https://ru.sputnik.md/20211002/na-70-mozhet-podorozhat-otoplenie-v-stolitse-odnoy-iz-stran-es-45216616.html

На 70% может подорожать отопление в столице одной из стран ЕС

На 70% может подорожать отопление в столице одной из стран ЕС

В стране ЕС отопление подорожает на 70 процентов

2021-10-02T17:15+0300

2021-10-02T17:15+0300

2021-10-02T19:06+0300

экономика

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литва

зима

европейский союз

энергоносители

счета за отопление

россия

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КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Представитель Государственного совета Литвы по регулированию энергетики (ГСРЭ) Матас Тапараускас предупредил жителей Вильнюса о возможности серьезного роста цен на отопление, передает ФАН.Источник пишет, что подорожание способно достичь 70%, это обусловлено рекордным увеличением стоимости энергоносителей на европейском рынке.Счета будут расти в зависимости от объема используемого сырья при производстве электроэнергии. В Вильнюсе почти половина электрической энергии производится за счет природного газа, поэтому столицу этой страны ЕС ожидает резкий взлет стоимости отопления, заявил Тапараускас.В других крупных городах Литвы также прогнозируется рост цен. К примеру, в Шяуляе отопление подорожает на 30%, а в Каунасе, Клайпеде и Паневежисе — на 20%.Цена фьючерсов на голубое топливо в Европе уже не раз преодолевала максимум и на прошлой неделе достигла 1073 долларов за тысячу кубометров.

https://ru.sputnik.md/20211001/pochem-gaz-dlya-naroda-eksperty-o-tom-kak-i-kogda-v-moldove-vyrastut-tarify-45204347.html

https://ru.sputnik.md/20210924/gazprom-otvet-obvineniya-nedopostavki-gaz--evropa-45007856.html

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в мире, литва, зима, европейский союз, энергоносители, счета за отопление, россия