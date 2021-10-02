https://ru.sputnik.md/20211002/kuda-mozhno-vyekhat-s-moldavskim-covid-sertifikatom-obnovlennye-dannye-45212067.html

Куда можно выехать с молдавским COVID-сертификатом: обновленные данные

Куда можно выехать с молдавским COVID-сертификатом: обновленные данные

Куда можно выехать с молдавским COVID-сертификатом

2021-10-02T14:03+0300

2021-10-02T14:03+0300

2021-10-02T14:18+0300

коронавирус

в молдове

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КИШИНЕВ, 2 октября - Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы опубликовало обновленную информацию о признании свидетельств о вакцинации, выданных властями нашей страны. Так, Республика Молдова достигла двустороннего соглашения посредством обмена нотами о взаимном признании национальных сертификатов вакцинации с такими странами, как Украина, Венгрия, Грузия, Турция, Черногория, Казахстан, Туркменистан, Беларусь и Сербия.Болгария, Королевство Испания, Румыния, Сан-Марино, Эстония, Греция, Германия, Литва, Австрия, Хорватия, Словакия, Словения, Швейцария, Финляндия, Босния и Герцеговина, Ирландия, Дания, Армения, Франция, Королевство Нидерландов (Нидерланды ), Чехия и Италия объявили об одностороннем признании свидетельств о вакцинации, выданных властями Республики Молдова, но эти положения могут быть изменены в зависимости от эпидемиологической ситуации в нашей стране.Также стоит отметить, что Республика Молдова обратилась в министерства иностранных дел Польши, Великобритании, Франции, России, Ирландии, Латвии, Кыргызстана, Таджикистана, Израиля, Люксембурга, Армении и Узбекистана с просьбой о признании свидетельств о вакцинации, выданных властями республики.МИДЕИ призывает население, которое намеревается выехать за пределы страны, заранее и из официальных источников узнавать о правилах пересечения границы других государств.

https://ru.sputnik.md/20210925/sertifikat-vaktsinatsia-moldova-italia-45038097.html

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2021

Александрина Киртоакэ https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

Александрина Киртоакэ https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

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в молдове