https://ru.sputnik.md/20211002/meriya-kishineva-ochistila-pyat-kilometrov-rusla-reki-byk-45218925.html

Мэрия Кишинева очистила пять километров русла реки Бык

Мэрия Кишинева очистила пять километров русла реки Бык

Также мэрия готовит масштабный проект по очистке главной столичной водной артерии. 02.10.2021, Sputnik Молдова

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ион чебан

река бык

мэрия кишинева

новости кишинева

в молдове

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КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Муниципальные службы провели очистку русла реки Бык на отрезке в 5,45 километра от улицы Измаильской до улицы Лунка Быкулуй. Об этом в соцсети сообщил мэр столицы Ион Чебан. Он подчеркнул, что мероприятие проходило с соблюдением всех коронавирусных ограничений.Также, по словам мэра, в столице люди мобилизовались и вышли на уборку в тех секторах, где они живут. Акция, организованная примэрией, проходила в рамках осенней кампании по уборке территории Кишинева. Большая осенняя уборка будет продолжена.Помимо санитарных мероприятий, в конце октября мэрия намерена провести акцию по озеленению.Чебан отметил, что в данный момент ведется работа над масштабным проектом по очистке реки Бык. В прошлом году было очищено более двух километров реки на отрезке от ул. М. Витязул до ул. Фередеулуй.

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

ион чебан, река бык, мэрия кишинева, в молдове