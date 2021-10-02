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Санду направила президенту Румынии соболезнования в связи с трагедией в Констанце
Санду направила президенту Румынии соболезнования в связи с трагедией в Констанце
Санду направила Йоханнису соболезнования в связи с пожаром в больнице Констанцы
2021-10-02T19:39+0300
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КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду направила президенту Румынии Клаусу Йоханнису соболезнования в связи с пожаром в инфекционной больнице в Констанце, повлекшим человеческие жертвы, сообщает пресс-служба главы государства.В результате пожара, произошедшего утром 1 октября в отделении интенсивной терапии инфекционной больницы в Констанце, погибли семь человек.
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Санду направила президенту Румынии соболезнования в связи с трагедией в Констанце

19:39 02.10.2021 (обновлено: 19:56 02.10.2021)
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В результате пожара в больнице Констанцы погибли семь человек.
КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду направила президенту Румынии Клаусу Йоханнису соболезнования в связи с пожаром в инфекционной больнице в Констанце, повлекшим человеческие жертвы, сообщает пресс-служба главы государства.

"Я с большим беспокойством и грустью следила за новостями о пожаре, произошедшем 1 октября в инфекционной больнице в Констанце, и за полной драматизма операцией по спасению пациентов из огня. Выражаю искренние соболезнования всем, кто потерял близких в этой трагедии, и желаю скорейшего выздоровления тем, кто пострадал. Мы рядом с ними и со всем народом Румынии", - заявила президент Майя Санду.

Deputați în Parlamentul Republicii Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 01.10.2021
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В парламенте объявили минуту молчания по жертвам пожара в больнице Румынии
Вчера, 16:22
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В результате пожара, произошедшего утром 1 октября в отделении интенсивной терапии инфекционной больницы в Констанце, погибли семь человек.
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