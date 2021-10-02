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Погодные рекорды Молдовы 2 октября
Погодные рекорды Молдовы 2 октября
Погодные рекорды Молдовы 2 октября
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КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Самое холодное второе октября на территории Молдовы было зарегистрировано более семидесяти лет назад. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1947 году в этот день температура воздуха составила - 0,3 градуса по Цельсию.А температурный максимум 2 октября зафиксировали в 1952 году. Тогда термометры показали +32,6 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 32,9 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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Александр Исаев
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Погодные рекорды Молдовы 2 октября

00:01 02.10.2021
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Самое холодное второе октября на территории Молдовы было зарегистрировано более семидесяти лет назад. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1947 году в этот день температура воздуха составила - 0,3 градуса по Цельсию.
А температурный максимум 2 октября зафиксировали в 1952 году. Тогда термометры показали +32,6 градуса.
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Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 32,9 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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