https://ru.sputnik.md/20211002/razrabotana-strategiya-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-kishineva-dalshe---genplan-45209869.html

Разработана Стратегия социально-экономического развития Кишинева: дальше - Генплан

Разработана Стратегия социально-экономического развития Кишинева: дальше - Генплан

Документ должен послужить руководством для разработки Генерального градостроительного плана Кишинева. 02.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-02T10:32+0300

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ШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Мэрия Кишинева в сотрудничестве с российскими специалистами закончила разработку Стратегии устойчивого социально-экономического развития городского пространства. Об этом в соцсетях объявил мэр города Ион Чебан. По его словам, "предстоит еще одна внутренняя дискуссия, после которой документ будет вынесен на общественные консультации". Также в мэрии намерены запросить от нескольких городов рецензию на документ.Рабочий процесс, как пояснил мэр, включал в себя обширное документирование на местах, встречи и обсуждения с гражданами, примарами пригородов и представителями управлений, различными специалистами и гражданским обществом.Документ должен послужить руководством для разработки Генерального градостроительного плана Кишинева (ГГП). "В настоящее время мы находимся в процессе проведения международного тендера на заключение контракта с компанией или консорциумом для разработки и приведения нового ГГП в соответствие с действующими стандартами", - добавил мэр.

https://ru.sputnik.md/20210604/strategiya-razvitiya-kishineva-chego-zhdat-zhitelyam-stolitsy-34994151.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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кишинев, стратегия, в молдове