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Унгуряну: стоимость газа – вопрос высшего уровня, а не простых чиновников
Унгуряну: стоимость газа – вопрос высшего уровня, а не простых чиновников
Эксперт рассказал, как молдавское правительство может договориться с Россией о стоимости газа
2021-10-02T08:00+0300
2021-10-02T09:11+0300
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Унгуряну: стоимость газа для Молдовы – вопрос высшего уровня, а не простых чиновников
Унгуряну: стоимость газа для Молдовы – вопрос высшего уровня, а не простых чиновников
Молдова должна инициировать переговоры с российской стороной на уровне правительства, парламента и президента, поскольку власть должна быть заинтересована в решении газового вопроса. В Венгрии, например, вопрос газа решали на высшем уровне, – этим занимались не простые чиновники, которые в итоге могли сказать, что ничего не решают. Такое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказал экономический эксперт Сергей Унгуряну.Унгуряну напомнил, что Молдова не является крупным потребителем газа – за год его объем не превышает миллиарда кубических метров. Для "Газпрома" это не так много, и, если договариваться с российской стороной, можно получить хорошую цену. Правительство Молдовы должно играть умно и в интересах граждан, несмотря на политику европейской интеграции правящей партии.
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экспертиза, подкасты, аудио, в молдове, молдова, цены на газ, молдовагаз

Унгуряну: стоимость газа – вопрос высшего уровня, а не простых чиновников

08:00 02.10.2021 (обновлено: 09:11 02.10.2021)
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Радио
Унгуряну: стоимость газа для Молдовы – вопрос высшего уровня, а не простых чиновников
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
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Эксперт рассказал, как молдавское правительство может договориться с Россией о стоимости газа, сохранив при этом экономические связи между двумя странами.
Молдова должна инициировать переговоры с российской стороной на уровне правительства, парламента и президента, поскольку власть должна быть заинтересована в решении газового вопроса. В Венгрии, например, вопрос газа решали на высшем уровне, – этим занимались не простые чиновники, которые в итоге могли сказать, что ничего не решают. Такое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказал экономический эксперт Сергей Унгуряну.

"При этом молдавская власть должна быть более сговорчивой, учитывая общие интересы наших стран. Молдавские продукты интересны для России, а российский газ нужен Молдове... Даже в существующей формуле для цены на газ все элементы рассчитываются отдельно, и каждый из них – предмет для обсуждения, в результате которого мы получим финальную стоимость газа", – считает экономист.

Унгуряну напомнил, что Молдова не является крупным потребителем газа – за год его объем не превышает миллиарда кубических метров. Для "Газпрома" это не так много, и, если договариваться с российской стороной, можно получить хорошую цену. Правительство Молдовы должно играть умно и в интересах граждан, несмотря на политику европейской интеграции правящей партии.

"С другой стороны, Молдова должна сохранять экономические связи с Россией, для того чтобы людям, экономике и стране газ не обходился слишком дорого. Иначе после газа начнут расти цены на электричество, продукты и топливо. Если не выстроить грамотно эту цепочку, то последствия могут быть очень плохими. Компания "Молдовагаз" выдвинула Национальному агентству по регулированию в энергетике (НАРЭ) свои требования для повышения цены на газ. НАРЭ сделает расчеты и определит, на сколько именно они повысят тарифы", – заключил эксперт.

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