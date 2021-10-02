https://ru.sputnik.md/20211002/ni-v-odnom-glazu-vrach-rasskazala-kak-reagiruet-organizm-na-otsutstvie-alkogolya-45216161.html
Ни в одном глазу: врач рассказала, как реагирует организм на отсутствие алкоголя
Ни в одном глазу: врач рассказала, как реагирует организм на отсутствие алкоголя
Как реагирует организм на отсутствие алкоголя
2021-10-02T20:31+0300
2021-10-02T20:31+0300
2021-10-02T20:31+0300
общество
в мире
алкоголь
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КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik.Отсутствие алкогольных напитков в рационе благотворно влияет на организм. Об этом рассказала директор медицинских услуг цифрового центра Livi Харриет Брэдли, пишут "Известия" со ссылкой на Daily Mail.Эксперт советует: чтобы перестать употреблять алкоголь регулярно, лучше найти первопричину.Брэдли говорит, что при отсутствии алкоголя в рационе организм уже в первую неделю начинает чувствовать себя значительно лучше: сон становится более крепким, а также повышается работоспособность.На второй неделе, по словам медика, в организме восстанавливается водный баланс, а также налаживается кислотный рефлюкс в желудке.На третьей неделе нормализуется обмен веществ и снижается вес, а также стабилизируется артериальное давление, отметила Брэдли.Ранее, 27 августа, семейный психотерапевт Майя Медведева рассказала о вреде употребления алкоголя в выходные. Так, употребление алкогольных напитков в выходные дни может привести к привыканию и неспособности получать радостные эмоции без них.
https://ru.sputnik.md/20210506/vrach-rasskazal-pochemu-perebolevshim-covid19-nelzya-upotreblyat-alkogol-34642162.html
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в мире, алкоголь
Ни в одном глазу: врач рассказала, как реагирует организм на отсутствие алкоголя
Временный отказ от выпивки существенно влияет на организм человека.
КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik.
Отсутствие алкогольных напитков в рационе благотворно влияет на организм. Об этом рассказала директор медицинских услуг цифрового центра Livi Харриет Брэдли, пишут "Известия" со ссылкой на Daily Mail
.
"Бокал вина в конце тяжелого рабочего дня может показаться отличным, но он может и легко превратиться в еще большее количество, если вы чувствуете стресс", — цитирует ее издание.
Эксперт советует: чтобы перестать употреблять алкоголь регулярно, лучше найти первопричину.
Брэдли говорит, что при отсутствии алкоголя в рационе организм уже в первую неделю начинает чувствовать себя значительно лучше: сон становится более крепким, а также повышается работоспособность.
На второй неделе, по словам медика, в организме восстанавливается водный баланс, а также налаживается кислотный рефлюкс в желудке.
На третьей неделе нормализуется обмен веществ и снижается вес, а также стабилизируется артериальное давление, отметила Брэдли.
"В любом случае вы сможете проявить себя как волевой человек, что скажется и на вашем здоровье. В принципе, пьющего от непьющего можно отличить и на глаз, такие люди заметно отличаются внешне", — заключила эксперт.
Ранее, 27 августа, семейный психотерапевт Майя Медведева рассказала о вреде употребления алкоголя в выходные. Так, употребление алкогольных напитков в выходные дни может привести к привыканию и неспособности получать радостные эмоции без них.