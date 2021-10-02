Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20211002/privel-tovarischa---poluchil-bonus-v-kakoy-strane-pooschryayut-za-vaktsinirovannykh-druzey-45217051.html
Привел товарища - получил бонус: в какой стране поощряют за вакцинированных друзей
Привел товарища - получил бонус: в какой стране поощряют за вакцинированных друзей
Где платят за то что приведешь на вакцинацию друга
2021-10-02T16:02+0300
2021-10-02T16:02+0300
коронавирус
в мире
вакцинация
ревакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/1c/34162872_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_6f561e5c6f6d0a48d9e62d99e3de3054.jpg
КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Власти Швейцарии будут поощрять людей вознаграждением за агитацию друзей прививаться от COVID-19, пишут "Известия" со ссылкой на агентство Reuters.За каждого вакцинированного друга будет начисляться по 50 франков (почти 980 леев). Однако вместо купюр счастливчикам выдадут специальные купоны. Ими можно будет расплатиться в развлекательных заведениях.Мера призвана ускорить кампанию по вакцинации.В настоящее время в Швейцарии привито от коронавируса 42% населения.
https://ru.sputnik.md/20210415/v-moldove-na-period-chp-nekotorykh-grazhdan-lishili-prava-na-poluchenie-premii-34394938.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/1c/34162872_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2c94aa43e2e3d87d4f750d88c8221044.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, вакцинация, ревакцинация

Привел товарища - получил бонус: в какой стране поощряют за вакцинированных друзей

16:02 02.10.2021
160
© AP Photo / Wilfredo LeeВакцинация против COVID-19 в John Knox Village во Флориде, США
Вакцинация против COVID-19 в John Knox Village во Флориде, США - Sputnik Молдова, 1920, 02.10.2021
© AP Photo / Wilfredo Lee
Вознаграждение выдают не деньгами, а специальными купонами.
КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Власти Швейцарии будут поощрять людей вознаграждением за агитацию друзей прививаться от COVID-19, пишут "Известия" со ссылкой на агентство Reuters.
Валюта - Sputnik Молдова, 1920, 15.04.2021
Общество
В Молдове на период ЧП некоторых граждан лишили права на получение премии
15 апреля, 15:12
300
За каждого вакцинированного друга будет начисляться по 50 франков (почти 980 леев). Однако вместо купюр счастливчикам выдадут специальные купоны. Ими можно будет расплатиться в развлекательных заведениях.
Мера призвана ускорить кампанию по вакцинации.
"Уровень иммунизации остается очень низким, и это означает, что мы не можем положить конец мерам сдерживания", — отметил министр здравоохранения страны Ален Берсет.
В настоящее время в Швейцарии привито от коронавируса 42% населения.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:28Клип Zivert на трек Cry бьет рекорды просмотров
19:14Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
19:02Национальная одежда и молдавское вино покоряют Дубай
18:32Париж снова вышел на улицы: люди недовольны санитарными ограничениями
18:02Во вред здоровью: сколько алкоголя употребляют жители Молдовы
17:35Основные страхи граждан Молдовы и их ожидания от новой власти
17:15На 70% может подорожать отопление в столице одной из стран ЕС
17:08Министр сельского хозяйства поздравил виноделов с профессиональным праздником
16:50Мэрия Кишинева очистила пять километров русла реки Бык
16:15Мурашко: все барьеры для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты
16:02Привел товарища - получил бонус: в какой стране поощряют за вакцинированных друзей
15:28В Молдове сохраняются рекордно низкие цены на картофель
15:05Глава Минздрава написала эмоциональный пост с призывом вакцинироваться
14:25Итоги недели: как сложатся отношения Молдовы с Россией и ЕС
14:03Куда можно выехать с молдавским COVID-сертификатом: обновленные данные
13:32Приведут ли поставки российского газа в Венгрию к развалу Украины - мнение депутата Рады
12:28Чуря: почему Молдова не может договориться с Россией о цене на газ
12:10Зона отчуждения: жерло извергающегося в Испании вулкана сняли с дрона
11:56Сгорел на полной скорости: жуткое ДТП со спорткаром в Москве попало на видео
11:32На госгранице продолжают выявлять фальсифицированные тесты на COVID-19