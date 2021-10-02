https://ru.sputnik.md/20211002/privel-tovarischa---poluchil-bonus-v-kakoy-strane-pooschryayut-za-vaktsinirovannykh-druzey-45217051.html

Привел товарища - получил бонус: в какой стране поощряют за вакцинированных друзей

Привел товарища - получил бонус: в какой стране поощряют за вакцинированных друзей

Где платят за то что приведешь на вакцинацию друга

2021-10-02T16:02+0300

2021-10-02T16:02+0300

2021-10-02T16:02+0300

коронавирус

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вакцинация

ревакцинация

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КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Власти Швейцарии будут поощрять людей вознаграждением за агитацию друзей прививаться от COVID-19, пишут "Известия" со ссылкой на агентство Reuters.За каждого вакцинированного друга будет начисляться по 50 франков (почти 980 леев). Однако вместо купюр счастливчикам выдадут специальные купоны. Ими можно будет расплатиться в развлекательных заведениях.Мера призвана ускорить кампанию по вакцинации.В настоящее время в Швейцарии привито от коронавируса 42% населения.

https://ru.sputnik.md/20210415/v-moldove-na-period-chp-nekotorykh-grazhdan-lishili-prava-na-poluchenie-premii-34394938.html

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2021

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, вакцинация, ревакцинация