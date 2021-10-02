https://ru.sputnik.md/20211002/privel-tovarischa---poluchil-bonus-v-kakoy-strane-pooschryayut-za-vaktsinirovannykh-druzey-45217051.html
Привел товарища - получил бонус: в какой стране поощряют за вакцинированных друзей
Привел товарища - получил бонус: в какой стране поощряют за вакцинированных друзей
Где платят за то что приведешь на вакцинацию друга
2021-10-02T16:02+0300
2021-10-02T16:02+0300
2021-10-02T16:02+0300
коронавирус
в мире
вакцинация
ревакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/1c/34162872_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_6f561e5c6f6d0a48d9e62d99e3de3054.jpg
КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Власти Швейцарии будут поощрять людей вознаграждением за агитацию друзей прививаться от COVID-19, пишут "Известия" со ссылкой на агентство Reuters.За каждого вакцинированного друга будет начисляться по 50 франков (почти 980 леев). Однако вместо купюр счастливчикам выдадут специальные купоны. Ими можно будет расплатиться в развлекательных заведениях.Мера призвана ускорить кампанию по вакцинации.В настоящее время в Швейцарии привито от коронавируса 42% населения.
https://ru.sputnik.md/20210415/v-moldove-na-period-chp-nekotorykh-grazhdan-lishili-prava-na-poluchenie-premii-34394938.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/1c/34162872_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2c94aa43e2e3d87d4f750d88c8221044.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, вакцинация, ревакцинация
Привел товарища - получил бонус: в какой стране поощряют за вакцинированных друзей
Вознаграждение выдают не деньгами, а специальными купонами.
КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik.
Власти Швейцарии будут поощрять людей вознаграждением за агитацию друзей прививаться от COVID-19, пишут "Известия"
со ссылкой на агентство Reuters.
За каждого вакцинированного друга будет начисляться по 50 франков (почти 980 леев). Однако вместо купюр счастливчикам выдадут специальные купоны. Ими можно будет расплатиться в развлекательных заведениях.
Мера призвана ускорить кампанию по вакцинации.
"Уровень иммунизации остается очень низким, и это означает, что мы не можем положить конец мерам сдерживания", — отметил министр здравоохранения страны Ален Берсет.
В настоящее время в Швейцарии привито от коронавируса 42% населения.