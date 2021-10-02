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Цыганский дурман Вертинского, или Умереть дважды

Цыганский дурман Вертинского, или Умереть дважды

В этом подкасте "Знай наших!" вы узнаете о бессарабской эстрадной певице, исполнительнице русский романсов и цыганских таборных песен, а также потрясающе... 02.10.2021, Sputnik Молдова

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Цыганский дурман Вертинского или умереть дважды Цыганский дурман Вертинского или умереть дважды

Страстная манера исполнения Аллы Баяновой чем-то напоминает исполнительницу традиционных любовных песен – костариканку Чавелу Варгас, которая для Мексики стала голосом, разрывающим душу. Алла Баянова пела на румынском, французском и русском языках, но не раз повторяла, что "Петь кровью сердца, могла только на русском".Однажды послушать "чудо-девочку" в ресторан "Казбек" зашел Александр Вертинский. Он уговаривает Аллу перейти в ресторан-кабаре "Большой московский Эрмитаж". На ее дебют знаменитый Вертинский преподносит будущей звезде букет алых роз. Вертинский очень тепло относился к юной Баяновой, называя ее "славянкой с персидскими глазами". Она не раз спасала его в концертной гардеробной от неистовых поклонниц.В Румынии времен диктатуры Антонеску Алла начинает работу в румынском театре "Альгамера", где исполняет любимые русские песни. В 1941-1942 годах за исполнение русских песен тайная румынская полиция "Сигуранца" отправляет Аллу Баянову, как агитатора Советского Союза, в концлагерь.Объездив мир с гастролями, с концертами в СССР Алла Баянова впервые приезжает в 1976 году. В 1989 году она получает советское гражданство и селится в небольшой квартире на Старом Арбате, которую ей дарит Михаил Горбачев. В Москве ее находят признание и благодарные слушатели. В 1988 году телевидение транслирует сольный концерт Баяновой, который увидели миллионы, и на следующее утро она просыпается по-настоящему знаменитой. Однако певица каждый раз искренне удивлялась, когда, гуляя по Арбату, к ней подбегал поклонник, падал на колено и целовал руки. Слава, говорила Баянова, ласкает и тешит, но при этом держит тебя в своих цепких объятиях, из-за которых невозможно двигаться дальше.С 1989 по 1997 год Алла Баянова даст 500 концертов, исполняя старинные цыганские песни, русские романсы, эстрадные песни 30-60-х годов и зарубежные шлягеры. Свидетели помнят, как цыганка Танюша доводила своими песнями Александра Пушкина до истерических припадков. Не знал поэт, что русский человек умирает дважды: первый раз – за Родину, второй - когда слушает цыган.

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2021

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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