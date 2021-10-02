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Молдавская готика и масонские тайны кишиневских зданий-близнецов
Молдавская готика и масонские тайны кишиневских зданий-близнецов
Молдавская готика и масонские тайны кишиневских зданий-близнецов
2021-10-02T09:00+0300
2021-10-02T09:06+0300
новости кишинева
в молдове
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Кишинев в сравнении с европейскими столицами - город молодой. Два здания конца XVIII века – это самое старое его наследие. Речь, конечно же, про Мазаракиевскую церковь и церковь Константина и Елены. Очарование молдавской столицы связано в первую очередь с ностальгией – воспоминаниями немолодых уже горожан об уютных двориках, беззаботном детстве и запахах жареного перца и варенья в медном тазу. Это мило и здорово, только туристов этим, увы, не заманишь. Как, впрочем, и тем немногим, что осталось от старого города, – его остатки напоминают трущобы, а не старые кварталы Праги, Барселоны или Львова. Но не все так плохо. В Кишиневе есть интересные строения, достойные не только охраны, но и восторженных взглядов приезжих. Готика – это то, чего в Кишиневе, который был отстроен 100-200 лет назад и переходил от православной Российской империи к православной Румынии, могло бы и не быть. Но она есть.За шумом Центрального рынка и автостанции в вечной толпе нечасто смотрят по сторонам, а зря – в нижней части Армянской улицы есть удивительное здание. Построено оно в 1901 году и в исторических документах начала прошлого века значится как Доходный дом Штейнбергов.Как ни странно, старых фотографий этого удивительного дома, где давно располагается городская прокуратура, довольно мало. И по ним видно, что здание, к счастью, почти не изуродовано перестройками и "реконструкциями".Детали декора просто изумительны, вглядываясь в них, можно подумать, что в Кишиневе располагался духовный центр тамплиеров или Великая ложа с самим Верховным Архитектором во главе. Зачем в 1901 году в Кишиневе декорировали дом символикой Вольных каменщиков? Загадка остается.Но эта тайна с привкусом масонства еще не самая удивительная. В столице есть здания-близнецы – в разных районах города, удивительно похожие и также выполненные в готическом стиле с масонской символикой. Первое – на улице Лазо. Памятник национального значения, как сообщают архивы, в сентябре 1891 года вдова военного Дарья Куроедова подарила своей родственнице Магдалине Степановской земельный участок, на котором в самом начале ХХ века была построена вилла в готическом стиле. В 1919 году владельцем значилась семья Богдасаровых.Почему архитектор построил виллу в готическом стиле? Загадка. Скорее - часть другой загадки. На улице 31 Августа в тени платанов прячется близнец этого дома. Вот документ еще советского времени об исторической ценности этого здания.А вот каким оно было лет 30 назад.Кишиневу на этот раз повезло, что готический дом сохранился и сейчас выглядит весьма неплохо.Известным владельцем дома на 31 Августа был торговец и строитель Андрей Степанов, глава корпорации ремесленников. Это одно из объяснений масонской символики на вилле. Но объяснение слишком простое. Оно как-то пошло пытается разрушить тайну. Знаки вольных каменщиков никогда не наносятся случайно, утверждают мистики и исследователи. Поэтому разгадка кишиневской готики, будем надеяться, – в будущем.P. S. Когда-то башенки домов-близнецов украшали шпили, что делало их еще более яркими и приметными. Возможно, городские власти озаботятся воссозданием исторического облика домов. Хотелось бы надеяться.
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в молдове

Молдавская готика и масонские тайны кишиневских зданий-близнецов

09:00 02.10.2021 (обновлено: 09:06 02.10.2021)
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© Sputnik / Сергей ЦуркануЭлементы декора здания в Кишиневе на ул.Армянской
Элементы декора здания в Кишиневе на ул.Армянской - Sputnik Молдова, 1920, 02.10.2021
© Sputnik / Сергей Цуркану
Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
Готика в молдавской столице - явление уникальное, особенно когда она скрывает исторические загадки.
Кишинев в сравнении с европейскими столицами - город молодой. Два здания конца XVIII века – это самое старое его наследие. Речь, конечно же, про Мазаракиевскую церковь и церковь Константина и Елены. Очарование молдавской столицы связано в первую очередь с ностальгией – воспоминаниями немолодых уже горожан об уютных двориках, беззаботном детстве и запахах жареного перца и варенья в медном тазу. Это мило и здорово, только туристов этим, увы, не заманишь. Как, впрочем, и тем немногим, что осталось от старого города, – его остатки напоминают трущобы, а не старые кварталы Праги, Барселоны или Львова. Но не все так плохо. В Кишиневе есть интересные строения, достойные не только охраны, но и восторженных взглядов приезжих. Готика – это то, чего в Кишиневе, который был отстроен 100-200 лет назад и переходил от православной Российской империи к православной Румынии, могло бы и не быть. Но она есть.
