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Мир за сутки: свет колеса в Кишиневе, землетрясение и вакцинация трехлетних детей
Мир за сутки: свет колеса в Кишиневе, землетрясение и вакцинация трехлетних детей
в Кишиневе осветили колесо, землетрясение и вакцинация трехлетних детей
2021-10-02T08:32+0300
2021-10-02T09:09+0300
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КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Вечером в пятницу кишиневцы, особенно жители сектора Ботаника, могли наблюдать необычное зрелище. В парке "Долина роз" совершенно новый облик обрело колесо обозрения - довольно узнаваемый и любимый многими горожанами аттракцион.О преображении колеса в соцсетях сообщил мэр столицы Ион Чебан.Пост в соцсети сопровождался яркими фотографиями. Отметим, что в секторе Ботаника в настоящее время ведутся ремонтные работы в двух подземных переходах: на пересечении бульвара Дечебал и улицы Н. Титулеску, а также на пересечении проспекта Дачия и бульвара Траян. В "Долине роз" также идут работы по обустройству сквера памяти жертв чернобыльской катастрофы.В Тихом океане произошло сильное землетрясениеПодземные толчки магнитудой 5,7 ощущались близ Королевства Тонга в Тихом океане, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).Землетрясение зафиксировали в 7.24 по кишиневскому времени. Эпицентр подземных толчков располагался в 139 километрах от населенного пункта Хихифо, административного центра округа Ниуас. Очаг залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.В Аргентине начнется вакцинация от коронавируса детей 3-11 летАргентинский медицинский регулятор Anmat одобрил применение вакцины от коронавируса разработки китайской Sinopharm среди детей 3-11 лет, власти страны намерены вакцинировать их до конца года, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения Карлу Виссотти.По словам чиновницы, в стране насчитывается от 5,5 до 6 миллионов детей в этой возрастной группе. Планы прививок будут определены по усмотрению провинциальных властей и могут включать вакцинацию детей в школах и детских садах.Другая латиноамериканская страна, Куба, ранее сообщила, что уже привила от коронавируса более 1,6 миллиона детей в возрасте 2-18 лет. Для этих целей на Кубе используют вакцину Soberana 02 собственной разработки.
https://ru.sputnik.md/20210923/v-rumynii-s-raznitsey-v-dva-chasa-proizoshlo-dva-zemletryaseniya-45002665.html
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в молдове, в мире, кишинев

Мир за сутки: свет колеса в Кишиневе, землетрясение и вакцинация трехлетних детей

08:32 02.10.2021 (обновлено: 09:09 02.10.2021)
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© Photo : Facebook / Iv CebanКолесо обозрения в Кишиневе с ночной подсветкой
Колесо обозрения в Кишиневе с ночной подсветкой - Sputnik Молдова, 1920, 02.10.2021
© Photo : Facebook / Iv Ceban
Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.
КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Вечером в пятницу кишиневцы, особенно жители сектора Ботаника, могли наблюдать необычное зрелище. В парке "Долина роз" совершенно новый облик обрело колесо обозрения - довольно узнаваемый и любимый многими горожанами аттракцион.
© Photo : Facebook / Iv CebanКолесо обозрения в Кишиневе с ночной подсветкой
Колесо обозрения в Кишиневе с ночной подсветкой - Sputnik Молдова, 1920, 02.10.2021
Колесо обозрения в Кишиневе с ночной подсветкой
© Photo : Facebook / Iv Ceban
О преображении колеса в соцсетях сообщил мэр столицы Ион Чебан.
"Компания, специализирующаяся на обустройстве и декорировании пространств, осветила самую большую карусель в городе с помощью светодиодных проекторов", - сообщил он.
Пост в соцсети сопровождался яркими фотографиями.
Отметим, что в секторе Ботаника в настоящее время ведутся ремонтные работы в двух подземных переходах: на пересечении бульвара Дечебал и улицы Н. Титулеску, а также на пересечении проспекта Дачия и бульвара Траян.
В "Долине роз" также идут работы по обустройству сквера памяти жертв чернобыльской катастрофы.

В Тихом океане произошло сильное землетрясение

Подземные толчки магнитудой 5,7 ощущались близ Королевства Тонга в Тихом океане, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Землетрясение зафиксировали в 7.24 по кишиневскому времени. Эпицентр подземных толчков располагался в 139 километрах от населенного пункта Хихифо, административного центра округа Ниуас. Очаг залегал на глубине 10 километров.
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Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

В Аргентине начнется вакцинация от коронавируса детей 3-11 лет

Аргентинский медицинский регулятор Anmat одобрил применение вакцины от коронавируса разработки китайской Sinopharm среди детей 3-11 лет, власти страны намерены вакцинировать их до конца года, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения Карлу Виссотти.
"Anmat подтвердил, что мы можем использовать Sinopharm для детей в возрасте от трех до 11 лет... Аргентина завершит 2021 год с полным охватом и защитой населения старше трех лет. У нас есть запас, чтобы завершить вакцинацию", - сказала министр в ходе пресс-конференции, опубликованной в Twitter Минздрава.
По словам чиновницы, в стране насчитывается от 5,5 до 6 миллионов детей в этой возрастной группе. Планы прививок будут определены по усмотрению провинциальных властей и могут включать вакцинацию детей в школах и детских садах.
Рекомендую читать научную информацию: прошедшая вакцинацию женщина родила здорового ребёнка - Sputnik Молдова, 1920, 01.10.2021
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Другая латиноамериканская страна, Куба, ранее сообщила, что уже привила от коронавируса более 1,6 миллиона детей в возрасте 2-18 лет. Для этих целей на Кубе используют вакцину Soberana 02 собственной разработки.
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