных властями нашей страны. Так, Республика Молдова достигла двустороннего соглашения посредством обмена нотами о взаимном признании национальных сертификатов вакцинации с такими странами, как Украина, Венгрия, Грузия, Турция, Черногория, Казахстан, Туркменистан, Беларусь и Сербия.Болгария, Королевство Испания, Румыния, Сан-Марино, Эстония, Греция, Германия, Литва, Австрия, Хорватия, Словакия, Словения, Швейцария, Финляндия, Босния и Герцеговина, Ирландия, Дания, Армения, Франция, Королевство Нидерландов (Нидерланды ), Чехия и Италия объявили об одностороннем признании свидетельств о вакцинации, выданных властями Республики Молдова, но эти положения могут быть изменены в зависимости от эпидемиологической ситуации в нашей стране.Также стоит отметить, что Республика Молдова обратилась в министерства иностранных дел Польши, Великобритании, Франции, России, Ирландии, Латвии, Кыргызстана, Таджикистана, Израиля, Люксембурга, Армении и Узбекистана с просьбой о признании свидетельств о вакцинации, выданных властями республики.МИДЕИ призывает население, которое намеревается выехать за пределы страны, заранее и из официальных источников узнавать о правилах пересечения границы других государств.
https://ru.sputnik.md/20210925/sertifikat-vaktsinatsia-moldova-italia-45038097.html
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в молдове

Куда можно выехать с молдавским COVID-сертификатом: обновленные данные

14:03 02.10.2021 (обновлено: 14:18 02.10.2021)
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Александрина Киртоакэ
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Министерство иностранных дел обновило список стран, которые признают сертификаты о вакцинации, выданные молдавскими властями.
КИШИНЕВ, 2 октября - Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы опубликовало обновленную информацию о признании свидетельств о вакцинации, выданных властями нашей страны.
Так, Республика Молдова достигла двустороннего соглашения посредством обмена нотами о взаимном признании национальных сертификатов вакцинации с такими странами, как Украина, Венгрия, Грузия, Турция, Черногория, Казахстан, Туркменистан, Беларусь и Сербия.
Электронный сертификат о вакцинации - Sputnik Молдова, 1920, 25.09.2021
Коронавирус
Сертификаты о вакцинации в Молдове будут признавать в Италии
25 сентября, 11:04
401
Болгария, Королевство Испания, Румыния, Сан-Марино, Эстония, Греция, Германия, Литва, Австрия, Хорватия, Словакия, Словения, Швейцария, Финляндия, Босния и Герцеговина, Ирландия, Дания, Армения, Франция, Королевство Нидерландов (Нидерланды ), Чехия и Италия объявили об одностороннем признании свидетельств о вакцинации, выданных властями Республики Молдова, но эти положения могут быть изменены в зависимости от эпидемиологической ситуации в нашей стране.

Также стоит отметить, что Республика Молдова обратилась в министерства иностранных дел Польши, Великобритании, Франции, России, Ирландии, Латвии, Кыргызстана, Таджикистана, Израиля, Люксембурга, Армении и Узбекистана с просьбой о признании свидетельств о вакцинации, выданных властями республики.

МИДЕИ призывает население, которое намеревается выехать за пределы страны, заранее и из официальных источников узнавать о правилах пересечения границы других государств.
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