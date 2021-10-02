https://ru.sputnik.md/20211002/na-gosgranitse-prodolzhayut-vyyavlyat-falsifitsirovannye-testy-na-covid-19-45211917.html

На госгранице продолжают выявлять фальсифицированные тесты на COVID-19

На госгранице продолжают выявлять фальсифицированные тесты на COVID-19

За последние 24 часа пограничная полиция обнаружила на границе семь человек, предъявивших поддельные документы, в пяти случаях люди предъявили... 02.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-02T11:32+0300

2021-10-02T11:32+0300

2021-10-02T11:32+0300

нарушения

граница

пограничная полиция

коронавирус

в молдове

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КИШИНЕВ, 2 окт - Sputnik. Пограничная полиция сообщает, что 98 человек, пересекших государственную границу за последние 24 часа, подверглись санкциям за несоблюдение мер профилактики COVID-19. При этом она обнаружила пять поддельных тестов на коронавирус.Среди нарушений, зарегистрированных пограничной полицией за минувшие сутки, - незаконный провоз товаров, 13 случаев нарушения режима приграничной зоны, двое иностранных граждан превысили срок проживания на территории Республики Молдова, восемь человек допустили нарушения в использовании виньетки и эксплуатации транспортных средств.По данным Пограничной полиции, за последние 24 часа государственную границу пересекли 32 535 человек, из них 16 112 въехали в Республику Молдова. Было зарегистрировано 8749 пересечений молдавско-румынской границы, 2933 пересечения границы с Украиной и 4430 пересечений воздушным путем.Самыми загруженными пунктами пересечения границы (въезд в Республику Молдова) остаются:В Пограничной полиции по традиции сообщили, что при пересечении государственной границы ни у одного человека не проявились симптомы COVID-19.

https://ru.sputnik.md/20210929/kak-pogranichniki-brali-vzyatki-za-perekhod-granitsy-po-poddelnym-covid-testam---video-45139488.html

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2021

Александрина Киртоакэ https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

Александрина Киртоакэ https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

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Александрина Киртоакэ https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

нарушения, граница, пограничная полиция, в молдове