https://ru.sputnik.md/20211002/sandu-napravila-prezidentu-rumynii-soboleznovaniya-v-svyazi-s-tragediey-v-konstantse-45222566.html
Санду направила президенту Румынии соболезнования в связи с трагедией в Констанце
Санду направила президенту Румынии соболезнования в связи с трагедией в Констанце
Санду направила Йоханнису соболезнования в связи с пожаром в больнице Констанцы
2021-10-02T19:39+0300
2021-10-02T19:39+0300
2021-10-02T19:56+0300
румыния
майя санду
констанца
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/1c/34566382_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_905fce3ff548480c9f6a98aca633bd4a.jpg
КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду направила президенту Румынии Клаусу Йоханнису соболезнования в связи с пожаром в инфекционной больнице в Констанце, повлекшим человеческие жертвы, сообщает пресс-служба главы государства.В результате пожара, произошедшего утром 1 октября в отделении интенсивной терапии инфекционной больницы в Констанце, погибли семь человек.
https://ru.sputnik.md/20211001/parlament-minuta-molchaniya-45197222.html
румыния
констанца
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/1c/34566382_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c18c8929d6ad6e4f19caf89e1e39e7dd.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
румыния, майя санду, констанца
Санду направила президенту Румынии соболезнования в связи с трагедией в Констанце
19:39 02.10.2021 (обновлено: 19:56 02.10.2021)
В результате пожара в больнице Констанцы погибли семь человек.
КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду направила президенту Румынии Клаусу Йоханнису соболезнования в связи с пожаром в инфекционной больнице в Констанце, повлекшим человеческие жертвы, сообщает пресс-служба главы государства.
"Я с большим беспокойством и грустью следила за новостями о пожаре, произошедшем 1 октября в инфекционной больнице в Констанце, и за полной драматизма операцией по спасению пациентов из огня. Выражаю искренние соболезнования всем, кто потерял близких в этой трагедии, и желаю скорейшего выздоровления тем, кто пострадал. Мы рядом с ними и со всем народом Румынии", - заявила президент Майя Санду.
В результате пожара, произошедшего утром 1 октября в отделении интенсивной терапии инфекционной больницы в Констанце, погибли семь человек.