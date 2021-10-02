Новости Кишинева
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Молдавская готика и масонские тайны кишиневских зданий-близнецов
09:00 02.10.2021 (обновлено: 09:06 02.10.2021)
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© Sputnik / Сергей ЦуркануЭлементы декора здания в Кишиневе на ул.Армянской
© Sputnik / Сергей Цуркану
Готика в молдавской столице - явление уникальное, особенно когда она скрывает исторические загадки.
Кишинев в сравнении с европейскими столицами - город молодой. Два здания конца XVIII века – это самое старое его наследие. Речь, конечно же, про Мазаракиевскую церковь и церковь Константина и Елены. Очарование молдавской столицы связано в первую очередь с ностальгией – воспоминаниями немолодых уже горожан об уютных двориках, беззаботном детстве и запахах жареного перца и варенья в медном тазу. Это мило и здорово, только туристов этим, увы, не заманишь. Как, впрочем, и тем немногим, что осталось от старого города, – его остатки напоминают трущобы, а не старые кварталы Праги, Барселоны или Львова. Но не все так плохо. В Кишиневе есть интересные строения, достойные не только охраны, но и восторженных взглядов приезжих. Готика – это то, чего в Кишиневе, который был отстроен 100-200 лет назад и переходил от православной Российской империи к православной Румынии, могло бы и не быть. Но она есть.
За шумом Центрального рынка и автостанции в вечной толпе нечасто смотрят по сторонам, а зря – в нижней части Армянской улицы есть удивительное здание. Построено оно в 1901 году и в исторических документах начала прошлого века значится как Доходный дом Штейнбергов.
© Sputnik / Сергей ЦуркануДоходный дом Штейнбергов на улице Армянской, 2021 год
Доходный дом Штейнбергов на улице Армянской, 2021 год
© Sputnik / Сергей Цуркану
Как ни странно, старых фотографий этого удивительного дома, где давно располагается городская прокуратура, довольно мало. И по ним видно, что здание, к счастью, почти не изуродовано перестройками и "реконструкциями".
Здание в Кишиневе на улице Армянской, 70-е годы ХХ века
Детали декора просто изумительны, вглядываясь в них, можно подумать, что в Кишиневе располагался духовный центр тамплиеров или Великая ложа с самим Верховным Архитектором во главе. Зачем в 1901 году в Кишиневе декорировали дом символикой Вольных каменщиков? Загадка остается.
© Sputnik / Сергей ЦуркануЭлементы декора здания в Кишиневе на ул.Армянской
Элементы декора здания в Кишиневе на ул.Армянской
© Sputnik / Сергей Цуркану
Но эта тайна с привкусом масонства еще не самая удивительная. В столице есть здания-близнецы – в разных районах города, удивительно похожие и также выполненные в готическом стиле с масонской символикой.
© Sputnik / Сергей ЦуркануЗдание в Кишиневе на улице С.Лазо
Здание в Кишиневе на улице С.Лазо
© Sputnik / Сергей Цуркану
Первое – на улице Лазо. Памятник национального значения, как сообщают архивы, в сентябре 1891 года вдова военного Дарья Куроедова подарила своей родственнице Магдалине Степановской земельный участок, на котором в самом начале ХХ века была построена вилла в готическом стиле. В 1919 году владельцем значилась семья Богдасаровых.
© Sputnik / Сергей ЦуркануЭлемент декора здания в Кишиневе на ул. С.Лазо
Элемент декора здания в Кишиневе на ул. С.Лазо
© Sputnik / Сергей Цуркану
Почему архитектор построил виллу в готическом стиле? Загадка. Скорее - часть другой загадки. На улице 31 Августа в тени платанов прячется близнец этого дома. Вот документ еще советского времени об исторической ценности этого здания.
Советский документ об исторической ценности здания на ул. 31 августа
А вот каким оно было лет 30 назад.
Здание в Кишиневе на улице 31 августа, 80-е годы ХХ века
Кишиневу на этот раз повезло, что готический дом сохранился и сейчас выглядит весьма неплохо.
Известным владельцем дома на 31 Августа был торговец и строитель Андрей Степанов, глава корпорации ремесленников. Это одно из объяснений масонской символики на вилле. Но объяснение слишком простое. Оно как-то пошло пытается разрушить тайну. Знаки вольных каменщиков никогда не наносятся случайно, утверждают мистики и исследователи. Поэтому разгадка кишиневской готики, будем надеяться, – в будущем.
© Sputnik / Сергей ЦуркануЗдание в Кишиневе на улице С.Лазо
Здание в Кишиневе на улице С.Лазо
© Sputnik / Сергей Цуркану
P. S. Когда-то башенки домов-близнецов украшали шпили, что делало их еще более яркими и приметными. Возможно, городские власти озаботятся воссозданием исторического облика домов. Хотелось бы надеяться.