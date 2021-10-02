https://ru.sputnik.md/20211002/privedut-li-postavki-rossiyskogo-gaza-v-vengriyu-k-razvalu-ukrainy---mnenie-deputata-rady-45213802.html

Приведут ли поставки российского газа в Венгрию к развалу Украины - мнение депутата Рады

Приведут ли поставки российского газа в Венгрию к развалу Украины - мнение депутата Рады

развалится ли Украина из-за газа

2021-10-02T13:32+0300

2021-10-02T13:32+0300

2021-10-02T13:40+0300

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КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива написал в Telegram, что поставки российского газа в Венгрию в обход Украины в перспективе приведут к развалу страны, передает РИА Новости.Парламентарий высказал мнение, что украинских политических деятелей, которые привели к такой ситуации, теперь можно "спокойно привлекать за предательство, сдачу национальных интересов и вредительство, уничтожение украинской газотранспортной системы", которая, по словам Кивы, приносила Киеву ежегодно около трех миллиардов долларов."Все это было сделано в угоду их американских партнеров и точно не бесплатно, которые так хотели продавать свой сжиженный газ Европе, но проиграли рынок России. А Украина, подыгрывая Америке в этой игре, просто уничтожила свою экономику и будущее. Фатальная история еще одного Афганистана", — заключил Кива.С первого октября вступили в силу положения новых контрактов Венгрии и "Газпрома", предусматривающие поставку 4,5 миллиарда кубических метров газа в год через Сербию (с помощью "Турецкого потока") и одного миллиарда в год через Австрию.Комментируя это соглашение, МИД Украины заявил, что разочарован решением Будапешта. В Киеве подчеркнули, что сделка наносит ущерб венгерско-украинским отношениям. Также власти этой страны пообещали обратиться в Европейскую комиссию из-за газовых контрактов с Россией.

https://ru.sputnik.md/20210927/gazprom-vengriya-kontrakt-postavka-gaz-do-2036-god-45080715.html

https://ru.sputnik.md/20210929/orban-vengriya-gaz-45142191.html

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