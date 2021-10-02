https://ru.sputnik.md/20211002/prognoz-pogody-45200571.html
Самый точный прогноз погоды: в Молдове ожидаются заморозки
Самый точный прогноз погоды: в Молдове ожидаются заморозки
Самый точный прогноз погоды: в Молдове ожидаются заморозки
2021-10-02T07:00+0300
2021-10-02T07:00+0300
2021-10-02T09:15+0300
прогноз погоды
народные приметы
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КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, второго октября погода в Молдове будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, без осадков.Ночью и утром слабый туман. Ветер северо-восточный слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +14 до +19 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +4 до +9 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе второго октября: ночью – от +4 до +6, днем – от +15 до +17.В первые дни октября в республике будет от +14 до +18 градусов, ожидается туман на протяжении нескольких дней. Начиная с 7 октября прогнозируют дожди. Праздники и народные приметыНа Руси в этот день отмечали праздник меда и пчел – Пчелиную девятину. Считалось, что в течение девяти дней с этого момента нужно подготовить ульи и омшаники (теплые помещения для зимовки пчел) к зимнему периоду. А каждый из девяти дней принято было утром натощак съедать немного меда и запивать его теплой водой.Мед наши предки ценили с древнейших времен, причем он считался не только лекарством от множества болезней, но и мог заменить собой деньги, в прямом смысле слова был на вес золота. В некоторых местах им уплачивали подати.На Руси пчел ценили не только за мед, но и за воск, из которого делаются церковные свечи. Говорили, что пчелы не жалят праведных людей, а вот грешники могут от них пострадать. Пчеловодов считали приближенными к Богу людьми, имеющими особую мудрость. К ним часто ходили за советами, как и к деревенским знахарям.Также в этот день устраивали Трофимовы вечерки, на которых парни и девушки присматривают вторую половину. Считалось, что именно Трофим помогает молодым найти друг друга, а потому в этот день дома не сидели, а отправлялись гулять. По легенде, если посмотреть в глаза избраннику и не отводить взгляд, он непременно ответит взаимностью.
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прогноз погоды, народные приметы
Самый точный прогноз погоды: в Молдове ожидаются заморозки
07:00 02.10.2021 (обновлено: 09:15 02.10.2021)
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КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, второго октября погода в Молдове будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, без осадков.
Ночью и утром слабый туман. Ветер северо-восточный слабый.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +14 до +19 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +4 до +9 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе второго октября: ночью – от +4 до +6, днем – от +15 до +17.
В первые дни октября в республике будет от +14 до +18 градусов, ожидается туман на протяжении нескольких дней. Начиная с 7 октября прогнозируют дожди.
Праздники и народные приметы
На Руси в этот день отмечали праздник меда и пчел – Пчелиную девятину. Считалось, что в течение девяти дней с этого момента нужно подготовить ульи и омшаники (теплые помещения для зимовки пчел) к зимнему периоду. А каждый из девяти дней принято было утром натощак съедать немного меда и запивать его теплой водой.
Мед наши предки ценили с древнейших времен, причем он считался не только лекарством от множества болезней, но и мог заменить собой деньги, в прямом смысле слова был на вес золота. В некоторых местах им уплачивали подати.
На Руси пчел ценили не только за мед, но и за воск, из которого делаются церковные свечи. Говорили, что пчелы не жалят праведных людей, а вот грешники могут от них пострадать. Пчеловодов считали приближенными к Богу людьми, имеющими особую мудрость. К ним часто ходили за советами, как и к деревенским знахарям.
Также в этот день устраивали Трофимовы вечерки, на которых парни и девушки присматривают вторую половину. Считалось, что именно Трофим помогает молодым найти друг друга, а потому в этот день дома не сидели, а отправлялись гулять. По легенде, если посмотреть в глаза избраннику и не отводить взгляд, он непременно ответит взаимностью.