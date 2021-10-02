https://ru.sputnik.md/20211002/parizh-snova-vyshel-na-ulitsy-lyudi-nedovolny-sanitarnymi-ogranicheniyami-45219898.html

Париж снова вышел на улицы: люди недовольны санитарными ограничениями

Париж снова вышел на улицы: люди недовольны санитарными ограничениями

В Париже бастуют против ограничений по коронавирусу

2021-10-02T18:32+0300

2021-10-02T18:32+0300

2021-10-02T18:32+0300

коронавирус

в мире

франция

париж

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/07/43703044_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_b7914ac119bae0c7daacc52285f8b778.jpg

КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. В Париже двенадцатую субботу подряд проходит массовая акция протеста против санитарных пропусков по коронавирусу, передает РИА Новости.С 9 августа санитарные пропуска во Франции обязательны для посещения кафе, ресторанов, крупных торговых центров, а также для перемещения на самолетах и в поездах дальнего следования. Документ предполагает прохождение полного цикла вакцинации от CОVID-19, наличие отрицательного теста на коронавирусную инфекцию или подтверждение перенесенного заболевания.В субботу акция во главе с движением "Желтые жилеты" стартовала с площади Денфер-Рошро в 14-м округе французской столицы. Шествие продлится несколько часов и завершится на площади Нации.Колонну манифестантов с двух сторон сдерживают кордоны полицейских. Манифестация проходит спокойно, без инцидентов.Параллельно в Париже проходят еще две акции протеста, одна из которых инициирована лидером движения "Патриоты" Флорианом Филиппо.

https://ru.sputnik.md/20210731/protesty--parizh-politsiya-slezotochivyy-gaz-43453678.html

франция

париж

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, франция, париж