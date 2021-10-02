https://ru.sputnik.md/20211002/mir-za-sutki-svet-kolesa-v-kishineve-zemletryasenie-i-vaktsinatsiya-trekhletnikh-detey-45208348.html

Мир за сутки: свет колеса в Кишиневе, землетрясение и вакцинация трехлетних детей

Мир за сутки: свет колеса в Кишиневе, землетрясение и вакцинация трехлетних детей

в Кишиневе осветили колесо, землетрясение и вакцинация трехлетних детей

2021-10-02T08:32+0300

2021-10-02T08:32+0300

2021-10-02T09:09+0300

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КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Вечером в пятницу кишиневцы, особенно жители сектора Ботаника, могли наблюдать необычное зрелище. В парке "Долина роз" совершенно новый облик обрело колесо обозрения - довольно узнаваемый и любимый многими горожанами аттракцион.О преображении колеса в соцсетях сообщил мэр столицы Ион Чебан.Пост в соцсети сопровождался яркими фотографиями. Отметим, что в секторе Ботаника в настоящее время ведутся ремонтные работы в двух подземных переходах: на пересечении бульвара Дечебал и улицы Н. Титулеску, а также на пересечении проспекта Дачия и бульвара Траян. В "Долине роз" также идут работы по обустройству сквера памяти жертв чернобыльской катастрофы.В Тихом океане произошло сильное землетрясениеПодземные толчки магнитудой 5,7 ощущались близ Королевства Тонга в Тихом океане, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).Землетрясение зафиксировали в 7.24 по кишиневскому времени. Эпицентр подземных толчков располагался в 139 километрах от населенного пункта Хихифо, административного центра округа Ниуас. Очаг залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.В Аргентине начнется вакцинация от коронавируса детей 3-11 летАргентинский медицинский регулятор Anmat одобрил применение вакцины от коронавируса разработки китайской Sinopharm среди детей 3-11 лет, власти страны намерены вакцинировать их до конца года, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения Карлу Виссотти.По словам чиновницы, в стране насчитывается от 5,5 до 6 миллионов детей в этой возрастной группе. Планы прививок будут определены по усмотрению провинциальных властей и могут включать вакцинацию детей в школах и детских садах.Другая латиноамериканская страна, Куба, ранее сообщила, что уже привила от коронавируса более 1,6 миллиона детей в возрасте 2-18 лет. Для этих целей на Кубе используют вакцину Soberana 02 собственной разработки.

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https://ru.sputnik.md/20211001/beremennaia-vaktsinatsiya-covid-45187769.html

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