https://ru.sputnik.md/20211002/moldavskaya-gotika-i-masonskie-tayny-kishinevskikh-zdaniy-bliznetsov-45209151.html

Молдавская готика и масонские тайны кишиневских зданий-близнецов

Молдавская готика и масонские тайны кишиневских зданий-близнецов

Молдавская готика и масонские тайны кишиневских зданий-близнецов

2021-10-02T09:00+0300

2021-10-02T09:00+0300

2021-10-02T09:06+0300

новости кишинева

в молдове

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Кишинев в сравнении с европейскими столицами - город молодой. Два здания конца XVIII века – это самое старое его наследие. Речь, конечно же, про Мазаракиевскую церковь и церковь Константина и Елены. Очарование молдавской столицы связано в первую очередь с ностальгией – воспоминаниями немолодых уже горожан об уютных двориках, беззаботном детстве и запахах жареного перца и варенья в медном тазу. Это мило и здорово, только туристов этим, увы, не заманишь. Как, впрочем, и тем немногим, что осталось от старого города, – его остатки напоминают трущобы, а не старые кварталы Праги, Барселоны или Львова. Но не все так плохо. В Кишиневе есть интересные строения, достойные не только охраны, но и восторженных взглядов приезжих. Готика – это то, чего в Кишиневе, который был отстроен 100-200 лет назад и переходил от православной Российской империи к православной Румынии, могло бы и не быть. Но она есть.За шумом Центрального рынка и автостанции в вечной толпе нечасто смотрят по сторонам, а зря – в нижней части Армянской улицы есть удивительное здание. Построено оно в 1901 году и в исторических документах начала прошлого века значится как Доходный дом Штейнбергов.Как ни странно, старых фотографий этого удивительного дома, где давно располагается городская прокуратура, довольно мало. И по ним видно, что здание, к счастью, почти не изуродовано перестройками и "реконструкциями".Детали декора просто изумительны, вглядываясь в них, можно подумать, что в Кишиневе располагался духовный центр тамплиеров или Великая ложа с самим Верховным Архитектором во главе. Зачем в 1901 году в Кишиневе декорировали дом символикой Вольных каменщиков? Загадка остается.Но эта тайна с привкусом масонства еще не самая удивительная. В столице есть здания-близнецы – в разных районах города, удивительно похожие и также выполненные в готическом стиле с масонской символикой. Первое – на улице Лазо. Памятник национального значения, как сообщают архивы, в сентябре 1891 года вдова военного Дарья Куроедова подарила своей родственнице Магдалине Степановской земельный участок, на котором в самом начале ХХ века была построена вилла в готическом стиле. В 1919 году владельцем значилась семья Богдасаровых.Почему архитектор построил виллу в готическом стиле? Загадка. Скорее - часть другой загадки. На улице 31 Августа в тени платанов прячется близнец этого дома. Вот документ еще советского времени об исторической ценности этого здания.А вот каким оно было лет 30 назад.Кишиневу на этот раз повезло, что готический дом сохранился и сейчас выглядит весьма неплохо.Известным владельцем дома на 31 Августа был торговец и строитель Андрей Степанов, глава корпорации ремесленников. Это одно из объяснений масонской символики на вилле. Но объяснение слишком простое. Оно как-то пошло пытается разрушить тайну. Знаки вольных каменщиков никогда не наносятся случайно, утверждают мистики и исследователи. Поэтому разгадка кишиневской готики, будем надеяться, – в будущем.P. S. Когда-то башенки домов-близнецов украшали шпили, что делало их еще более яркими и приметными. Возможно, городские власти озаботятся воссозданием исторического облика домов. Хотелось бы надеяться.

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2021

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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в молдове