https://ru.sputnik.md/20211002/saakashvili-planiroval-gosperevorot-v-gruzii-zayavlenie-45211158.html

Саакашвили планировал госпереворот в Грузии - заявление

Саакашвили планировал госпереворот в Грузии - заявление

Саакашвили готовил госпереворот в Грузии

2021-10-02T11:03+0300

2021-10-02T11:03+0300

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михаил саакашвили

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КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили планировал совершить в республике государственный переворот, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, его цитирует РИА Новости.В пятницу премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержали на родине. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться к октябрьским выборам в органы местного самоуправления.В Грузии он объявлен во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам, и представители властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому — к шести. Кроме того, Саакашвили фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета. Их все суды продолжают рассматривать.

https://ru.sputnik.md/20211001/mikhail-saakashvili-zaderzhan-45202574.html

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в мире, грузия, михаил саакашвили