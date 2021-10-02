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Саакашвили планировал госпереворот в Грузии - заявление
Саакашвили планировал госпереворот в Грузии - заявление
Саакашвили готовил госпереворот в Грузии
2021-10-02T11:03+0300
2021-10-02T11:03+0300
политика
в мире
грузия
михаил саакашвили
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КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили планировал совершить в республике государственный переворот, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, его цитирует РИА Новости.В пятницу премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержали на родине. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться к октябрьским выборам в органы местного самоуправления.В Грузии он объявлен во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам, и представители властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому — к шести. Кроме того, Саакашвили фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета. Их все суды продолжают рассматривать.
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в мире, грузия, михаил саакашвили

Саакашвили планировал госпереворот в Грузии - заявление

11:03 02.10.2021
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© Sputnik / Денис Петров / Перейти в фотобанкГубернатор Одесской области Михаил Саакашвили
Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили - Sputnik Молдова, 1920, 02.10.2021
© Sputnik / Денис Петров
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Днем ранее политика арестовали в Грузии.
КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили планировал совершить в республике государственный переворот, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, его цитирует РИА Новости.
"Он приехал в Грузию, чтобы осуществить свои угрозы по осуществлению госпереворота и принести беспорядки в страну. Соответственно, правоохранительные органы приняли все меры для предотвращения его нового преступления", — сказал Кобахидзе журналистам.
В пятницу премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержали на родине. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться к октябрьским выборам в органы местного самоуправления.
Михаил Саакашвили - Sputnik Молдова, 1920, 01.10.2021
Михаил Саакашвили задержан в Грузии
Вчера, 19:14
449
В Грузии он объявлен во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам, и представители властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому — к шести. Кроме того, Саакашвили фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета. Их все суды продолжают рассматривать.
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