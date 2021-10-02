https://ru.sputnik.md/20211002/osnovnye-strakhi-grazhdan-moldovy-i-ikh-ozhidaniya-ot-novoy-vlasti-45161396.html
Основные страхи граждан Молдовы и их ожидания от новой власти
Основные страхи граждан Молдовы и их ожидания от новой власти
Чего боятся и чего ждут от новой власти жители Молдовы
2021-10-02T17:35+0300
2021-10-02T17:35+0300
2021-10-02T17:46+0300
радио
в молдове
население
демография
отток населения
катастрофа
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Основным показателем упадка дел в государстве является отток трудоспособных граждан за рубеж. Не в состоянии обеспечить себя и своих близких, люди ищут лучшей доли за рубежом, стараются сделать так, чтобы оставшиеся дома родные не нуждались и не прозябали в нищете.Можно отчасти утверждать, что именно трудовые мигранты из Молдовы являются движущей силой, которая позволяет стране окончательно не упасть в пропасть экономического небытия.Есть еще одна проблема: уже сейчас в республике чувствуется кадровый голод: как опытные, так и молодые специалисты навсегда покидают нашу страну, а работать по различным специальностям скоро будет некому либо в Молдове окажутся недостаточно квалифицированные специалисты.Третий – и наиболее печальный вопрос: молдавские села пустеют и исчезают с политической карты страны, а у граждан республики много страхов и опасений, связанных с их будущим, а ожидания от власти – довольно скептические.О печальных тенденциях в молдавском обществе в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова рассказал председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану.
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Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
в молдове, население, демография, отток населения, катастрофа, видео
Основные страхи граждан Молдовы и их ожидания от новой власти
17:35 02.10.2021 (обновлено: 17:46 02.10.2021)
Отток населения из Молдовы при новой власти: удастся ли проевропейским силам остановить демографическую катастрофу? На вопрос отвечает социолог.
Основным показателем упадка дел в государстве является отток трудоспособных граждан за рубеж. Не в состоянии обеспечить себя и своих близких, люди ищут лучшей доли за рубежом, стараются сделать так, чтобы оставшиеся дома родные не нуждались и не прозябали в нищете.
Можно отчасти утверждать, что именно трудовые мигранты из Молдовы являются движущей силой, которая позволяет стране окончательно не упасть в пропасть экономического небытия.
Есть еще одна проблема: уже сейчас в республике чувствуется кадровый голод: как опытные, так и молодые специалисты навсегда покидают нашу страну, а работать по различным специальностям скоро будет некому либо в Молдове окажутся недостаточно квалифицированные специалисты.
Третий – и наиболее печальный вопрос: молдавские села пустеют и исчезают с политической карты страны, а у граждан республики много страхов и опасений, связанных с их будущим, а ожидания от власти – довольно скептические.
О печальных тенденциях в молдавском обществе в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова
рассказал председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану.