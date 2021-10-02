https://ru.sputnik.md/20211002/meriya-kishineva-ochistila-pyat-kilometrov-rusla-reki-byk-45218925.html
Мэрия Кишинева очистила пять километров русла реки Бык
Мэрия Кишинева очистила пять километров русла реки Бык
Также мэрия готовит масштабный проект по очистке главной столичной водной артерии. 02.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-02T16:50+0300
2021-10-02T16:50+0300
2021-10-02T16:50+0300
ион чебан
река бык
мэрия кишинева
новости кишинева
в молдове
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КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Муниципальные службы провели очистку русла реки Бык на отрезке в 5,45 километра от улицы Измаильской до улицы Лунка Быкулуй. Об этом в соцсети сообщил мэр столицы Ион Чебан. Он подчеркнул, что мероприятие проходило с соблюдением всех коронавирусных ограничений.Также, по словам мэра, в столице люди мобилизовались и вышли на уборку в тех секторах, где они живут. Акция, организованная примэрией, проходила в рамках осенней кампании по уборке территории Кишинева. Большая осенняя уборка будет продолжена.Помимо санитарных мероприятий, в конце октября мэрия намерена провести акцию по озеленению.Чебан отметил, что в данный момент ведется работа над масштабным проектом по очистке реки Бык. В прошлом году было очищено более двух километров реки на отрезке от ул. М. Витязул до ул. Фередеулуй.
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Евгений Чебан
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Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
ион чебан, река бык, мэрия кишинева, в молдове
Мэрия Кишинева очистила пять километров русла реки Бык
Также мэрия готовит масштабный проект по очистке главной столичной водной артерии.
КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Муниципальные службы провели очистку русла реки Бык на отрезке в 5,45 километра от улицы Измаильской до улицы Лунка Быкулуй. Об этом в соцсети сообщил мэр столицы Ион Чебан. Он подчеркнул, что мероприятие проходило с соблюдением всех коронавирусных ограничений.
“Участники акции были распределены по участкам вдоль русла реки Бык и обеспечены всем необходимым: защитными масками, перчатками и пакетами. Мы образовали небольшие группы для обеспечения безопасности в связи с COVID-19. Собирались все виды отходов - пластик, сухие ветки, стекло, бытовые отходы, металл, бумага, текстиль и т. д”, - проинформировал Чебан.
Также, по словам мэра, в столице люди мобилизовались и вышли на уборку в тех секторах, где они живут. Акция, организованная примэрией, проходила в рамках осенней кампании по уборке территории Кишинева. Большая осенняя уборка будет продолжена.
Помимо санитарных мероприятий, в конце октября мэрия намерена провести акцию по озеленению.
Чебан отметил, что в данный момент ведется работа над масштабным проектом по очистке реки Бык. В прошлом году было очищено более двух километров реки на отрезке от ул. М. Витязул до ул. Фередеулуй.