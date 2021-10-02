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Разработана Стратегия социально-экономического развития Кишинева: дальше - Генплан
Разработана Стратегия социально-экономического развития Кишинева: дальше - Генплан
Документ должен послужить руководством для разработки Генерального градостроительного плана Кишинева. 02.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-02T10:32+0300
2021-10-02T10:32+0300
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ШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Мэрия Кишинева в сотрудничестве с российскими специалистами закончила разработку Стратегии устойчивого социально-экономического развития городского пространства. Об этом в соцсетях объявил мэр города Ион Чебан. По его словам, "предстоит еще одна внутренняя дискуссия, после которой документ будет вынесен на общественные консультации". Также в мэрии намерены запросить от нескольких городов рецензию на документ.Рабочий процесс, как пояснил мэр, включал в себя обширное документирование на местах, встречи и обсуждения с гражданами, примарами пригородов и представителями управлений, различными специалистами и гражданским обществом.Документ должен послужить руководством для разработки Генерального градостроительного плана Кишинева (ГГП). "В настоящее время мы находимся в процессе проведения международного тендера на заключение контракта с компанией или консорциумом для разработки и приведения нового ГГП в соответствие с действующими стандартами", - добавил мэр.
https://ru.sputnik.md/20210604/strategiya-razvitiya-kishineva-chego-zhdat-zhitelyam-stolitsy-34994151.html
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Евгений Чебан
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кишинев, стратегия, в молдове
Разработана Стратегия социально-экономического развития Кишинева: дальше - Генплан
10:32 02.10.2021 (обновлено: 11:20 02.10.2021)
Документ должен послужить руководством для разработки Генерального градостроительного плана Кишинева.
ШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Мэрия Кишинева в сотрудничестве с российскими специалистами закончила разработку Стратегии устойчивого социально-экономического развития городского пространства. Об этом в соцсетях объявил мэр города Ион Чебан. По его словам, "предстоит еще одна внутренняя дискуссия, после которой документ будет вынесен на общественные консультации".
Также в мэрии намерены запросить от нескольких городов рецензию на документ.
"На разработку стратегии ушло больше года. Огромный объем работы проделали представители Управления архитектуры, а также помогавшие нам специалисты из Российской Федерации и Фонд "Центр развития Кишинева", - сообщил Чебан.
Рабочий процесс, как пояснил мэр, включал в себя обширное документирование на местах, встречи и обсуждения с гражданами, примарами пригородов и представителями управлений, различными специалистами и гражданским обществом.
Документ должен послужить руководством для разработки Генерального градостроительного плана Кишинева (ГГП).
"В настоящее время мы находимся в процессе проведения международного тендера на заключение контракта с компанией или консорциумом для разработки и приведения нового ГГП в соответствие с действующими стандартами", - добавил мэр.