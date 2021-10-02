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Приведут ли поставки российского газа в Венгрию к развалу Украины - мнение депутата Рады
Приведут ли поставки российского газа в Венгрию к развалу Украины - мнение депутата Рады
развалится ли Украина из-за газа
2021-10-02T13:32+0300
2021-10-02T13:32+0300
2021-10-02T13:40+0300
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КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива написал в Telegram, что поставки российского газа в Венгрию в обход Украины в перспективе приведут к развалу страны, передает РИА Новости.Парламентарий высказал мнение, что украинских политических деятелей, которые привели к такой ситуации, теперь можно "спокойно привлекать за предательство, сдачу национальных интересов и вредительство, уничтожение украинской газотранспортной системы", которая, по словам Кивы, приносила Киеву ежегодно около трех миллиардов долларов."Все это было сделано в угоду их американских партнеров и точно не бесплатно, которые так хотели продавать свой сжиженный газ Европе, но проиграли рынок России. А Украина, подыгрывая Америке в этой игре, просто уничтожила свою экономику и будущее. Фатальная история еще одного Афганистана", — заключил Кива.С первого октября вступили в силу положения новых контрактов Венгрии и "Газпрома", предусматривающие поставку 4,5 миллиарда кубических метров газа в год через Сербию (с помощью "Турецкого потока") и одного миллиарда в год через Австрию.Комментируя это соглашение, МИД Украины заявил, что разочарован решением Будапешта. В Киеве подчеркнули, что сделка наносит ущерб венгерско-украинским отношениям. Также власти этой страны пообещали обратиться в Европейскую комиссию из-за газовых контрактов с Россией.
https://ru.sputnik.md/20210927/gazprom-vengriya-kontrakt-postavka-gaz-do-2036-god-45080715.html
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Приведут ли поставки российского газа в Венгрию к развалу Украины - мнение депутата Рады
13:32 02.10.2021 (обновлено: 13:40 02.10.2021)
Положения новых контрактов Венгрии и "Газпрома" вступили в силу в начале октября.
КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik.
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива написал в Telegram
, что поставки российского газа в Венгрию в обход Украины в перспективе приведут к развалу страны, передает РИА Новости
.
"Начало конца украинской экономики, а впоследствии и развала страны… Российский "Газпром" сегодня начал поставки газа в Венгрию через газопровод "Балканский поток", который идет в обход территории Украины! Все это произошло благодаря бездумной преступной экономической и политической позиции власти", — написал Кива.
Парламентарий высказал мнение, что украинских политических деятелей, которые привели к такой ситуации, теперь можно "спокойно привлекать за предательство, сдачу национальных интересов и вредительство, уничтожение украинской газотранспортной системы", которая, по словам Кивы, приносила Киеву ежегодно около трех миллиардов долларов.
"Все это было сделано в угоду их американских партнеров и точно не бесплатно, которые так хотели продавать свой сжиженный газ Европе, но проиграли рынок России. А Украина, подыгрывая Америке в этой игре, просто уничтожила свою экономику и будущее. Фатальная история еще одного Афганистана", — заключил Кива.
С первого октября вступили в силу положения новых контрактов Венгрии и "Газпрома", предусматривающие поставку 4,5 миллиарда кубических метров газа в год через Сербию (с помощью "Турецкого потока") и одного миллиарда в год через Австрию.
Комментируя это соглашение, МИД Украины заявил, что разочарован решением Будапешта. В Киеве подчеркнули, что сделка наносит ущерб венгерско-украинским отношениям. Также власти этой страны пообещали обратиться в Европейскую комиссию из-за газовых контрактов с Россией.