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Национальная одежда и молдавское вино покоряют Дубай
Национальная одежда и молдавское вино покоряют Дубай
С 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года Республика Молдова участвует во Всемирной выставке в Дубае. В мероприятии принимают участие 192 страны. 02.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-02T19:02+0300
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выставка
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КИШИНЕВ, 2 окт - Sputnik. Молдова участвует в Expo Dubai: национальный павильон занимает более 390 квадратных метров. На выставке представлена ​​национальная одежда, изделия ручной работы и информационные материалы. Об этом сообщает Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ). Также в национальном павильоне можно увидеть сюжеты о традиционном процессе производства вина, проводятся презентации отраслей национальной экономики и инвестиционных возможностей республики.Павильон посвящен бренду страны "Древо жизни" и направлен на продвижение нашей республики на международной арене, использование информационных технологий в продвижении имиджа Молдовы за рубежом.В то же время в течение полугодовой выставки молдавские производители получат возможность участвовать в экономических мероприятиях и изучать новые рынки. В МИДЕИ уточнили, что 3 марта 2022 года в рамках экспозиции состоится День Республики Молдова, пройдет концерт с участием молдавских артистов, будут представлены блюда молдавской кухни.Всемирную выставку в Дубае посетят около 25 миллионов человек. По данным МИДЕИ, это четвертое участие нашей страны в мероприятии такого масштаба.Ранее Республика Молдова участвовала во всемирных выставках в Ганновере, Германия (2000), Шанхае, Китайская Народная Республика (2010), и Милане, Италия (2015).
https://ru.sputnik.md/20210925/vystavka-kishinev-1925-45043184.html
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Евгений Чебан
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молдова, выставка, дурлешты

Национальная одежда и молдавское вино покоряют Дубай

19:02 02.10.2021
101
© AFP 2021 / GIUSEPPE CACACEДубай
Дубай - Sputnik Молдова, 1920, 02.10.2021
© AFP 2021 / GIUSEPPE CACACE
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
С 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года Республика Молдова участвует во Всемирной выставке в Дубае. В мероприятии принимают участие 192 страны.
КИШИНЕВ, 2 окт - Sputnik. Молдова участвует в Expo Dubai: национальный павильон занимает более 390 квадратных метров. На выставке представлена ​​национальная одежда, изделия ручной работы и информационные материалы. Об этом сообщает Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ). Также в национальном павильоне можно увидеть сюжеты о традиционном процессе производства вина, проводятся презентации отраслей национальной экономики и инвестиционных возможностей республики.
Единственный оставшийся от выставки павильон в 2021 году - Sputnik Молдова, 1920, 25.09.2021
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Павильон посвящен бренду страны "Древо жизни" и направлен на продвижение нашей республики на международной арене, использование информационных технологий в продвижении имиджа Молдовы за рубежом.
В то же время в течение полугодовой выставки молдавские производители получат возможность участвовать в экономических мероприятиях и изучать новые рынки. В МИДЕИ уточнили, что 3 марта 2022 года в рамках экспозиции состоится День Республики Молдова, пройдет концерт с участием молдавских артистов, будут представлены блюда молдавской кухни.
Всемирную выставку в Дубае посетят около 25 миллионов человек. По данным МИДЕИ, это четвертое участие нашей страны в мероприятии такого масштаба.
Ранее Республика Молдова участвовала во всемирных выставках в Ганновере, Германия (2000), Шанхае, Китайская Народная Республика (2010), и Милане, Италия (2015).
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