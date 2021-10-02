Санду направила президенту Румынии соболезнования в связи с трагедией в Констанце

"Я с большим беспокойством и грустью следила за новостями о пожаре, произошедшем 1 октября в инфекционной больнице в Констанце, и за полной драматизма операцией по спасению пациентов из огня. Выражаю искренние соболезнования всем, кто потерял близких в этой трагедии, и желаю скорейшего выздоровления тем, кто пострадал. Мы рядом с ними и со всем народом Румынии", - заявила президент Майя Санду.