За шумом Центрального рынка и автостанции в вечной толпе нечасто смотрят по сторонам, а зря – в нижней части Армянской улицы есть удивительное здание. Построено оно в 1901 году и в исторических документах начала прошлого века значится как Доходный дом Штейнбергов.
© Sputnik / Сергей ЦуркануДоходный дом Штейнбергов на улице Армянской, 2021 год
Здание в Кишиневе на улице Армянской, 2021 год - Sputnik Молдова, 1920, 02.10.2021
Доходный дом Штейнбергов на улице Армянской, 2021 год
© Sputnik / Сергей Цуркану
Как ни странно, старых фотографий этого удивительного дома, где давно располагается городская прокуратура, довольно мало. И по ним видно, что здание, к счастью, почти не изуродовано перестройками и "реконструкциями".
© Photo : Мой город КишинёвЗдание в Кишиневе на улице Армянской, 70-е годы ХХ века
Здание в Кишиневе на улице Армянской, 70-е годы ХХ века - Sputnik Молдова, 1920, 02.10.2021
Здание в Кишиневе на улице Армянской, 70-е годы ХХ века
© Photo : Мой город Кишинёв
Детали декора просто изумительны, вглядываясь в них, можно подумать, что в Кишиневе располагался духовный центр тамплиеров или Великая ложа с самим Верховным Архитектором во главе. Зачем в 1901 году в Кишиневе декорировали дом символикой Вольных каменщиков? Загадка остается.
© Sputnik / Сергей ЦуркануЭлементы декора здания в Кишиневе на ул.Армянской
Элементы декора здания в Кишиневе на ул.Армянской - Sputnik Молдова, 1920, 02.10.2021
Элементы декора здания в Кишиневе на ул.Армянской
© Sputnik / Сергей Цуркану
Но эта тайна с привкусом масонства еще не самая удивительная. В столице есть здания-близнецы – в разных районах города, удивительно похожие и также выполненные в готическом стиле с масонской символикой.
© Sputnik / Сергей ЦуркануЗдание в Кишиневе на улице С.Лазо
Здание в Кишиневе на улице С.Лазо - Sputnik Молдова, 1920, 02.10.2021
Здание в Кишиневе на улице С.Лазо
© Sputnik / Сергей Цуркану
Первое – на улице Лазо. Памятник национального значения, как сообщают архивы, в сентябре 1891 года вдова военного Дарья Куроедова подарила своей родственнице Магдалине Степановской земельный участок, на котором в самом начале ХХ века была построена вилла в готическом стиле. В 1919 году владельцем значилась семья Богдасаровых.
© Sputnik / Сергей ЦуркануЭлемент декора здания в Кишиневе на ул. С.Лазо
Элемент декора здания в Кишиневе на ул. С.Лазо - Sputnik Молдова, 1920, 02.10.2021
Элемент декора здания в Кишиневе на ул. С.Лазо
© Sputnik / Сергей Цуркану
Почему архитектор построил виллу в готическом стиле? Загадка. Скорее - часть другой загадки. На улице 31 Августа в тени платанов прячется близнец этого дома. Вот документ еще советского времени об исторической ценности этого здания.
© Photo : Мой город КишинёвСоветский документ об исторической ценности здания на ул. 31 августа
Советский документ об исторической ценности здания на ул. 31 августа - Sputnik Молдова, 1920, 02.10.2021
Советский документ об исторической ценности здания на ул. 31 августа
© Photo : Мой город Кишинёв
А вот каким оно было лет 30 назад.
© Photo : Мой город КишинёвЗдание в Кишиневе на улице 31 августа, 80-е годы ХХ века
Здание в Кишиневе на улице 31 августа, 80-е годы ХХ века - Sputnik Молдова, 1920, 02.10.2021
Здание в Кишиневе на улице 31 августа, 80-е годы ХХ века
© Photo : Мой город Кишинёв
Кишиневу на этот раз повезло, что готический дом сохранился и сейчас выглядит весьма неплохо.
Известным владельцем дома на 31 Августа был торговец и строитель Андрей Степанов, глава корпорации ремесленников. Это одно из объяснений масонской символики на вилле. Но объяснение слишком простое. Оно как-то пошло пытается разрушить тайну. Знаки вольных каменщиков никогда не наносятся случайно, утверждают мистики и исследователи. Поэтому разгадка кишиневской готики, будем надеяться, – в будущем.
© Sputnik / Сергей ЦуркануЗдание в Кишиневе на улице С.Лазо
Здание в Кишиневе на улице С.Лазо - Sputnik Молдова, 1920, 02.10.2021
Здание в Кишиневе на улице С.Лазо
© Sputnik / Сергей Цуркану
P. S. Когда-то башенки домов-близнецов украшали шпили, что делало их еще более яркими и приметными. Возможно, городские власти озаботятся воссозданием исторического облика домов. Хотелось бы надеяться.
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