https://ru.sputnik.md/20211002/na-gosgranitse-prodolzhayut-vyyavlyat-falsifitsirovannye-testy-na-covid-19-45211917.html
На госгранице продолжают выявлять фальсифицированные тесты на COVID-19
На госгранице продолжают выявлять фальсифицированные тесты на COVID-19
За последние 24 часа пограничная полиция обнаружила на границе семь человек, предъявивших поддельные документы, в пяти случаях люди предъявили... 02.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-02T11:32+0300
2021-10-02T11:32+0300
2021-10-02T11:32+0300
нарушения
граница
пограничная полиция
коронавирус
в молдове
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КИШИНЕВ, 2 окт - Sputnik. Пограничная полиция сообщает, что 98 человек, пересекших государственную границу за последние 24 часа, подверглись санкциям за несоблюдение мер профилактики COVID-19. При этом она обнаружила пять поддельных тестов на коронавирус.Среди нарушений, зарегистрированных пограничной полицией за минувшие сутки, - незаконный провоз товаров, 13 случаев нарушения режима приграничной зоны, двое иностранных граждан превысили срок проживания на территории Республики Молдова, восемь человек допустили нарушения в использовании виньетки и эксплуатации транспортных средств.По данным Пограничной полиции, за последние 24 часа государственную границу пересекли 32 535 человек, из них 16 112 въехали в Республику Молдова. Было зарегистрировано 8749 пересечений молдавско-румынской границы, 2933 пересечения границы с Украиной и 4430 пересечений воздушным путем.Самыми загруженными пунктами пересечения границы (въезд в Республику Молдова) остаются:В Пограничной полиции по традиции сообщили, что при пересечении государственной границы ни у одного человека не проявились симптомы COVID-19.
https://ru.sputnik.md/20210929/kak-pogranichniki-brali-vzyatki-za-perekhod-granitsy-po-poddelnym-covid-testam---video-45139488.html
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нарушения, граница, пограничная полиция, в молдове
На госгранице продолжают выявлять фальсифицированные тесты на COVID-19
За последние 24 часа пограничная полиция обнаружила на границе семь человек, предъявивших поддельные документы, в пяти случаях люди предъявили фальсифицированные ПЦР-тесты на коронавирус.
КИШИНЕВ, 2 окт - Sputnik. Пограничная полиция сообщает, что 98 человек, пересекших государственную границу за последние 24 часа, подверглись санкциям за несоблюдение мер профилактики COVID-19. При этом она обнаружила пять поддельных тестов на коронавирус.
Среди нарушений, зарегистрированных пограничной полицией за минувшие сутки, - незаконный провоз товаров, 13 случаев нарушения режима приграничной зоны, двое иностранных граждан превысили срок проживания на территории Республики Молдова, восемь человек допустили нарушения в использовании виньетки и эксплуатации транспортных средств.
По данным Пограничной полиции, за последние 24 часа государственную границу пересекли 32 535 человек, из них 16 112 въехали в Республику Молдова. Было зарегистрировано 8749 пересечений молдавско-румынской границы, 2933 пересечения границы с Украиной и 4430 пересечений воздушным путем.
Самыми загруженными пунктами пересечения границы (въезд в Республику Молдова) остаются:
Пункт пропуска через границу международного аэропорта Кишинэу - 4430 человек.
Пункт пропуска Леушены - 3256 человек.
Пункт пропуска Скулены - 2650 человек.
Пункт пропуска на границе Джурджулешты - Галац - 1294 человека.
Пункт пропуска Атаки - 797 человек.
В Пограничной полиции по традиции сообщили, что при пересечении государственной границы ни у одного человека не проявились симптомы COVID-19.