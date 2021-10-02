https://ru.sputnik.md/20211002/ministr-selskogo-khozyaystva-pozdravil-vinodelov-s-professionalnym-prazdnikom-45220321.html

Министр сельского хозяйства поздравил виноделов с профессиональным праздником

Министр сельского хозяйства поздравил виноделов с профессиональным праздником

Вместе с коллективом Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности министр поздравил виноделов с профессиональным праздником, который традиционно... 02.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-02T17:08+0300

2021-10-02T17:08+0300

2021-10-02T17:08+0300

правительство

день вина

общество

в молдове

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КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Министр сельского хозяйства Виорел Герчиу поздравил молдавских виноделов с Днем вина. Поздравление опубликовано на странице министерства в соцсети Facebook.Министерство останется надежным партнером и посредством продвигаемой политики продолжит поддерживать все винное сообщество, внося вклад в устойчивое развитие этого приоритетного сектора, а также в продвижение имиджа Республики Молдова.Напомним, в этом году в Молдове были отменены все мероприятия, посвященные Деню вина.Распоряжение об отмене традиционного осеннего массового праздника подписал глава Минсельхоза Виорел Герчиу.

https://ru.sputnik.md/20210914/moldova-otmenili-den-vina-44745737.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

правительство, день вина, в молдове