https://ru.sputnik.md/20211002/pogodnye-rekordy-45203810.html

Погодные рекорды Молдовы 2 октября

Погодные рекорды Молдовы 2 октября

Погодные рекорды Молдовы 2 октября

2021-10-02T00:01+0300

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КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Самое холодное второе октября на территории Молдовы было зарегистрировано более семидесяти лет назад. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1947 году в этот день температура воздуха составила - 0,3 градуса по Цельсию.А температурный максимум 2 октября зафиксировали в 1952 году. Тогда термометры показали +32,6 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 32,9 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20200913/top-turisticheskikh-mest-moldovi-landshaftnyy-zapovednik-rud---foto-31626729.html

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2021

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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