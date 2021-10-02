https://ru.sputnik.md/20211002/natsionalnaya-odezhda-i-moldavskoe-vino-pokoryayut-dubay-45220837.html

Национальная одежда и молдавское вино покоряют Дубай

Национальная одежда и молдавское вино покоряют Дубай

С 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года Республика Молдова участвует во Всемирной выставке в Дубае. В мероприятии принимают участие 192 страны. 02.10.2021, Sputnik Молдова

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2021-10-02T19:02+0300

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КИШИНЕВ, 2 окт - Sputnik. Молдова участвует в Expo Dubai: национальный павильон занимает более 390 квадратных метров. На выставке представлена ​​национальная одежда, изделия ручной работы и информационные материалы. Об этом сообщает Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ). Также в национальном павильоне можно увидеть сюжеты о традиционном процессе производства вина, проводятся презентации отраслей национальной экономики и инвестиционных возможностей республики.Павильон посвящен бренду страны "Древо жизни" и направлен на продвижение нашей республики на международной арене, использование информационных технологий в продвижении имиджа Молдовы за рубежом.В то же время в течение полугодовой выставки молдавские производители получат возможность участвовать в экономических мероприятиях и изучать новые рынки. В МИДЕИ уточнили, что 3 марта 2022 года в рамках экспозиции состоится День Республики Молдова, пройдет концерт с участием молдавских артистов, будут представлены блюда молдавской кухни.Всемирную выставку в Дубае посетят около 25 миллионов человек. По данным МИДЕИ, это четвертое участие нашей страны в мероприятии такого масштаба.Ранее Республика Молдова участвовала во всемирных выставках в Ганновере, Германия (2000), Шанхае, Китайская Народная Республика (2010), и Милане, Италия (2015).

https://ru.sputnik.md/20210925/vystavka-kishinev-1925-45043184.html

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

молдова, выставка, дурлешты