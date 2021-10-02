https://ru.sputnik.md/20211002/prognoz-pogody-45200571.html

Самый точный прогноз погоды: в Молдове ожидаются заморозки

Самый точный прогноз погоды: в Молдове ожидаются заморозки

Самый точный прогноз погоды: в Молдове ожидаются заморозки

2021-10-02T07:00+0300

2021-10-02T07:00+0300

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прогноз погоды

народные приметы

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КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, второго октября погода в Молдове будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, без осадков.Ночью и утром слабый туман. Ветер северо-восточный слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +14 до +19 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +4 до +9 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе второго октября: ночью – от +4 до +6, днем – от +15 до +17.В первые дни октября в республике будет от +14 до +18 градусов, ожидается туман на протяжении нескольких дней. Начиная с 7 октября прогнозируют дожди. Праздники и народные приметыНа Руси в этот день отмечали праздник меда и пчел – Пчелиную девятину. Считалось, что в течение девяти дней с этого момента нужно подготовить ульи и омшаники (теплые помещения для зимовки пчел) к зимнему периоду. А каждый из девяти дней принято было утром натощак съедать немного меда и запивать его теплой водой.Мед наши предки ценили с древнейших времен, причем он считался не только лекарством от множества болезней, но и мог заменить собой деньги, в прямом смысле слова был на вес золота. В некоторых местах им уплачивали подати.На Руси пчел ценили не только за мед, но и за воск, из которого делаются церковные свечи. Говорили, что пчелы не жалят праведных людей, а вот грешники могут от них пострадать. Пчеловодов считали приближенными к Богу людьми, имеющими особую мудрость. К ним часто ходили за советами, как и к деревенским знахарям.Также в этот день устраивали Трофимовы вечерки, на которых парни и девушки присматривают вторую половину. Считалось, что именно Трофим помогает молодым найти друг друга, а потому в этот день дома не сидели, а отправлялись гулять. По легенде, если посмотреть в глаза избраннику и не отводить взгляд, он непременно ответит взаимностью.

https://ru.sputnik.md/20210929/pravoslavnyy-kalendar-samye-vazhnye-prazdniki-oktyabrya-45136543.html

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2021

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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прогноз погоды, народные приметы