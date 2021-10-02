https://ru.sputnik.md/20211002/unguryanu-stoimost-gaza-45153337.html

Унгуряну: стоимость газа – вопрос высшего уровня, а не простых чиновников

Унгуряну: стоимость газа – вопрос высшего уровня, а не простых чиновников

Эксперт рассказал, как молдавское правительство может договориться с Россией о стоимости газа

2021-10-02T08:00+0300

2021-10-02T08:00+0300

2021-10-02T09:11+0300

радио

экспертиза

подкасты

в молдове

молдова

цены на газ

молдовагаз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/1e/45154064_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_a98b291f66435f9895d3e1d6ed444422.jpg

Унгуряну: стоимость газа для Молдовы – вопрос высшего уровня, а не простых чиновников Унгуряну: стоимость газа для Молдовы – вопрос высшего уровня, а не простых чиновников

Молдова должна инициировать переговоры с российской стороной на уровне правительства, парламента и президента, поскольку власть должна быть заинтересована в решении газового вопроса. В Венгрии, например, вопрос газа решали на высшем уровне, – этим занимались не простые чиновники, которые в итоге могли сказать, что ничего не решают. Такое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказал экономический эксперт Сергей Унгуряну.Унгуряну напомнил, что Молдова не является крупным потребителем газа – за год его объем не превышает миллиарда кубических метров. Для "Газпрома" это не так много, и, если договариваться с российской стороной, можно получить хорошую цену. Правительство Молдовы должно играть умно и в интересах граждан, несмотря на политику европейской интеграции правящей партии.

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

экспертиза, подкасты, аудио, в молдове, молдова, цены на газ, молдовагаз