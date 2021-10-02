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https://ru.sputnik.md/20211002/ministr-selskogo-khozyaystva-pozdravil-vinodelov-s-professionalnym-prazdnikom-45220321.html
Министр сельского хозяйства поздравил виноделов с профессиональным праздником
Министр сельского хозяйства поздравил виноделов с профессиональным праздником
Вместе с коллективом Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности министр поздравил виноделов с профессиональным праздником, который традиционно... 02.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-02T17:08+0300
2021-10-02T17:08+0300
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КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Министр сельского хозяйства Виорел Герчиу поздравил молдавских виноделов с Днем вина. Поздравление опубликовано на странице министерства в соцсети Facebook.Министерство останется надежным партнером и посредством продвигаемой политики продолжит поддерживать все винное сообщество, внося вклад в устойчивое развитие этого приоритетного сектора, а также в продвижение имиджа Республики Молдова.Напомним, в этом году в Молдове были отменены все мероприятия, посвященные Деню вина.Распоряжение об отмене традиционного осеннего массового праздника подписал глава Минсельхоза Виорел Герчиу.
https://ru.sputnik.md/20210914/moldova-otmenili-den-vina-44745737.html
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правительство, день вина, в молдове

Министр сельского хозяйства поздравил виноделов с профессиональным праздником

17:08 02.10.2021
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© Sputnik / OsmatescoДень вина в Гагаузии
День вина в Гагаузии - Sputnik Молдова, 1920, 02.10.2021
© Sputnik / Osmatesco
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Вместе с коллективом Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности министр поздравил виноделов с профессиональным праздником, который традиционно отмечается в начале октября.
КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Министр сельского хозяйства Виорел Герчиу поздравил молдавских виноделов с Днем вина. Поздравление опубликовано на странице министерства в соцсети Facebook.
“Несомненно, винный сектор был и останется приоритетной, стратегической отраслью национальной экономики, исходя из значимости этого сегмента, который стал визитной карточкой Молдовы”, - пишет министр.
Министерство останется надежным партнером и посредством продвигаемой политики продолжит поддерживать все винное сообщество, внося вклад в устойчивое развитие этого приоритетного сектора, а также в продвижение имиджа Республики Молдова.
Напомним, в этом году в Молдове были отменены все мероприятия, посвященные Деню вина.
День вина - Sputnik Молдова, 1920, 14.09.2021
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Официально: День вина в Молдове в этом году отменен
14 сентября, 17:38
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Распоряжение об отмене традиционного осеннего массового праздника подписал глава Минсельхоза Виорел Герчиу.
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