https://ru.sputnik.md/20211002/murashko-vse-barery-dlya-priznaniya-vaktsiny-sputnik-v-v-voz-snyaty-45218183.html
Мурашко: все барьеры для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты
Мурашко: все барьеры для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты
все барьеры для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты
2021-10-02T16:15+0300
2021-10-02T16:15+0300
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КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. На сегодняшний день все барьеры для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты, остались некоторые административные процедуры, заявил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по итогам встречи с представителями США в Женеве, передает РИА Новости.По словам министра, гендиректор организации Тедрос Гебрейесус подтвердил, что для "дальнейшей работы" препятствий нет. Они встречались вчера.Мурашко также добавил, что США заинтересованы во взаимном признании сертификатов о вакцинации и что в этом направлении можно ожидать подвижек.В России в настоящее время зарегистрированы пять вакцин от COVID-19. Первая из них - "Спутник V", созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ, - широко применяется для массовой иммунизации, ее одобрили в 70 странах.Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт" — облегченная версия "Спутника V", предполагающая однократное введение препарата. Кроме того, недавно Минздрав зарегистрировал "ЭпиВакКорону-Н" — в ней то же действующее вещество, что и в "ЭпиВакКороне", но синтезируются они по-разному.В июле регулятор также выдал разрешение на клинические исследования препарата Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства.
https://ru.sputnik.md/20210930/tretya-faza-ispytaniy-sputnik-v-pozhilye-lyudy-45161040.html
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Мурашко: все барьеры для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты
16:15 02.10.2021 (обновлено: 16:16 02.10.2021)
Для дальнейшей работы нет никаких препятствий, заверил глава Минздрава РФ.
КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik.
На сегодняшний день все барьеры для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты, остались некоторые административные процедуры, заявил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по итогам встречи с представителями США в Женеве, передает РИА Новости
.
"Позиция России по поводу регистрации и продвижения российской вакцины "Спутник V" полностью услышана. <...> Теперь необходимо, чтобы компания, которая занимается регистрацией вакцины на площадке ВОЗ, подписала ряд документов, предоставила дополнительно бумаги", — сказал он.
По словам министра, гендиректор организации Тедрос Гебрейесус подтвердил, что для "дальнейшей работы" препятствий нет. Они встречались вчера.
Мурашко также добавил, что США заинтересованы во взаимном признании сертификатов о вакцинации и что в этом направлении можно ожидать подвижек.
В России в настоящее время зарегистрированы пять вакцин от COVID-19. Первая из них - "Спутник V", созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ, - широко применяется для массовой иммунизации, ее одобрили в 70 странах.
Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт" — облегченная версия "Спутника V", предполагающая однократное введение препарата. Кроме того, недавно Минздрав зарегистрировал "ЭпиВакКорону-Н" — в ней то же действующее вещество, что и в "ЭпиВакКороне", но синтезируются они по-разному.
В июле регулятор также выдал разрешение на клинические исследования препарата Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства.