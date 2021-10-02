https://ru.sputnik.md/20211002/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-45221840.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Сколько заболело коронавирусом в Молдове 2 октября

2021-10-02T19:14+0300

2021-10-02T19:14+0300

2021-10-02T19:30+0300

коронавирус

заболевшие

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КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтвержден 991 новый случай инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.Отмечены 14 случаев импорта инфекции: из Румынии - 4, Украины - 3, Германии - 2, по одному - из Италии, Турции, Франции, России, Португалии.Общее число случаев заражения в стране достигло 296 672.У медработников выявлено 10 случаев заражения: пять – у врачей, три – у медсестер, два – у вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведены 7363 теста.Всего в больницах находятся 1897 пациентов, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 162 (к аппаратам ИВЛ подключены 13).В то же время за сутки выздоровели 1169 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 280 291.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 26 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 6829.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая по 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта стали иммунизировать подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.В муниципии Кишинев, кроме обычных пунктов вакцинации, действуют два мобильных пункта, расположенных в троллейбусе и автобусе. Троллейбус, согласно графику, находится в разных точках столицы, а автобус ездит в пригороды Кишинева.Также в ходе прививочной кампании в стране проводились марафоны вакцинации. Самые масштабные – в столице республики.

https://ru.sputnik.md/20210929/geneticheskaya-mutatsiya-zaschita-koronavirus-45135935.html

https://ru.sputnik.md/20211002/murashko-vse-barery-dlya-priznaniya-vaktsiny-sputnik-v-v-voz-snyaty-45218183.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

заболевшие