https://ru.sputnik.md/20211002/unguryanu-stoimost-gaza-45153337.html
Унгуряну: стоимость газа – вопрос высшего уровня, а не простых чиновников
Унгуряну: стоимость газа – вопрос высшего уровня, а не простых чиновников
Эксперт рассказал, как молдавское правительство может договориться с Россией о стоимости газа
2021-10-02T08:00+0300
2021-10-02T08:00+0300
2021-10-02T09:11+0300
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Унгуряну: стоимость газа для Молдовы – вопрос высшего уровня, а не простых чиновников
Унгуряну: стоимость газа для Молдовы – вопрос высшего уровня, а не простых чиновников
Молдова должна инициировать переговоры с российской стороной на уровне правительства, парламента и президента, поскольку власть должна быть заинтересована в решении газового вопроса. В Венгрии, например, вопрос газа решали на высшем уровне, – этим занимались не простые чиновники, которые в итоге могли сказать, что ничего не решают. Такое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказал экономический эксперт Сергей Унгуряну.Унгуряну напомнил, что Молдова не является крупным потребителем газа – за год его объем не превышает миллиарда кубических метров. Для "Газпрома" это не так много, и, если договариваться с российской стороной, можно получить хорошую цену. Правительство Молдовы должно играть умно и в интересах граждан, несмотря на политику европейской интеграции правящей партии.
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Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
экспертиза, подкасты, аудио, в молдове, молдова, цены на газ, молдовагаз
Унгуряну: стоимость газа – вопрос высшего уровня, а не простых чиновников
08:00 02.10.2021 (обновлено: 09:11 02.10.2021)
Эксперт рассказал, как молдавское правительство может договориться с Россией о стоимости газа, сохранив при этом экономические связи между двумя странами.
Молдова должна инициировать переговоры с российской стороной на уровне правительства, парламента и президента, поскольку власть должна быть заинтересована в решении газового вопроса. В Венгрии, например, вопрос газа решали на высшем уровне, – этим занимались не простые чиновники, которые в итоге могли сказать, что ничего не решают. Такое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова
высказал экономический эксперт Сергей Унгуряну.
"При этом молдавская власть должна быть более сговорчивой, учитывая общие интересы наших стран. Молдавские продукты интересны для России, а российский газ нужен Молдове... Даже в существующей формуле для цены на газ все элементы рассчитываются отдельно, и каждый из них – предмет для обсуждения, в результате которого мы получим финальную стоимость газа", – считает экономист.
Унгуряну напомнил, что Молдова не является крупным потребителем газа – за год его объем не превышает миллиарда кубических метров. Для "Газпрома" это не так много, и, если договариваться с российской стороной, можно получить хорошую цену. Правительство Молдовы должно играть умно и в интересах граждан, несмотря на политику европейской интеграции правящей партии.
"С другой стороны, Молдова должна сохранять экономические связи с Россией, для того чтобы людям, экономике и стране газ не обходился слишком дорого. Иначе после газа начнут расти цены на электричество, продукты и топливо. Если не выстроить грамотно эту цепочку, то последствия могут быть очень плохими. Компания "Молдовагаз" выдвинула Национальному агентству по регулированию в энергетике (НАРЭ) свои требования для повышения цены на газ. НАРЭ сделает расчеты и определит, на сколько именно они повысят тарифы", – заключил эксперт.