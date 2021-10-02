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Париж снова вышел на улицы: люди недовольны санитарными ограничениями
Париж снова вышел на улицы: люди недовольны санитарными ограничениями
В Париже бастуют против ограничений по коронавирусу
2021-10-02T18:32+0300
2021-10-02T18:32+0300
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КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. В Париже двенадцатую субботу подряд проходит массовая акция протеста против санитарных пропусков по коронавирусу, передает РИА Новости.С 9 августа санитарные пропуска во Франции обязательны для посещения кафе, ресторанов, крупных торговых центров, а также для перемещения на самолетах и в поездах дальнего следования. Документ предполагает прохождение полного цикла вакцинации от CОVID-19, наличие отрицательного теста на коронавирусную инфекцию или подтверждение перенесенного заболевания.В субботу акция во главе с движением "Желтые жилеты" стартовала с площади Денфер-Рошро в 14-м округе французской столицы. Шествие продлится несколько часов и завершится на площади Нации.Колонну манифестантов с двух сторон сдерживают кордоны полицейских. Манифестация проходит спокойно, без инцидентов.Параллельно в Париже проходят еще две акции протеста, одна из которых инициирована лидером движения "Патриоты" Флорианом Филиппо.
https://ru.sputnik.md/20210731/protesty--parizh-politsiya-slezotochivyy-gaz-43453678.html
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в мире, франция, париж

Париж снова вышел на улицы: люди недовольны санитарными ограничениями

18:32 02.10.2021
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© AP Photo / Adrienne SurprenantПротестующие против вакцинации и вакс-паспортов во время демонстрации в Париже, Франция
Протестующие против вакцинации и вакс-паспортов во время демонстрации в Париже, Франция - Sputnik Молдова, 1920, 02.10.2021
© AP Photo / Adrienne Surprenant
С 9 августа санитарные пропуска во Франции обязательны для посещения целого ряда учреждений.
КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. В Париже двенадцатую субботу подряд проходит массовая акция протеста против санитарных пропусков по коронавирусу, передает РИА Новости.

С 9 августа санитарные пропуска во Франции обязательны для посещения кафе, ресторанов, крупных торговых центров, а также для перемещения на самолетах и в поездах дальнего следования. Документ предполагает прохождение полного цикла вакцинации от CОVID-19, наличие отрицательного теста на коронавирусную инфекцию или подтверждение перенесенного заболевания.
В субботу акция во главе с движением "Желтые жилеты" стартовала с площади Денфер-Рошро в 14-м округе французской столицы. Шествие продлится несколько часов и завершится на площади Нации.

Колонну манифестантов с двух сторон сдерживают кордоны полицейских. Манифестация проходит спокойно, без инцидентов.
Демонстрант в костюме статуи Свободы принимает участие в акции протеста против объявленных президентом Франции Эммануэлем Макроном новых мер по борьбе со вспышкой коронавируса в Париже, Франция - Sputnik Молдова, 1920, 31.07.2021
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Массовые протесты в Париже - полиция применила слезоточивый газ
31 июля, 18:45
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Параллельно в Париже проходят еще две акции протеста, одна из которых инициирована лидером движения "Патриоты" Флорианом Филиппо.
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