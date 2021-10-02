Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20211002/murashko-vse-barery-dlya-priznaniya-vaktsiny-sputnik-v-v-voz-snyaty-45218183.html
Мурашко: все барьеры для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты
Мурашко: все барьеры для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты
все барьеры для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты
2021-10-02T16:15+0300
2021-10-02T16:16+0300
коронавирус
россия
воз
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35405552_0:0:2536:1427_1920x0_80_0_0_3524156a58b082a56522b00fb7b09016.jpg
КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. На сегодняшний день все барьеры для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты, остались некоторые административные процедуры, заявил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по итогам встречи с представителями США в Женеве, передает РИА Новости.По словам министра, гендиректор организации Тедрос Гебрейесус подтвердил, что для "дальнейшей работы" препятствий нет. Они встречались вчера.Мурашко также добавил, что США заинтересованы во взаимном признании сертификатов о вакцинации и что в этом направлении можно ожидать подвижек.В России в настоящее время зарегистрированы пять вакцин от COVID-19. Первая из них - "Спутник V", созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ, - широко применяется для массовой иммунизации, ее одобрили в 70 странах.Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт" — облегченная версия "Спутника V", предполагающая однократное введение препарата. Кроме того, недавно Минздрав зарегистрировал "ЭпиВакКорону-Н" — в ней то же действующее вещество, что и в "ЭпиВакКороне", но синтезируются они по-разному.В июле регулятор также выдал разрешение на клинические исследования препарата Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства.
https://ru.sputnik.md/20210930/tretya-faza-ispytaniy-sputnik-v-pozhilye-lyudy-45161040.html
россия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35405552_296:0:2437:1606_1920x0_80_0_0_c015c40bd6c9e709c8b37daffcf4141c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, воз, вакцинация

Мурашко: все барьеры для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты

16:15 02.10.2021 (обновлено: 16:16 02.10.2021)
385
© Sputnik / Перейти в фотобанкВ Казахстане началось производство вакцины Sputnik V
В Казахстане началось производство вакцины Sputnik V - Sputnik Молдова, 1920, 02.10.2021
© Sputnik
/
Перейти в фотобанк
Для дальнейшей работы нет никаких препятствий, заверил глава Минздрава РФ.
КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. На сегодняшний день все барьеры для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты, остались некоторые административные процедуры, заявил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по итогам встречи с представителями США в Женеве, передает РИА Новости.

"Позиция России по поводу регистрации и продвижения российской вакцины "Спутник V" полностью услышана. <...> Теперь необходимо, чтобы компания, которая занимается регистрацией вакцины на площадке ВОЗ, подписала ряд документов, предоставила дополнительно бумаги", — сказал он.

По словам министра, гендиректор организации Тедрос Гебрейесус подтвердил, что для "дальнейшей работы" препятствий нет. Они встречались вчера.
Maraton-rapel de vaccinare cu Sputnik V - Sputnik Молдова, 1920, 30.09.2021
Коронавирус
Завершена третья фаза испытаний "Спутника V" среди пожилых людей
30 сентября, 16:05
507
Мурашко также добавил, что США заинтересованы во взаимном признании сертификатов о вакцинации и что в этом направлении можно ожидать подвижек.
В России в настоящее время зарегистрированы пять вакцин от COVID-19. Первая из них - "Спутник V", созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ, - широко применяется для массовой иммунизации, ее одобрили в 70 странах.
Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт" — облегченная версия "Спутника V", предполагающая однократное введение препарата. Кроме того, недавно Минздрав зарегистрировал "ЭпиВакКорону-Н" — в ней то же действующее вещество, что и в "ЭпиВакКороне", но синтезируются они по-разному.
В июле регулятор также выдал разрешение на клинические исследования препарата Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:28Клип Zivert на трек Cry бьет рекорды просмотров
19:14Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
19:02Национальная одежда и молдавское вино покоряют Дубай
18:32Париж снова вышел на улицы: люди недовольны санитарными ограничениями
18:02Во вред здоровью: сколько алкоголя употребляют жители Молдовы
17:35Основные страхи граждан Молдовы и их ожидания от новой власти
17:15На 70% может подорожать отопление в столице одной из стран ЕС
17:08Министр сельского хозяйства поздравил виноделов с профессиональным праздником
16:50Мэрия Кишинева очистила пять километров русла реки Бык
16:15Мурашко: все барьеры для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты
16:02Привел товарища - получил бонус: в какой стране поощряют за вакцинированных друзей
15:28В Молдове сохраняются рекордно низкие цены на картофель
15:05Глава Минздрава написала эмоциональный пост с призывом вакцинироваться
14:25Итоги недели: как сложатся отношения Молдовы с Россией и ЕС
14:03Куда можно выехать с молдавским COVID-сертификатом: обновленные данные
13:32Приведут ли поставки российского газа в Венгрию к развалу Украины - мнение депутата Рады
12:28Чуря: почему Молдова не может договориться с Россией о цене на газ
12:10Зона отчуждения: жерло извергающегося в Испании вулкана сняли с дрона
11:56Сгорел на полной скорости: жуткое ДТП со спорткаром в Москве попало на видео
11:32На госгранице продолжают выявлять фальсифицированные тесты на COVID-19