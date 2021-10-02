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Сгорел на полной скорости: жуткое ДТП со спорткаром в Москве попало на видео
Сгорел на полной скорости: жуткое ДТП со спорткаром в Москве попало на видео
видео В ДТП со спорткаром в Москве сгорел водитель
2021-10-02T11:56+0300
2021-10-02T12:19+0300
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КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Водитель спортивного автомобиля Audi R8 сгорел в нем после ДТП на северо-западе столицы, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Москвы.Позже появилась информация, что водитель спорткара насобирал за два года более 250 штрафов."По имеющейся у Госавтоинспекции информации, за 2020-2021 годы за транспортным средством Audi R8 числится 257 нарушений правил дорожного движения, 242 оплачены", - отметили в ГИБДД.Момент аварии попал на видео.
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Сгорел на полной скорости: жуткое ДТП со спорткаром в Москве попало на видео

11:56 02.10.2021 (обновлено: 12:19 02.10.2021)
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В результате аварии водитель погиб.
КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Водитель спортивного автомобиля Audi R8 сгорел в нем после ДТП на северо-западе столицы, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Москвы.

"Минувшей ночью, в 3.43, на улице Нижние Мневники, в районе дома 62 водитель автомобиля Audi R8, двигаясь <…> в левом ряду от проезда Главмосстроя в направлении улицы Крылатская, не справился с управлением и совершил наезд на разделительное ограждение - металлический отбойник - с последующим возгоранием и наездом на мачту городского освещения", - говорится в сообщении.

Позже появилась информация, что водитель спорткара насобирал за два года более 250 штрафов.

"По имеющейся у Госавтоинспекции информации, за 2020-2021 годы за транспортным средством Audi R8 числится 257 нарушений правил дорожного движения, 242 оплачены", - отметили в ГИБДД.
Момент аварии попал на видео.
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