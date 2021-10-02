https://ru.sputnik.md/20211002/sgorel-na-polnoy-skorosti-zhutkoe-dtp-so-sportkarom-v-moskve-popalo-na-video-45214478.html

Сгорел на полной скорости: жуткое ДТП со спорткаром в Москве попало на видео

Сгорел на полной скорости: жуткое ДТП со спорткаром в Москве попало на видео

видео В ДТП со спорткаром в Москве сгорел водитель

2021-10-02T11:56+0300

2021-10-02T11:56+0300

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КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Водитель спортивного автомобиля Audi R8 сгорел в нем после ДТП на северо-западе столицы, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Москвы.Позже появилась информация, что водитель спорткара насобирал за два года более 250 штрафов."По имеющейся у Госавтоинспекции информации, за 2020-2021 годы за транспортным средством Audi R8 числится 257 нарушений правил дорожного движения, 242 оплачены", - отметили в ГИБДД.Момент аварии попал на видео.

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